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В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины

В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины - 22.11.2024 Украина.ру

В том числе новорожденный: 46 курян вернулись в Россию с Украины

В пятницу, 22 ноября, в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе дети, включая новорожденного и инвалид-колясочник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-11-22T17:25

2024-11-22T17:25

2024-11-22T17:25

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"Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой. Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - написала МоскальковаНесколько дней назад она сообщила, что удалось получить сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, отметив, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу соответствующие документы.Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.

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новости, россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, верховная рада, ркка