https://ukraina.ru/20260630/1051258920.html

Голодомор и рождение нации

Голодомор и рождение нации - 30.06.2026 Украина.ру

Голодомор и рождение нации

Израиль всегда трепетно относился к уникальности Холокоста, однако сейчас, на фоне противостояния с Турцией, израильтяне признали геноцид армян в 1915 году. По сути это не так важно – Израиль находится в четвёртом десятке признавших, но теперь появляется новый повод говорить о "геноциде украинцев", что ведёт к поддержке украинского национализма

2026-06-30T12:00

2026-06-30T12:00

2026-06-30T12:11

история

история

история украины

история ссср

украина

ссср

сша

иосиф сталин

рональд рейган

виктор ющенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101286/28/1012862842_0:465:2814:2048_1920x0_80_0_0_c0b7ba4cc1fa75f259359b600dd9f20f.jpg

День Голодомора (отмечается в последнюю субботу ноября) впервые появился в календаре в 1998 году и неоднократно менял название. По форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. И тут мы имеем дело не с ошибкой в академических исследованиях и даже не с мифом, по нелепой случайности пустившим глубокие корни в массовом сознании. Нет, мы имеем дело с сознательно сфабрикованным заблуждением, возведённым в ранг политической идеи.Фактическая сторонаС фактической точки зрения имеется в виду, разумеется, катастрофический голод 1932-1933 годов, поразивший сильнее всего основные сельскохозяйственные районы СССР – Украину, российское Черноземье (Кубань и Дон в основном) и Казахстан. Причины голода были многообразные – как объективные, так и субъективные.Во-первых, это неблагоприятные погодные условия, которые в любом случае привели бы к неурожаю и голоду – и эти бедствия, увы, до 30-х годов ХХ века были постоянным спутниками российской жизни. Кстати, голод 1933 года коснулся не только территории СССР, но и сопредельных государств (Польши, например) хотя его последствия там были менее катастрофическими.Во-вторых, это комплекс субъективных причин, связанных с коллективизацией:- ликвидация крепких кулацких и середняцких хозяйств;- ускоренное создание колхозов, несмотря на недостаток материальной части и опыта организации работы таких хозяйств (причём в немалой степени вина тут лежит на местных властях, поражённых, по меткому высказыванию И.В. Сталина, "головокружением от успехов");- повсеместное внедрение т.н. "кэмпбелловской" системы обработки земли, которая давала хороший разовый результат, но несла в себе существенные риски при долгосрочном использовании.В-третьих, это ошибки планирования: центральные власти не знали, сколько именно можно взять продуктов на селе (предыдущий опыт продразвёрстки и продналога диктовал завышенные прогнозы), а местные власти брали на себя завышенные обязательства, также не подкреплённые реальными представлениями о резервах села.Всё вместе это привело к катастрофе.Рождение мифа о ГолодомореРеальные обстоятельства катастрофического голода связаны с мифом о голоде только в той части, что голод и огромное количество погибших имели место.Кампания по формированию мифа о Голодоморе была начата в США в 1980-х. В 1983-1984 годах вышли базовые монографии, посвящённые исследованию Голодомора. В Канаде был создан мемориал жертв Голодомора, а в Конгрессе США – комиссия, занимавшаяся расследованием его обстоятельств.На этом этапе и был создан миф о том, что Голодомор был искусственно спланирован руководством СССР для подавления антисоветского движения. В первую очередь речь шла о разгроме крестьянства, поскольку советское руководство считало крестьян мелкой буржуазией (что, в общем, правда, но из чего тезис о необходимости его физического уничтожения никак не следовал).Для понимания: авторы двух важнейших монографий были учёными только до некоторой степени. Роберт Конквест и Джеймс Мейс были специалистами по антисоветской пропаганде. Первый – откровенным пропагандистом, второй – достаточно "объективным" советологом, который, однако, чётко понимал суть политического задания. При этом они черпали информацию у представителей второй, послевоенной волны эмиграции – либо у западноукраинских националистов, не имевших реальной информации о размахе и причинах голода, либо у восточноукраинских коллаборационистов, имевших свои счёты к Советской власти.Сама по себе кампания была чётко связана с избранием президентом США Рональда Рейгана, который назвал СССР "империей зла" и направил значительные финансовые ресурсы на пропагандистскую атаку.Руководство КПСС отразить эту атаку не смогло – тема голода 1932-1933 годов, а равно и послевоенного (1946-1947) в стране замалчивалась.Украинский изводНа Украине тема Голодомора приобрела особое значение. Важнейшей задачей украинских националистов было доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими, а также исключить представление о позитивном влиянии Советской власти на становление украинцев как нации.Путь был избран наиболее простой – формирование виктимности, представление украинцев извечной жертвой российской агрессии и террора, жертвой геноцида со стороны российской власти и России как таковой.Голодомор в трактовке американских служб психологической войны тут оказался очень ко двору, надо было лишь немного его доработать, что и было сделано. Возникла концепция Голодомора как акта геноцида, направленного на уничтожение украинцев. При этом авторы такой трактовки с лёгкостью обошли нормы логики, которые требовали учесть, что, например, жертвами голода были отнюдь не только украинцы, а ответственными за Голодомор со стороны УССР – функционеры компартии, до этого возведённые в ранг почти святых как организаторы украинизации…Особый масштаб кампания приняла в президентский срок Ющенко (2004-2008), когда Голодомор на государственном уровне был объявлен геноцидом, его организаторы (в том числе Сталин) попали под суд (который закрыл дело из-за смерти обвиняемых), была введена административная ответственность за отрицание геноцида.Были предприняты усилия по выявлению всех жертв. Делалось, правда, это совершенно бюрократическими методами – путём приписок. В общем случае к числу жертв голода относили всех умерших в данный промежуток на данной территории, а, бывало, что в жертвы Голодомора записывали вполне живых современных граждан. Целью, судя по всему, было доказать, что число жертв Голодомора больше, чем жертв Холокоста.Успех кампании был, в значительной мере, определён отсутствием сопротивления. Против искусственного характера голода протестовали только коммунисты, а, например, идеологи Партии регионов соглашались с трактовкой националистов, исходя только из классового, а не национального характера геноцида.РезультатыНа настоящий момент относительное большинство украинских граждан верит в версию Голодомора как геноцида украинцев.По данным исследований Социологической группы "Рейтинг", если в марте 2010 года так считал 61% опрошенных, то в ноябре 2021 года – 85%, а в ноябре 2023 - 92%.Идея Голодомора как ключевой точки в формировании современных украинцев довольно прочно впаяна в общественное сознание. Собственно, день памяти жертв Голодомора – праздник рождения современной украинской нации.P.S.: Практическое совпадение Дня Голодомора и Дня свободы и достоинства (день начало Майдана) по идее должно было бы напрягать мозговые извилины участников процесса. Но нет, они мыслят обратно и видят в Майдане не "продолжение Голодомора другими средствами", а нечто противоположное...Исполнилось 30 лет со дня принятия действующей Конституции Украины. Подробнее - в материале 30 лет Конституции Украины: от зарождения к краху

https://ukraina.ru/20231107/1050654459.html

https://ukraina.ru/20240302/1043957995.html

https://ukraina.ru/20250113/1060217053.html

https://ukraina.ru/20221128/1041262915.html

украина

ссср

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история ссср, украина, ссср, сша, иосиф сталин, рональд рейган, виктор ющенко, советская власть, украина.ру