В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины - 22.11.2024 Украина.ру
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В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины
В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины - 22.11.2024 Украина.ру
В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины
В пятницу, 22 ноября, в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе дети, включая новорожденного и инвалид-колясочник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-11-22T17:25
2024-11-22T17:25
новости
россия
курская область
сумская область
татьяна москалькова
верховная рада
ркка
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"Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой. Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - написала МоскальковаНесколько дней назад она сообщила, что удалось получить сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, отметив, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу соответствующие документы.Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.
https://ukraina.ru/20241115/1058950948.html
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новости, россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, верховная рада, ркка
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Татьяна Москалькова, Верховная Рада, РККА

В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины

17:25 22.11.2024
 
© ТГ Татьяна Москалькова
© ТГ Татьяна Москалькова
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В пятницу, 22 ноября, в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе дети, включая новорожденного и инвалид-колясочник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой. Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года.
Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - написала Москалькова
Несколько дней назад она сообщила, что удалось получить сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, отметив, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу соответствующие документы.
Курская область
15 ноября, 17:14
Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на УкраинуУстановлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
26 октября, 14:18
РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьТатьяна МоскальковаВерховная РадаРККА
 
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