https://ukraina.ru/20260630/cheslav-milosh-115-let-so-dnya-rozhdeniya-polskogo-poeta-kotoryy-nenavidel-polskiy-natsionalizm-1080665561.html

Чеслав Милош: 115 лет со дня рождения польского поэта, который ненавидел польский национализм

Чеслав Милош: 115 лет со дня рождения польского поэта, который ненавидел польский национализм - 30.06.2026 Украина.ру

Чеслав Милош: 115 лет со дня рождения польского поэта, который ненавидел польский национализм

30 июня 1911 года в Литве родился Чеслав Милош. Он стал великим польским поэтом, получил Нобелевскую премию по литературе, при этом всю жизнь критиковал "основу польскости" – национализм и католицизм

2026-06-30T16:00

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Чеслав Милош принадлежал к древнему шляхетскому роду герба Любич из Великого княжества Литовского. К моменту разделов Речи Посполитой род обеднел. Отец будущего поэта, Александр Милош, был инженером-путейцем. Детство Чеслава прошло в Сибири, где в 1914-18 годах работал его отец. Там мальчик выучил русский язык.После развала Российской империи семья Милошей вернулась в Вильно. Там Чеслав в 1929 году окончил гимназию и поступил на факультет общественных наук Университета имени Стефана Батория, на юридическое отделение.Милош дебютировал в 1930 году стихотворениями "Композиция" и "Путешествие" в университетском журнале "Alma Mater Vilnensis". В 1931-м он стал одним из основателей издания "Żagary", объединившего молодых виленских катастрофистов. А в 1933 году вышла первая книга Милоша – "Поэма о застывшем времени", за которую автор получил Премию филоматов, присуждённую Польским союзом литераторов в Вильно.Отвращение к польскому национализму зародилось у него именно во время учёбы. Тогда поэт стал свидетелем жестоких акций "Всепольской молодежи" по созданию в университете "скамеечного гетто" для студентов-евреев (им разрешали сидеть только в задних рядах аудиторий). Милош придерживался левых убеждений, однако был критичен к коммунизму и СССР.В 1934 году Милош получил диплом магистра права и, как подающий надежды поэт, получил годовую стипендию от Фонда национальной культуры для обучения в Париже. И уже в 1936-с вышел второй сборник стихотворений Милоша – "Три зимы". Он вызвал широкий резонанс, о книге писали важнейшие польские критики того времени.В 1937 году Милош переехал в Варшаву, где работал ведущим на Польском радио. Когда осенью 1938-го Польша приняла участие в разделе Чехословакии, Милош восторженно встретил "освобождение Заользья" (так в Варшаве называли аннексию Тешинской Силезии). Позже он объяснял свои заявления в эфире тем, что он подвергся общему патриотическому угару.С началом Второй мировой войны Чеслав Милош уехал в Румынию, но в октябре 1939 года вернулся в Вильнюс. Правда, ненадолго – после присоединения Литвы к СССР летом 1940 года Милош перебрался в оккупированную Варшаву.В 1940 году под псевдонимом Ян Сируч опубликовал сборник стихотворений. Он работал уборщиком в библиотеке Варшавского университета, и благодаря этому имел неограниченный доступ к книжному фонду. Тогда же Милош выучил английский язык и даже перевёл одну из самых важных поэм XX века – "Бесплодную землю" Томаса Стернза Элиота.В начале 1943 года Чеслав Милош вместе с братом помогал двум еврейским семьям прятаться от нацистов. Восстание в варшавском гетто стало для поэта почти личной трагедией, он посвятил ему стихотворения "Кампо ди Фьори" и "Бедный христианин смотрит на гетто". Милош провёл параллель между веселящейся толпой в день казни Джордано Бруно на площади Кампо ди Фьори в Риме в 1600 году и безразличием поляков к восстанию. А начатое в августе 1944-го Варшавское восстание поэт и вовсе считал безрассудством."Милош допустил две политические ошибки в отношении войны. Он был возмущен тем, что Запад не пришел на помощь Польше во время Второй мировой войны. (…) Он также назвал Варшавское восстание 1944 года предосудительным и безрассудным мероприятием", – пишет современный американские исследователь творчества поэта Джеффри Мейерс.Сам Милош свою позицию ошибочной не считал. После разгрома восстания он переехал в Краков, где уже в коммунистической Польше стал членом редколлегии литературного журнала "Творчество". Именно там в 1945 году были опубликованы написанные в году войны стихи поэта, которые позже вошли в книгу "Спасение", ныне считающийся одним из важнейших сборников польской поэзии XX веке.С конца 1945 года Чеслав Милош работал в дипмиссиях Польской народной республики: сначала в консульстве в Нью-Йорке, затем атташе по культуре в посольстве ПНР в Вашингтоне и первым секретарём польского посольства во Франции. В Париж он переехал без жены, которая осталась в США со старшим сыном, ожидая рождение следующего ребёнка.Именно этот момент и стал формальным поводом для эмиграции Милоша на Запад. У него и ранее бывали конфликты с МИД Польши – в 1950 году у него даже отбирали дипломатический паспорт. Не удивительно, что посол запретил своему подчинённому слетать в США на роды супруги. Милош ушёл с дипломатической службы и в 1951 года попросил политического убежища во Франции.Милоша приютил создатель польского Литературного института и журнала "Культура" Ежи Гедройц. Поэт начал многолетнее сотрудничество с этим изданием – что, кстати, вызвало протест части польской эмиграции, которая считала Милоша коммунистом и "предателем интересов свободной Польши". В ПНР же поэт тоже был официально объявлен предателем, особенно после того, как Милош издал своё эссе "Порабощённый разум". Оно вышло в начале 1953 года почти одновременно на польском, французском, английском и немецком языках."Порабощённый разум" является не только выдающейся работой в области политологии и исследования коммунизма, это литературный антитоталитарный трактат, содержащий вневременное отражение состояния человека, его этики, личной свободы или личного рабства. Милош на собственном примере проанализировал, какими путями интеллигенция принимает коммунизм.Во второй половине 1950-х Чеслав Милош одним из первых сформировал концепт Центральной Европы: Польша без национализма и старинных амбиций, признание поляками Литвы, Украины и Белоруссии как независимых политических образований. Именно он был изложен в изданной в 1959 году книге "Семейная Европа".В 1960 году Милош решил перебраться в США. Несмотря на отсутствие научных работ и докторской степени, а также слежку со стороны ФБР, он получил должность приглашённого профессора на факультете славянских языков и культур Калифорнийского университета в Беркли. Поэт читал курс лекций по истории польской литературы, который вскоре был издан в виде учебника.Работа в университете позволила ему популяризировать польскую литературу в США. Помимо своих очередных книг ("Король Попель и другие стихи", "Человек среди скорпионов", "Зачарованный Гутя"), в 1965 году он опубликовал на английском языке антологию польской послевоенной поэзии в собственном переводе.Более десяти лет Милош был совершенно неизвестен в США. Лишь в 1973 году вышел в свет сборник его стихотворений в английском переводе "Selected Poems", благодаря которому американский читатель смог узнать Милоша как поэта.В 1974 году Милош получил премию польского Пен-клуба за выдающиеся достижения в области перевода, в 1976 – грант Гуггенхайма, в 1977 – звание почётного доктора Мичиганского университета в Анн Арбор, в 1978 – Нейштадтскую литературную премию, а также равносильную званию почётного доктора премию Калифорнийского университета "Berkley Citation".9 октября 1980 года Милош проснулся от того, что вокруг его дома шумели десятки репортёров, приехавшие пообщаться с новым лауреатом Нобелевской премии по литературе. На пресс-конференции, организованной его факультетом, Милош иронично заметил, что "лауреат Нобелевской премии не обязательно является умным человеком" и что он использует премию в $ 200 тыс., чтобы купить ферму и основать плантацию марихуаны. Затем он удалился читать лекцию по Достоевскому.Милош получил Нобелевскую премию за "бескомпромиссное понимание угрозы человечеству в мире, раздираемом жестокими конфликтами". "Я принадлежу к польской литературе, которая относительно неизвестна в мире, потому что её практически невозможно перевести. Сравнивая её с другими литературами, я смог оценить её беспрецедентную странность. Это своего рода тайное братство со своими ритуалами общения с умершими, где плач и смех, пафос и ирония сосуществуют на равных", – сказал поэт в своей Нобелевской речи.Его стихи начали появляться в Польше, сначала в подпольной прессе, а затем и в официальной. Возвращение Милоша в Польшу в июне 1981 года было триумфальным: его везде встречали толпы людей, Католический университет Люблина присвоил ему почетную докторскую степень, но первым делом поэт встретился с Лехом Валенсой и рабочими верфи в Гданьске.Уже во время своего пребывания в Польше поэт начал протестовать против возведения его на пьедестал как католического и национального поэта. Особо Чеслава Милоша обеспокоила анонимная листовка, представляющая его как часть новой польской троицы: наряду с верой (Иоанн Павел II) и надеждой (Лех Валенса) – любви (фамилия Милош созвучна польскому слову miłość – любовь). Хотя стихотворение о Валенсе поэт ещё написал, однако от дальнейшего сотрудничества с оппозицией отказался.Милоша пригласили читать курс лекций в Гарвардском университете, но ему куда больше по душе был привычный Калифорнийский университет в Беркли, где преподавал его близкий друг Иосиф Бродский. Их дружба началась сразу после приезда великого русского поэта в США в 1972-м. Он великолепно перевел несколько стихотворений Милоша и поэму "Дитя Европы". Эти стихи Бродский каждый семестр разбирал в колледже со своими студентами.В мае 1988 года на конференции в Лиссабоне при обсуждении феномена Центральной Европы между поэтами разгорелась жаркая полемика. Однако эти расхождения вряд ли были способны омрачить дружбу двух поэтов. Милош замечал: "независимо от того, как складываются отношения между Россией и Польшей, наши государства, то есть поэтическое государство Бродского и моё, всегда были в хороших отношениях".В 1988 году Милош написал эссе "О национализме", в котором проанализировал разрушительную силу этноцентризма и предостерёг от возрождения племенных, исключающих идеологий. Текст по праву считается пророческим.В 1989 году Милош снова приехал в Польшу. С тех пор он посещал родину всё чаще, пока окончательно не переехал в Краков в 1993 году. Поэт сотрудничал с изданиями "Tygodnik Powszechny", "Gazeta Wyborcza", "Zeszyty Literackie" и "Plus Minus" – приложение к газете "Rzeczpospolita". До конца жизни он много писал, в последние годы жизни издал новые стихотворные сборники: "Это" (2000), "Второе пространство" (2002), "Орфей и Эвридика" (2002).Несмотря на статус живого классика, Милош постоянно сталкивался с критикой со стороны польских ультра-консерваторов. Дошло до того, что после смерти поэта в августе 2004 года группа католических священников и политиков, объединённых вокруг "Радио Мария", выступила против захоронения Милоша в Склепе Великих монастыря паулинов на Скалке в Кракове – рядом, в частности, с Яном Длугошем, Станиславом Выспянским, Яцеком Мальчевским и Каролем Шимановским. Проблему удалось решить только после личного вмешательства Иоанна Павла II. Не исключено, что понтифик понимал правоту поэта, который незадолго до смерти написал:"Может так случиться, что духовенство будет совершать национальный обряд, окропляя, благословляя, изгоняя злых духов, при этом выставляя себя на посмешище своим подавлением сексуальности. Тем временем будет продолжаться опустошение религии изнутри, и через несколько десятилетий Польша станет страной, столь же малохристианской, как Англия или Франция, с добавлением антиклерикализма, ярость которого будет пропорциональна власти духовенства и его программе религиозного государства".

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