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Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков

Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков - 30.06.2026 Украина.ру

Что происходит на АЗС и как надолго затянется топливный кризис в России — Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T22:35

2026-06-30T22:35

2026-06-30T22:35

украина.ру

фонд национальной энергетической безопасности

игорь юшков

россия

армения

украина

видео

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с топливом на АЗС в России, а также рассказал о причинах того, что сейчас происходит, и о мерах, предпринимаемых государством для стабилизации положения:00:29 - Ситуация с топливом на АЗС и динамика цен на заправках России;10:55 - Насколько ажиотаж усугубляет сложившуюся ситуацию?13:01 - О мировых ценах на нефть и факторе Ормузского пролива;19:12 - Что будет с российскими инвестиционными проектами в Армении.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков, россия, армения, украина, видео, видео