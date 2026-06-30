Лантратова пообещала продолжить поиски пропавших без вести на Украине курских жителей
Поиски еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, заверила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе "Макс"
Она провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Республике Беларусь Ранией Машлаб.
"Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести", - написала она по итогам встречи.
На прошлой неделе Лантратова информировала, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн указывал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.
Подробнее по теме - в материале В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины на сайте Украина.ру.
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