Артемий Лебедев рукоплещет Китаю за смелось

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев поддержал решение властей Китая запретить местным компаниям соблюдать санкции США против пяти китайских предприятий. Свое мнение он 8 мая высказал в видеообзоре новостей, опубликованном во "ВКонтакте"

2026-05-08T18:09

Лебедев назвал эту новость прекрасной и заявил, что рукоплещет Пекину. По его словам, именно так государство должно защищать свои национальные интересы. Дизайнер также охарактеризовал китайское руководство как "абсолютных красавцев" за этот шаг.Блогер считает, что России стоило бы последовать примеру Китая в отношении санкций со стороны США и Европы. Он посетовал на то, что Москва до сих пор ждет одобрения и приглашения за стол от Запада, но, по его мнению, этого не произойдет. Лебедев призвал не рассчитывать на похвалу со стороны "белого человека".Напомним, ранее США ввели новые ограничительные меры в отношении ряда китайских компаний, заподозрив их в сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом. В ответ Пекин официально запретил национальным предприятиям исполнять эти санкции, назвав их незаконными и противоречащими международному праву. Китайское правительство также пообещало защищать свои компании от иностранного давления всеми доступными средствами.Об отношении Киева к Пекину: Зеленский пригрозил Китаю и напомнил о Тайване

