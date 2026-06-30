https://ukraina.ru/20260630/informatsionnaya-labuda-alekhin-o-tom-chto-40-dney-zelenskogo-ne-ostanovyat-nastuplenie-rossii-1080786432.html

"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России

"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России - 30.06.2026 Украина.ру

"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России

Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", но эта цифра не имеет военного значения. Продвижение ВС РФ продолжится независимо от заявленных сроков, а сам план — информационный шум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-30T05:30

2026-06-30T05:30

2026-06-30T05:30

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Ранее Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.Отвечая на вопрос о значении 40-дневного плана Зеленского, Алехин назвал его информационной кампанией, а не реальным военным планом. "Это все информационная лабуда. А почему не 35 дней или 28?" — иронично задался вопросом эксперт.По словам Алехина, боевые действия будут продолжаться независимо от любых заявленных сроков. "Об этом четко сказал Верховный [главнокомандующий ВС РФ Президент России Владимир Владимирович Путин] на встрече с выпускниками военных училищ и штурмовиками. И между строк читалось, что мы дойдем туда, куда надо" , — пояснил собеседник издания.Эксперт также подчеркнул, что не верит в переговоры. "Во все эти переговоры я не верю. Это дипломатия. На земле все будет продолжаться", — сказал Алехин.По словам собеседника Украина.ру, российское командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. Как отметил эксперт, этот участок недооценивают, считая второстепенным, хотя на самом деле Харьковская область и сам Харьков являются ключевым моментом, не менее важным, чем Славянско-Краматорская агломерация.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.

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