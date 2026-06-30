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Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков
Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков - 30.06.2026 Украина.ру
Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T22:35
2026-06-30T22:35
2026-06-30T22:35
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
игорь юшков
россия
армения
украина
видео
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с топливом на АЗС в России, а также рассказал о причинах того, что сейчас происходит, и о мерах, предпринимаемых государством для стабилизации положения:00:29 - Ситуация с топливом на АЗС и динамика цен на заправках России;10:55 - Насколько ажиотаж усугубляет сложившуюся ситуацию?13:01 - О мировых ценах на нефть и факторе Ормузского пролива;19:12 - Что будет с российскими инвестиционными проектами в Армении.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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