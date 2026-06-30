США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы - 30.06.2026 Украина.ру
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США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы
США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы - 30.06.2026 Украина.ру
США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы
Соединённые Штаты заработали более шести миллиардов долларов на поставках вооружений Украине по программе, финансируемой европейскими союзниками по НАТО. Об этом заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер в эфире Fox News
2026-06-30T08:15
2026-06-30T08:15
новости
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украина
европа
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борис писториус
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США признали, что извлекли значительную финансовую выгоду из военной помощи Украине. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Вашингтон уже получил более шести миллиардов долларов."Мы получили свыше $6 млрд по этой программе и собираемся продолжать это", — сказал Уитакер.Программа PURL, запущенная в июне 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, действует так: Украина формирует список необходимых вооружений, Европа выделяет деньги, а США производят поставки — в итоге американский ВПК зарабатывает, а европейские союзники несут расходы.Напомним, что 14 февраля посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай способен прекратить конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину.А 18 июня немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия направит Украине 400 миллионов долларов на закупку систем ПВО и ракет для комплексов Patriot. Средства будут выделены в рамках программы PURL.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, fox news, впк, владимир путин, борис писториус, нато
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Fox News, ВПК, Владимир Путин, Борис Писториус, НАТО

США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы

08:15 30.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Чипурин / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Соединённые Штаты заработали более шести миллиардов долларов на поставках вооружений Украине по программе, финансируемой европейскими союзниками по НАТО. Об этом заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер в эфире Fox News
США признали, что извлекли значительную финансовую выгоду из военной помощи Украине. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News заявил, что по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Вашингтон уже получил более шести миллиардов долларов.
"Мы получили свыше $6 млрд по этой программе и собираемся продолжать это", — сказал Уитакер.
Программа PURL, запущенная в июне 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, действует так: Украина формирует список необходимых вооружений, Европа выделяет деньги, а США производят поставки — в итоге американский ВПК зарабатывает, а европейские союзники несут расходы.
Напомним, что 14 февраля посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай способен прекратить конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину.
А 18 июня немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия направит Украине 400 миллионов долларов на закупку систем ПВО и ракет для комплексов Patriot. Средства будут выделены в рамках программы PURL.
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