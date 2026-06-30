Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/chto-proiskhodit-na-azs-i-kak-nadolgo-zatyanetsya-toplivnyy-krizis-v-rossii--yushkov-1080845907.html
Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков
Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков - 30.06.2026 Украина.ру
Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T22:35
2026-06-30T22:35
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
игорь юшков
россия
армения
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080845788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_073fb205bc3acf77f7cfde6d28c32299.png
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с топливом на АЗС в России, а также рассказал о причинах того, что сейчас происходит, и о мерах, предпринимаемых государством для стабилизации положения:00:29 - Ситуация с топливом на АЗС и динамика цен на заправках России;10:55 - Насколько ажиотаж усугубляет сложившуюся ситуацию?13:01 - О мировых ценах на нефть и факторе Ормузского пролива;19:12 - Что будет с российскими инвестиционными проектами в Армении.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
россия
армения
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080845788_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7395f044a20ee39cbb035751b74f3b7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков, россия, армения, украина, видео, видео
Украина.ру, Фонд национальной энергетической безопасности, Игорь Юшков, Россия, Армения, Украина, Видео

Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков

22:35 30.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с топливом на АЗС в России, а также рассказал о причинах того, что сейчас происходит, и о мерах, предпринимаемых государством для стабилизации положения:

00:29 - Ситуация с топливом на АЗС и динамика цен на заправках России;
10:55 - Насколько ажиотаж усугубляет сложившуюся ситуацию?
13:01 - О мировых ценах на нефть и факторе Ормузского пролива;
19:12 - Что будет с российскими инвестиционными проектами в Армении.

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руФонд национальной энергетической безопасностиИгорь ЮшковРоссияАрменияУкраинаВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:52Фракция европейских консерваторов предложила провести дебаты о резолюции в память о жертвах УПА
22:51В ДНР два мирных жителя погибли, девять пострадали в результате атак ВСУ
22:47В Харьковской области уничтожены все автозаправочные станции вдоль трассы М29, подтверждают источники
22:44"DivGen" нанёс на карту изменение линии фронта. Главные новости к этому часу
22:39Олег Медуница заявил, что главная цель — уничтожение России как государства
22:35Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков
22:20Позиция Польши не повлияет на создание "Национального пантеона Украины"
22:15Комитет Верховной Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за "украинофобию"
22:08Боец ВС РФ принял на себя удар дрона, спасая мирных жителей
21:49ООН запретила землянам отвечать на сигналы инопланетян
21:26Александр Коц сообщил о выходе российских подразделений к Орехову после освобождения Новосёловки
21:23Украинский публицист Евгений Дикий заявил, что не Украине, а России нужно перемирие
21:20Генпрокурор Монако заявил, что жизни украинского предпринимателя Ермолаева и его сына вне опасности
21:16В Одессе сотрудники ТЦК попытались похитить парня, но получили отпор от его девушки
20:50Очередной "медиапрорыв" завершился полным провалом. Главные новости к этому часу
20:38В Харьковской области БПЛА "Герань" поразили две автозаправочные станции в районе Старого Мерчика
20:37Покушение в Монако: Павлив рассказал, за что хотели убить Ермолаева
20:28Киевский режим призвал признать суда "теневого флота" военными целями
20:02Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки
19:56Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы
Лента новостейМолния