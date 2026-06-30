"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/informatsionnaya-labuda-alekhin-o-tom-chto-40-dney-zelenskogo-ne-ostanovyat-nastuplenie-rossii-1080786432.html
"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России
"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России - 30.06.2026 Украина.ру
"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России
Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", но эта цифра не имеет военного значения. Продвижение ВС РФ продолжится независимо от заявленных сроков, а сам план — информационный шум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-30T05:30
2026-06-30T05:30
новости
россия
харьковская область
харьков
геннадий алехин
украина.ру
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg
Ранее Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.Отвечая на вопрос о значении 40-дневного плана Зеленского, Алехин назвал его информационной кампанией, а не реальным военным планом. "Это все информационная лабуда. А почему не 35 дней или 28?" — иронично задался вопросом эксперт.По словам Алехина, боевые действия будут продолжаться независимо от любых заявленных сроков. "Об этом четко сказал Верховный [главнокомандующий ВС РФ Президент России Владимир Владимирович Путин] на встрече с выпускниками военных училищ и штурмовиками. И между строк читалось, что мы дойдем туда, куда надо" , — пояснил собеседник издания.Эксперт также подчеркнул, что не верит в переговоры. "Во все эти переговоры я не верю. Это дипломатия. На земле все будет продолжаться", — сказал Алехин.По словам собеседника Украина.ру, российское командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. Как отметил эксперт, этот участок недооценивают, считая второстепенным, хотя на самом деле Харьковская область и сам Харьков являются ключевым моментом, не менее важным, чем Славянско-Краматорская агломерация.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_143:0:1524:1036_1920x0_80_0_0_b6982a7c7694ffceb14097188203c9a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, харьков, геннадий алехин, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, наступление, война, война на украине
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, наступление, война, война на Украине

"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России

05:30 30.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", но эта цифра не имеет военного значения. Продвижение ВС РФ продолжится независимо от заявленных сроков, а сам план — информационный шум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", предполагающий ракетно-дроновые удары и диверсии.
Отвечая на вопрос о значении 40-дневного плана Зеленского, Алехин назвал его информационной кампанией, а не реальным военным планом. "Это все информационная лабуда. А почему не 35 дней или 28?" — иронично задался вопросом эксперт.
По словам Алехина, боевые действия будут продолжаться независимо от любых заявленных сроков. "Об этом четко сказал Верховный [главнокомандующий ВС РФ Президент России Владимир Владимирович Путин] на встрече с выпускниками военных училищ и штурмовиками. И между строк читалось, что мы дойдем туда, куда надо" , — пояснил собеседник издания.
Эксперт также подчеркнул, что не верит в переговоры. "Во все эти переговоры я не верю. Это дипломатия. На земле все будет продолжаться", — сказал Алехин.
По словам собеседника Украина.ру, российское командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. Как отметил эксперт, этот участок недооценивают, считая второстепенным, хотя на самом деле Харьковская область и сам Харьков являются ключевым моментом, не менее важным, чем Славянско-Краматорская агломерация.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковская областьХарьковГеннадий АлехинУкраина.руСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление Россиинаступлениевойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:35"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире
06:20Технологии цветных революций выходят из-под контроля. Великобритания стала первой
06:10Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС
06:00Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"
05:53Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
05:45Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы
05:30"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России
05:29Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию
05:00"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
04:45Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
04:30"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
04:15Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
04:15Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну
03:30США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок
03:08Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
02:34Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова
02:04Россия назвала в Совбезе ООН имена организаторов удара по автобусу с белорусскими детьми
01:44Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка
01:19Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии
Лента новостейМолния