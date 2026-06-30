Голодомор и рождение нации - 30.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260630/1051258920.html
Голодомор и рождение нации
Голодомор и рождение нации - 30.06.2026 Украина.ру
Голодомор и рождение нации
Израиль всегда трепетно относился к уникальности Холокоста, однако сейчас, на фоне противостояния с Турцией, израильтяне признали геноцид армян в 1915 году. По сути это не так важно – Израиль находится в четвёртом десятке признавших, но теперь появляется новый повод говорить о "геноциде украинцев", что ведёт к поддержке украинского национализма
2026-06-30T12:00
2026-06-30T12:11
история
история
история украины
история ссср
украина
ссср
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иосиф сталин
рональд рейган
виктор ющенко
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День Голодомора (отмечается в последнюю субботу ноября) впервые появился в календаре в 1998 году и неоднократно менял название. По форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. И тут мы имеем дело не с ошибкой в академических исследованиях и даже не с мифом, по нелепой случайности пустившим глубокие корни в массовом сознании. Нет, мы имеем дело с сознательно сфабрикованным заблуждением, возведённым в ранг политической идеи.Фактическая сторонаС фактической точки зрения имеется в виду, разумеется, катастрофический голод 1932-1933 годов, поразивший сильнее всего основные сельскохозяйственные районы СССР – Украину, российское Черноземье (Кубань и Дон в основном) и Казахстан. Причины голода были многообразные – как объективные, так и субъективные.Во-первых, это неблагоприятные погодные условия, которые в любом случае привели бы к неурожаю и голоду – и эти бедствия, увы, до 30-х годов ХХ века были постоянным спутниками российской жизни. Кстати, голод 1933 года коснулся не только территории СССР, но и сопредельных государств (Польши, например) хотя его последствия там были менее катастрофическими.Во-вторых, это комплекс субъективных причин, связанных с коллективизацией:- ликвидация крепких кулацких и середняцких хозяйств;- ускоренное создание колхозов, несмотря на недостаток материальной части и опыта организации работы таких хозяйств (причём в немалой степени вина тут лежит на местных властях, поражённых, по меткому высказыванию И.В. Сталина, "головокружением от успехов");- повсеместное внедрение т.н. "кэмпбелловской" системы обработки земли, которая давала хороший разовый результат, но несла в себе существенные риски при долгосрочном использовании.В-третьих, это ошибки планирования: центральные власти не знали, сколько именно можно взять продуктов на селе (предыдущий опыт продразвёрстки и продналога диктовал завышенные прогнозы), а местные власти брали на себя завышенные обязательства, также не подкреплённые реальными представлениями о резервах села.Всё вместе это привело к катастрофе.Рождение мифа о ГолодомореРеальные обстоятельства катастрофического голода связаны с мифом о голоде только в той части, что голод и огромное количество погибших имели место.Кампания по формированию мифа о Голодоморе была начата в США в 1980-х. В 1983-1984 годах вышли базовые монографии, посвящённые исследованию Голодомора. В Канаде был создан мемориал жертв Голодомора, а в Конгрессе США – комиссия, занимавшаяся расследованием его обстоятельств.На этом этапе и был создан миф о том, что Голодомор был искусственно спланирован руководством СССР для подавления антисоветского движения. В первую очередь речь шла о разгроме крестьянства, поскольку советское руководство считало крестьян мелкой буржуазией (что, в общем, правда, но из чего тезис о необходимости его физического уничтожения никак не следовал).Для понимания: авторы двух важнейших монографий были учёными только до некоторой степени. Роберт Конквест и Джеймс Мейс были специалистами по антисоветской пропаганде. Первый – откровенным пропагандистом, второй – достаточно "объективным" советологом, который, однако, чётко понимал суть политического задания. При этом они черпали информацию у представителей второй, послевоенной волны эмиграции – либо у западноукраинских националистов, не имевших реальной информации о размахе и причинах голода, либо у восточноукраинских коллаборационистов, имевших свои счёты к Советской власти.Сама по себе кампания была чётко связана с избранием президентом США Рональда Рейгана, который назвал СССР "империей зла" и направил значительные финансовые ресурсы на пропагандистскую атаку.Руководство КПСС отразить эту атаку не смогло – тема голода 1932-1933 годов, а равно и послевоенного (1946-1947) в стране замалчивалась.Украинский изводНа Украине тема Голодомора приобрела особое значение. Важнейшей задачей украинских националистов было доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими, а также исключить представление о позитивном влиянии Советской власти на становление украинцев как нации.Путь был избран наиболее простой – формирование виктимности, представление украинцев извечной жертвой российской агрессии и террора, жертвой геноцида со стороны российской власти и России как таковой.Голодомор в трактовке американских служб психологической войны тут оказался очень ко двору, надо было лишь немного его доработать, что и было сделано. Возникла концепция Голодомора как акта геноцида, направленного на уничтожение украинцев. При этом авторы такой трактовки с лёгкостью обошли нормы логики, которые требовали учесть, что, например, жертвами голода были отнюдь не только украинцы, а ответственными за Голодомор со стороны УССР – функционеры компартии, до этого возведённые в ранг почти святых как организаторы украинизации…Особый масштаб кампания приняла в президентский срок Ющенко (2004-2008), когда Голодомор на государственном уровне был объявлен геноцидом, его организаторы (в том числе Сталин) попали под суд (который закрыл дело из-за смерти обвиняемых), была введена административная ответственность за отрицание геноцида.Были предприняты усилия по выявлению всех жертв. Делалось, правда, это совершенно бюрократическими методами – путём приписок. В общем случае к числу жертв голода относили всех умерших в данный промежуток на данной территории, а, бывало, что в жертвы Голодомора записывали вполне живых современных граждан. Целью, судя по всему, было доказать, что число жертв Голодомора больше, чем жертв Холокоста.Успех кампании был, в значительной мере, определён отсутствием сопротивления. Против искусственного характера голода протестовали только коммунисты, а, например, идеологи Партии регионов соглашались с трактовкой националистов, исходя только из классового, а не национального характера геноцида.РезультатыНа настоящий момент относительное большинство украинских граждан верит в версию Голодомора как геноцида украинцев.По данным исследований Социологической группы "Рейтинг", если в марте 2010 года так считал 61% опрошенных, то в ноябре 2021 года – 85%, а в ноябре 2023 - 92%.Идея Голодомора как ключевой точки в формировании современных украинцев довольно прочно впаяна в общественное сознание. Собственно, день памяти жертв Голодомора – праздник рождения современной украинской нации.P.S.: Практическое совпадение Дня Голодомора и Дня свободы и достоинства (день начало Майдана) по идее должно было бы напрягать мозговые извилины участников процесса. Но нет, они мыслят обратно и видят в Майдане не "продолжение Голодомора другими средствами", а нечто противоположное...Исполнилось 30 лет со дня принятия действующей Конституции Украины. Подробнее - в материале 30 лет Конституции Украины: от зарождения к краху
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, украина, ссср, сша, иосиф сталин, рональд рейган, виктор ющенко, советская власть, украина.ру
История, История, история Украины, история СССР, Украина, СССР, США, Иосиф Сталин, Рональд Рейган, Виктор Ющенко, Советская власть, Украина.ру

Голодомор и рождение нации

12:00 30.06.2026 (обновлено: 12:11 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Виктор Ющенко на открытии обновленной выставки "Голодомор 1932-1933 годов"
Президент Украины Виктор Ющенко на открытии обновленной выставки Голодомор 1932-1933 годов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Израиль всегда трепетно относился к уникальности Холокоста, однако сейчас, на фоне противостояния с Турцией, израильтяне признали геноцид армян в 1915 году. По сути это не так важно – Израиль находится в четвёртом десятке признавших, но теперь появляется новый повод говорить о "геноциде украинцев", что ведёт к поддержке украинского национализма
День Голодомора (отмечается в последнюю субботу ноября) впервые появился в календаре в 1998 году и неоднократно менял название. По форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. И тут мы имеем дело не с ошибкой в академических исследованиях и даже не с мифом, по нелепой случайности пустившим глубокие корни в массовом сознании. Нет, мы имеем дело с сознательно сфабрикованным заблуждением, возведённым в ранг политической идеи.
Фактическая сторона
С фактической точки зрения имеется в виду, разумеется, катастрофический голод 1932-1933 годов, поразивший сильнее всего основные сельскохозяйственные районы СССР – Украину, российское Черноземье (Кубань и Дон в основном) и Казахстан. Причины голода были многообразные – как объективные, так и субъективные.
Во-первых, это неблагоприятные погодные условия, которые в любом случае привели бы к неурожаю и голоду – и эти бедствия, увы, до 30-х годов ХХ века были постоянным спутниками российской жизни. Кстати, голод 1933 года коснулся не только территории СССР, но и сопредельных государств (Польши, например) хотя его последствия там были менее катастрофическими.
Во-вторых, это комплекс субъективных причин, связанных с коллективизацией:
- ликвидация крепких кулацких и середняцких хозяйств;
Сталин
7 ноября 2023, 08:00История
"Год великого перелома"Название статьи Иосифа Сталина, опубликованной в газете "Правда" 7 ноября 1929 года, стало мэмом тогда, когда никаких мэмов не было. Как только не склоняли эту статью и её автора перестроечные публицисты! Однако, сейчас приходится признать, что упомянутые публицисты были неправы не во всём. Статья действительно производит двойственное впечатление
- ускоренное создание колхозов, несмотря на недостаток материальной части и опыта организации работы таких хозяйств (причём в немалой степени вина тут лежит на местных властях, поражённых, по меткому высказыванию И.В. Сталина, "головокружением от успехов");
- повсеместное внедрение т.н. "кэмпбелловской" системы обработки земли, которая давала хороший разовый результат, но несла в себе существенные риски при долгосрочном использовании.
В-третьих, это ошибки планирования: центральные власти не знали, сколько именно можно взять продуктов на селе (предыдущий опыт продразвёрстки и продналога диктовал завышенные прогнозы), а местные власти брали на себя завышенные обязательства, также не подкреплённые реальными представлениями о резервах села.
© Фото : Василий СтоякинИван Владимиров "Первый трактор на деревне", 1925 год, Государственный центральный музей современной истории России
Иван Владимиров Первый трактор на деревне, 1925 год, Государственный центральный музей современной истории России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
Иван Владимиров "Первый трактор на деревне", 1925 год, Государственный центральный музей современной истории России
Всё вместе это привело к катастрофе.
Рождение мифа о Голодоморе
Реальные обстоятельства катастрофического голода связаны с мифом о голоде только в той части, что голод и огромное количество погибших имели место.
Кампания по формированию мифа о Голодоморе была начата в США в 1980-х. В 1983-1984 годах вышли базовые монографии, посвящённые исследованию Голодомора. В Канаде был создан мемориал жертв Голодомора, а в Конгрессе США – комиссия, занимавшаяся расследованием его обстоятельств.
Бухариндорф
2 марта 2024, 16:00История
Головокружение от успехов американских зернопромышленниковСегодня исполняется 94 года с момента публикации в газете "Правда" исторической статьи Иосифа Сталина "Головокружение от успехов", посвящённой "перегибам на местах", допущенных при коллективизации. Общее содержание этой публикации в общем-то известно, а мы обратим внимание на факты, которых в этой статье не было и быть не могло
На этом этапе и был создан миф о том, что Голодомор был искусственно спланирован руководством СССР для подавления антисоветского движения. В первую очередь речь шла о разгроме крестьянства, поскольку советское руководство считало крестьян мелкой буржуазией (что, в общем, правда, но из чего тезис о необходимости его физического уничтожения никак не следовал).
Для понимания: авторы двух важнейших монографий были учёными только до некоторой степени. Роберт Конквест и Джеймс Мейс были специалистами по антисоветской пропаганде. Первый – откровенным пропагандистом, второй – достаточно "объективным" советологом, который, однако, чётко понимал суть политического задания. При этом они черпали информацию у представителей второй, послевоенной волны эмиграции – либо у западноукраинских националистов, не имевших реальной информации о размахе и причинах голода, либо у восточноукраинских коллаборационистов, имевших свои счёты к Советской власти.
Сама по себе кампания была чётко связана с избранием президентом США Рональда Рейгана, который назвал СССР "империей зла" и направил значительные финансовые ресурсы на пропагандистскую атаку.
© APРональд Рейган
Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP
Рональд Рейган
Руководство КПСС отразить эту атаку не смогло – тема голода 1932-1933 годов, а равно и послевоенного (1946-1947) в стране замалчивалась.
Украинский извод
На Украине тема Голодомора приобрела особое значение. Важнейшей задачей украинских националистов было доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими, а также исключить представление о позитивном влиянии Советской власти на становление украинцев как нации.
Путь был избран наиболее простой – формирование виктимности, представление украинцев извечной жертвой российской агрессии и террора, жертвой геноцида со стороны российской власти и России как таковой.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
13 января 2025, 08:07История
Дело о Голодоморе: институционализация русофобии 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал, что Сталин и его соратники будто бы совершили "геноцид украинцев" – так был назван голод 1932-33 годов, охвативший весь СССР. Так сообщали украинские СМИ, но насквозь идеологизированная "википедия" вынуждена цитировать разъяснение суда, который такого решения принять не мог
Голодомор в трактовке американских служб психологической войны тут оказался очень ко двору, надо было лишь немного его доработать, что и было сделано. Возникла концепция Голодомора как акта геноцида, направленного на уничтожение украинцев. При этом авторы такой трактовки с лёгкостью обошли нормы логики, которые требовали учесть, что, например, жертвами голода были отнюдь не только украинцы, а ответственными за Голодомор со стороны УССР – функционеры компартии, до этого возведённые в ранг почти святых как организаторы украинизации…
Особый масштаб кампания приняла в президентский срок Ющенко (2004-2008), когда Голодомор на государственном уровне был объявлен геноцидом, его организаторы (в том числе Сталин) попали под суд (который закрыл дело из-за смерти обвиняемых), была введена административная ответственность за отрицание геноцида.
Были предприняты усилия по выявлению всех жертв. Делалось, правда, это совершенно бюрократическими методами – путём приписок. В общем случае к числу жертв голода относили всех умерших в данный промежуток на данной территории, а, бывало, что в жертвы Голодомора записывали вполне живых современных граждан. Целью, судя по всему, было доказать, что число жертв Голодомора больше, чем жертв Холокоста.
© Фото : Василий СтоякинГлавная лаврская колокольня, Мемориал Голодомора и Обелиск Славы в Киеве
Главная лаврская колокольня, Мемориал Голодомора и Обелиск Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
Главная лаврская колокольня, Мемориал Голодомора и Обелиск Славы в Киеве
Успех кампании был, в значительной мере, определён отсутствием сопротивления. Против искусственного характера голода протестовали только коммунисты, а, например, идеологи Партии регионов соглашались с трактовкой националистов, исходя только из классового, а не национального характера геноцида.
Результаты
На настоящий момент относительное большинство украинских граждан верит в версию Голодомора как геноцида украинцев.
По данным исследований Социологической группы "Рейтинг", если в марте 2010 года так считал 61% опрошенных, то в ноябре 2021 года – 85%, а в ноябре 2023 - 92%.
28 ноября 2022, 13:23
Зеленский и Голодомор. Реальный успех украинской дипломатии в политтехнологическом шабашеДень памяти жертв Голодомора, который отмечается на Украине в последнюю субботу ноября, с самого начала был днем антироссийской истерии, хорошо подготовленной и организованной. А теперь и вовсе превратился в политтехнологический шабаш, естественно под управлением президента Зеленского
Идея Голодомора как ключевой точки в формировании современных украинцев довольно прочно впаяна в общественное сознание. Собственно, день памяти жертв Голодомора – праздник рождения современной украинской нации.
P.S.: Практическое совпадение Дня Голодомора и Дня свободы и достоинства (день начало Майдана) по идее должно было бы напрягать мозговые извилины участников процесса. Но нет, они мыслят обратно и видят в Майдане не "продолжение Голодомора другими средствами", а нечто противоположное...
Исполнилось 30 лет со дня принятия действующей Конституции Украины. Подробнее - в материале 30 лет Конституции Украины: от зарождения к краху
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