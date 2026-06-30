https://ukraina.ru/20260630/itogi-300626-tragediya-posle-ataki-bpla-v-rf-i-terakt-v-monako-1080834339.html
Итоги 30.06.26: трагедия после атаки БПЛА в РФ и теракт в Монако
Итоги 30.06.26: трагедия после атаки БПЛА в РФ и теракт в Монако - 30.06.2026 Украина.ру
Итоги 30.06.26: трагедия после атаки БПЛА в РФ и теракт в Монако
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников. В Монако произошло... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T16:41
2026-06-30T16:41
2026-06-30T16:41
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников. В Монако произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — следствие рассматривает версию преднамеренного взрыва.Тем временем на Украине обсуждают новые меры мобилизации, включая лишение брони за несоблюдение минуты молчания, а Польша предупредила Киев о возможных проблемах на пути в Евросоюз. Также НАБУ сообщило о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Итоги 30.06.26: трагедия после атаки БПЛА в РФ и теракт в Монако
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников. В Монако произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — следствие рассматривает версию преднамеренного взрыва.
Тем временем на Украине обсуждают новые меры мобилизации, включая лишение брони за несоблюдение минуты молчания, а Польша предупредила Киев о возможных проблемах на пути в Евросоюз. Также НАБУ сообщило о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко.