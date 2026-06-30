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Лантратова пообещала продолжить поиски пропавших без вести на Украине курских жителей

Лантратова пообещала продолжить поиски пропавших без вести на Украине курских жителей - 30.06.2026 Украина.ру

Лантратова пообещала продолжить поиски пропавших без вести на Украине курских жителей

Поиски еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, заверила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе "Макс"

2026-06-30T14:58

2026-06-30T14:58

2026-06-30T14:58

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Она провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Республике Беларусь Ранией Машлаб.На прошлой неделе Лантратова информировала, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн указывал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.Подробнее по теме - в материале В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, курская область, россия, украина.ру