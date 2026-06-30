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Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка

Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка - 30.06.2026 Украина.ру

Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продает с аукциона две киевские квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом в ночь на 30 июня сообщает РИА Новости

2026-06-30T01:44

2026-06-30T01:44

2026-06-30T01:47

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В официальном телеграм-канале фонда объявлено, что на аукционную продажу 30 июня выставят две квартиры блогера, расположенные в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Площадь недвижимых объектов составляет 138,5 и 193,2 квадратных метров при стартовых ценах, соответственно, около 236 и 315 тысяч долларов.В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности Украины (СНБУ) о персональных санкциях против дизайнера Артемия Лебедева. Они включают "блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций)".В марте 2023 года служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение дизайнеру из-за его репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину Лебедеву СБУ запретила ещё в 2017 году "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".В июле 2023 года Инна Богатых, занимавшая тогда пост директора департамента санкционной политики, сообщала, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского минюста о взыскании в доход государства двух квартир Лебедева в центре Киева.Ранее сообщалось, что российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал прекрасным решение властей Китая запретить местным компаниям соблюдать санкции США против пяти китайских предприятий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, украина, конфискация, квартира, антироссийские санкции, сбу, запорожская аэс, киев, владимир зеленский, россия, аукцион