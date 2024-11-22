В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины
© ТГ Татьяна Москалькова
© ТГ Татьяна Москалькова
В пятницу, 22 ноября, в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе дети, включая новорожденного и инвалид-колясочник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой. Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года.
Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - написала Москалькова
Несколько дней назад она сообщила, что удалось получить сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, отметив, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу соответствующие документы.
15 ноября, 17:14Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на УкраинуУстановлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.
26 октября, 14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца