Голодомор и рождение нации
12:00 30.06.2026 (обновлено: 12:11 30.06.2026)
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Виктор Ющенко на открытии обновленной выставки "Голодомор 1932-1933 годов"
Израиль всегда трепетно относился к уникальности Холокоста, однако сейчас, на фоне противостояния с Турцией, израильтяне признали геноцид армян в 1915 году. По сути это не так важно – Израиль находится в четвёртом десятке признавших, но теперь появляется новый повод говорить о "геноциде украинцев", что ведёт к поддержке украинского национализма
День Голодомора (отмечается в последнюю субботу ноября) впервые появился в календаре в 1998 году и неоднократно менял название. По форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. И тут мы имеем дело не с ошибкой в академических исследованиях и даже не с мифом, по нелепой случайности пустившим глубокие корни в массовом сознании. Нет, мы имеем дело с сознательно сфабрикованным заблуждением, возведённым в ранг политической идеи.
Фактическая сторона
С фактической точки зрения имеется в виду, разумеется, катастрофический голод 1932-1933 годов, поразивший сильнее всего основные сельскохозяйственные районы СССР – Украину, российское Черноземье (Кубань и Дон в основном) и Казахстан. Причины голода были многообразные – как объективные, так и субъективные.
Во-первых, это неблагоприятные погодные условия, которые в любом случае привели бы к неурожаю и голоду – и эти бедствия, увы, до 30-х годов ХХ века были постоянным спутниками российской жизни. Кстати, голод 1933 года коснулся не только территории СССР, но и сопредельных государств (Польши, например) хотя его последствия там были менее катастрофическими.
Во-вторых, это комплекс субъективных причин, связанных с коллективизацией:
- ликвидация крепких кулацких и середняцких хозяйств;
7 ноября 2023, 08:00История"Год великого перелома"Название статьи Иосифа Сталина, опубликованной в газете "Правда" 7 ноября 1929 года, стало мэмом тогда, когда никаких мэмов не было. Как только не склоняли эту статью и её автора перестроечные публицисты! Однако, сейчас приходится признать, что упомянутые публицисты были неправы не во всём. Статья действительно производит двойственное впечатление
- ускоренное создание колхозов, несмотря на недостаток материальной части и опыта организации работы таких хозяйств (причём в немалой степени вина тут лежит на местных властях, поражённых, по меткому высказыванию И.В. Сталина, "головокружением от успехов");
- повсеместное внедрение т.н. "кэмпбелловской" системы обработки земли, которая давала хороший разовый результат, но несла в себе существенные риски при долгосрочном использовании.
В-третьих, это ошибки планирования: центральные власти не знали, сколько именно можно взять продуктов на селе (предыдущий опыт продразвёрстки и продналога диктовал завышенные прогнозы), а местные власти брали на себя завышенные обязательства, также не подкреплённые реальными представлениями о резервах села.
© Фото : Василий СтоякинИван Владимиров "Первый трактор на деревне", 1925 год, Государственный центральный музей современной истории России
© Фото : Василий Стоякин
Иван Владимиров "Первый трактор на деревне", 1925 год, Государственный центральный музей современной истории России
Всё вместе это привело к катастрофе.
Рождение мифа о Голодоморе
Реальные обстоятельства катастрофического голода связаны с мифом о голоде только в той части, что голод и огромное количество погибших имели место.
Кампания по формированию мифа о Голодоморе была начата в США в 1980-х. В 1983-1984 годах вышли базовые монографии, посвящённые исследованию Голодомора. В Канаде был создан мемориал жертв Голодомора, а в Конгрессе США – комиссия, занимавшаяся расследованием его обстоятельств.
2 марта 2024, 16:00ИсторияГоловокружение от успехов американских зернопромышленниковСегодня исполняется 94 года с момента публикации в газете "Правда" исторической статьи Иосифа Сталина "Головокружение от успехов", посвящённой "перегибам на местах", допущенных при коллективизации. Общее содержание этой публикации в общем-то известно, а мы обратим внимание на факты, которых в этой статье не было и быть не могло
На этом этапе и был создан миф о том, что Голодомор был искусственно спланирован руководством СССР для подавления антисоветского движения. В первую очередь речь шла о разгроме крестьянства, поскольку советское руководство считало крестьян мелкой буржуазией (что, в общем, правда, но из чего тезис о необходимости его физического уничтожения никак не следовал).
Для понимания: авторы двух важнейших монографий были учёными только до некоторой степени. Роберт Конквест и Джеймс Мейс были специалистами по антисоветской пропаганде. Первый – откровенным пропагандистом, второй – достаточно "объективным" советологом, который, однако, чётко понимал суть политического задания. При этом они черпали информацию у представителей второй, послевоенной волны эмиграции – либо у западноукраинских националистов, не имевших реальной информации о размахе и причинах голода, либо у восточноукраинских коллаборационистов, имевших свои счёты к Советской власти.
Сама по себе кампания была чётко связана с избранием президентом США Рональда Рейгана, который назвал СССР "империей зла" и направил значительные финансовые ресурсы на пропагандистскую атаку.
© APРональд Рейган
© AP
Рональд Рейган
Руководство КПСС отразить эту атаку не смогло – тема голода 1932-1933 годов, а равно и послевоенного (1946-1947) в стране замалчивалась.
Украинский извод
На Украине тема Голодомора приобрела особое значение. Важнейшей задачей украинских националистов было доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими, а также исключить представление о позитивном влиянии Советской власти на становление украинцев как нации.
Путь был избран наиболее простой – формирование виктимности, представление украинцев извечной жертвой российской агрессии и террора, жертвой геноцида со стороны российской власти и России как таковой.
13 января 2025, 08:07ИсторияДело о Голодоморе: институционализация русофобии 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал, что Сталин и его соратники будто бы совершили "геноцид украинцев" – так был назван голод 1932-33 годов, охвативший весь СССР. Так сообщали украинские СМИ, но насквозь идеологизированная "википедия" вынуждена цитировать разъяснение суда, который такого решения принять не мог
Голодомор в трактовке американских служб психологической войны тут оказался очень ко двору, надо было лишь немного его доработать, что и было сделано. Возникла концепция Голодомора как акта геноцида, направленного на уничтожение украинцев. При этом авторы такой трактовки с лёгкостью обошли нормы логики, которые требовали учесть, что, например, жертвами голода были отнюдь не только украинцы, а ответственными за Голодомор со стороны УССР – функционеры компартии, до этого возведённые в ранг почти святых как организаторы украинизации…
Особый масштаб кампания приняла в президентский срок Ющенко (2004-2008), когда Голодомор на государственном уровне был объявлен геноцидом, его организаторы (в том числе Сталин) попали под суд (который закрыл дело из-за смерти обвиняемых), была введена административная ответственность за отрицание геноцида.
Были предприняты усилия по выявлению всех жертв. Делалось, правда, это совершенно бюрократическими методами – путём приписок. В общем случае к числу жертв голода относили всех умерших в данный промежуток на данной территории, а, бывало, что в жертвы Голодомора записывали вполне живых современных граждан. Целью, судя по всему, было доказать, что число жертв Голодомора больше, чем жертв Холокоста.
© Фото : Василий СтоякинГлавная лаврская колокольня, Мемориал Голодомора и Обелиск Славы в Киеве
© Фото : Василий Стоякин
Главная лаврская колокольня, Мемориал Голодомора и Обелиск Славы в Киеве
Успех кампании был, в значительной мере, определён отсутствием сопротивления. Против искусственного характера голода протестовали только коммунисты, а, например, идеологи Партии регионов соглашались с трактовкой националистов, исходя только из классового, а не национального характера геноцида.
Результаты
На настоящий момент относительное большинство украинских граждан верит в версию Голодомора как геноцида украинцев.
По данным исследований Социологической группы "Рейтинг", если в марте 2010 года так считал 61% опрошенных, то в ноябре 2021 года – 85%, а в ноябре 2023 - 92%.
28 ноября 2022, 13:23Зеленский и Голодомор. Реальный успех украинской дипломатии в политтехнологическом шабашеДень памяти жертв Голодомора, который отмечается на Украине в последнюю субботу ноября, с самого начала был днем антироссийской истерии, хорошо подготовленной и организованной. А теперь и вовсе превратился в политтехнологический шабаш, естественно под управлением президента Зеленского
Идея Голодомора как ключевой точки в формировании современных украинцев довольно прочно впаяна в общественное сознание. Собственно, день памяти жертв Голодомора – праздник рождения современной украинской нации.
P.S.: Практическое совпадение Дня Голодомора и Дня свободы и достоинства (день начало Майдана) по идее должно было бы напрягать мозговые извилины участников процесса. Но нет, они мыслят обратно и видят в Майдане не "продолжение Голодомора другими средствами", а нечто противоположное...
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