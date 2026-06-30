https://ukraina.ru/20260630/moravetskiy-predupredil-kiev-o-posledstviyakh-sozdaniya-panteona-geroev-1080810480.html

Моравецкий предупредил Киев о последствиях создания "пантеона героев"

Моравецкий предупредил Киев о последствиях создания "пантеона героев" - 30.06.2026 Украина.ру

Моравецкий предупредил Киев о последствиях создания "пантеона героев"

Решение Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона обернётся против самой Украины. Об этом в Facebook* написал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

2026-06-30T09:50

2026-06-30T09:50

2026-06-30T09:50

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Бывший премьер-министр Польши, лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook* резко раскритиковал решение Владимира Зеленского о создании так называемого "пантеона героев" Украины."Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде", — написал Моравецкий.По словам политика, это решение препятствует вступлению Украины в Евросоюз, поскольку трудно представить полную интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. "Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА**, тем больше мир вспоминает о ее преступлениях", — подчеркнул он.28 июня в День Конституции Украины, Зеленский заявил, что никто не будет указывать украинцам, каких героев уважать, и объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне. Это вызвало резкую реакцию Варшавы. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, а украинский лидер в ответ пригрозил, что такая риторика может "плохо для него закончиться".Конфликт обострился в конце мая. Тогда Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и присвоил центру спецопераций "Север" имя "героев УПА**". Именно это стало поводом для начала процедуры лишения награды.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня*Деятельность Meta запрещена в России**Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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украина, новости, кароль навроцкий, владимир зеленский, польша, россия, матеуш моравецкий, европарламент, ес, facebook