https://ukraina.ru/20260630/ideya-makrona-s-nepredskazuemymi-posledstviyami-zachem-nato-khochet-de-fakto-rasshirit-yadernyy-klub-1080802590.html

Идея Макрона с непредсказуемыми последствиями. Зачем НАТО хочет де-факто расширить "ядерный клуб"

Идея Макрона с непредсказуемыми последствиями. Зачем НАТО хочет де-факто расширить "ядерный клуб" - 30.06.2026 Украина.ру

Идея Макрона с непредсказуемыми последствиями. Зачем НАТО хочет де-факто расширить "ядерный клуб"

США обсуждают развёртывание своего ядерного оружия в новых европейских государствах НАТО, свой "ядерный зонтик" предлагает союзникам и Франция. Дело идёт к пересмотру ядерной доктрины Североатлантического альянса.

2026-06-30T07:11

2026-06-30T07:11

2026-06-30T07:11

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В начале июня 2026 года появился традиционный отчёт Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) о количестве ядерного оружия в мире. Тогда же британское издание The Financial Times (FT) написало, что в ближайшем будущем "ядерный клуб" может быть де-факто расширен путём развёртывания американского ядерного оружия в других странах НАТО.18 июня пересмотр ядерной доктрины Альянса обсуждала Группа ядерного планирования НАТО, а 26 июня президент Финляндии подписал поправки к закону, которые разрешат ввоз и транзит ядерного оружия через территорию этой скандинавской страны. Отслеживающие тему западные журналисты уверены, что самый масштабный со времён "холодной войны" пересмотр ядерной доктрины НАТО может произойти уже в ближайшее время – к примеру, на саммите Альянса 7-8 июля в Турции.Итак, согласно отчету SIPRI, по состоянию на январь 2026 года девять ядерных держав – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – обладали 12 187 ядерными боеголовками, из которых около 9 745 хранились на складах для потенциального применения.По оценкам экспертов института, 4 012 боеголовок были развернуты на ракетах и ​​самолетах, а до 2 200 находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть могут быть запущены в течение нескольких минут. Россия и США остаются ведущими ядерными державами в мире, совместно обладая, по оценкам, 83 процентами боеголовок, доступных для военного применения, и почти 86 процентами всего ядерного оружия в мире.Итак, у России около 5 420 боеголовок (из них ~4 400 в военном арсенале), у США – около 5 040 боеголовок (~3 700 в военном арсенале). На третьем месте в "ядерном клубе" находится Китай с 620 боеголовками. Далее идут ещё две страны НАТО: у Франции 370 боеголовок, у Великобритании – 225. Пять перечисленных стран, создавших и испытавших ядерное оружие до 1967 года, считаются "старыми" и легитимными ядерными державами.В Договоре о нераспространении ядерного оружия от 1968 года указано: "Для целей настоящего Договора государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года". В связи с этим ООН и указанные пять "старых" ядерных держав (они же – постоянные члены Совета Безопасности ООН) считают незаконным появление последних четырёх "молодых" (и всех возможных будущих) членов "ядерного клуба".Индия, которая ныне владеет 190 боеголовками, произвела первое испытание ядерного заряда в 1974 году, но официально признала себя обладателем ядерного оружия лишь в мае 1998 году, после подземных испытаний пяти ядерных взрывных устройств.Пакистан, имеющий 170 боеголовок, стал обладателем ядерного оружия предположительно с конца 1980-х годов, но провёл первые подземные испытания шести ядерных зарядов в конце мая 1998-го в качестве симметричного ответа на шаги Индии.Корейская народно-демократическая республика (КНДР), у которой по оценкам SIPRI 60 боеголовок, провела первое подземное испытание ядерной бомбы в октябре 2006 года, а в мае 2012 официально провозгласила себя ядерной державой, внеся соответствующие поправки в Конституцию.Израиль не комментирует информацию о наличии у него ядерного оружия, однако, по единодушному мнению экспертов и утечкам данных, владеет ядерными боезарядами собственной разработки с конца 1960-х – начала 1970-х годов. В разное время их число оценивали от 150 до 400, но часть старых боеголовок была переработана в топливо для АЭС. Эксперты SIPRI считают, что ныне у Израиля 90 боеголовок.Южно-Африканская республика (ЮАР) обладала небольшим ядерным арсеналом, созданным, предположительно, при израильской помощи. Но все шесть ядерных зарядов были добровольно уничтожены при демонтаже режима апартеида в начале 1990-х годов. Таким образом, ЮАР – единственная страна, которая самостоятельно разработала ядерное оружие и впоследствии добровольно от него отказалась.Соединенные Штаты начали перемещать своё ядерное оружие в Европу ещё в 1954 году, сначала в Великобританию, а затем в Западную Германию. США заключили дополнительные соглашения с Францией, ФРГ, Бельгией, Нидерландами, Канадой и Великобританией об использовании ядерного оружия, хранящегося и контролируемого американскими войсками в Западной Германии. Эти соглашения включали поставку ядерного оружия малой дальности, включая ядерные фугасы, ракеты и артиллерию, а также ядерные глубинные бомбы и зенитные ракеты.США также заключили отдельное соглашение с Канадой о поставке этой стране ядерного оружия для противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, США разместили своё ядерное оружие в Гренландии и Исландии, а также в Японии, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах, однако оно предназначалось для использования исключительно американскими войсками.После распада Советского Союза количество типов американского ядерного оружия, развёрнутого в других странах НАТО, сократилось до тактических ядерных бомб В61 для самолётов двойного назначения (DCA), – то есть самолётов, способных нести как обычное, так и ядерное оружие. Эта программа получила название Nuclear sharing (совместное использование ядерного оружия), она находится в ведении Группы ядерного планирования – высшего органа НАТО "по вопросам ядерного сдерживания".По состоянию на 2025 год Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Турция размещают на своей территории ядерные бомбы США в рамках этой программы. Их доставка осуществляется определёнными авиационными эскадрильями США и Европы, эксплуатирующими самолеты двойного назначения (американские F-15Es, F-16s, F-35As, а также британо-немецкий Tornado PA-200s).Всего в шести упомянутых странах находится 125-130 ядерных бомб, которые в мирное время находятся под полным контролем США. В случае войны предполагается совместное принятие решений об использовании этих бомб, однако западные военные аналитики давно описывали это как "ядерную дилемму НАТО".На протяжении более 30 лет список стан, принимающих участие в программе Nuclear sharing, не менялся. На это не повлиял даже конфликт на Украине: когда в 2022-2024 годах президент Польши Анджей Дуда предлагал включить свою страну в эту программу, Вашингтон ответил холодным отказом.Однако в марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей "европеизировать" французский потенциал ядерного сдерживания. Через год, выступая на базе атомных подлодок Иль-Лонг, Макрон сообщил, что к этому стратегическому диалогу присоединились несколько европейских стран: Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. А 20 апреля 2026 года после встречи с премьером Польши Дональдом Туском французский лидер заявил, что Париж и Варшава рассмотрят возможность "обмена информацией, совместные учения и размещение" французских самолетов с ядерным оружием на территории Польши.Собственно, именно после этого в FT и появился материал о том, что американские чиновники "заявили о своей открытости к дополнительному развертыванию ядерного оружия за пределами шести стран, уже имеющих бомбардировщики двойного назначения". Два источника издания заявили, что "открытость к обсуждению расширения преследовала цель продемонстрировать обязательства США обеспечить ядерный зонтик, даже когда союзников НАТО заставляют нести большую часть бремени конвенционной обороны". По словам ещё одного источника, "обсуждения продолжаются по каналам НАТО", и "союзники, ближайшие к границам России, проявили наибольший интерес".Британское издание написало, что "переговоры являются строго конфиденциальными и могут не привести к каким-либо изменениям в договоренностях о совместном использовании ядерного оружия", но намекнуло, что изменения всё же готовятся. 18 июня это фактически признали в Группе ядерного планирования НАТО, опубликовав короткий пресс-релиз о том, что на её заседании "союзники подтвердили свою неизменную приверженность разделению ответственности, рисков и бремени коллективной обороны путём инвестирования в ресурсы, возможности и силы, необходимые для выполнения ядерной миссии НАТО и демонстрации единства и решимости Альянса".А в минувшую субботу, 27 июня, специализирующийся на вопросах обороны американский журналист Калеб Ларсон сообщил, что НАТО готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны."Если этот план будет реализован, дополнительные страны, в арсенале которых есть бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, получат новую роль в НАТО в рамках, по сути, расширенного соглашения о совместном использовании ядерного оружия, призванного убедить союзников в том, что американская поддержка Европы сохранится", – написал Ларсон, который ранее был военным корреспондентом издания Politcio. Именно через таких людей на Западе принято устраивать дозированный "слив" информации."Точное место развёртывания дополнительных ядерных вооружений – в каких именно странах – ещё не определено, и на данном этапе план носит лишь гипотетический характер", – отметил журналист, сразу же добавив, что в первую очередь речь идёт о Польше и странах Прибалтики. Он также напомнил о "ядерных" предложениях французского президента."План, который носит крайне конфиденциальный характер, ещё не стал конкретной политикой НАТО… Пока неизвестно, будет ли расширение ядерного зонтика НАТО иметь французский или американский акцент, но интерес к такому расширению, безусловно, кажется реальным", – написал Калеб Ларсон.Конечно, размещение американских ядерных бомб в дополнительных странах НАТО, или появление там же французских ядерных ракет, не приведёт к формальному расширению "ядерного клуба" или автоматическому увеличению числа ядерных зарядов на боевом дежурстве. Однако это произойдёт де-факто, а если учесть, что речь идёт о размещении ядерного оружия на самой границе с Россией, то подобная эскалация со стороны Североатлантического альянса может привести к непредсказуемым последствиям.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

сша, франция, россия, эммануэль макрон, анджей дуда, нато, оон, эксклюзив, мир без границ