ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка - 29.06.2026 Украина.ру
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ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка - 29.06.2026 Украина.ру
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
Украинское командование готовит провокацию с высадкой десанта на северо-западное побережье Крыма, собирая резервы в Очакове и Одессе. Об этом 29 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-29T15:57
2026-06-29T16:00
спецоперация
крым
киев
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
генштаб
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По данным подполья, туда прибывают латиноамериканские наёмники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты — в Николаеве на базе 198-го учебного центра ВМС ВСУ, а также на мощностях 241-го учебного центра морской пехоты. Генштаб Украины планирует реализовать провокацию в июле 2026 года.Очередная операция в стиле американских военных фильмов направлена не на реальное боестолкновение, а на пиар с "флаговтыками" и медийную картинку. Киев продолжает гнать людей на убой ради пропагандистского эффекта.Другие новости к этому часу:🟥 ПВО уничтожила 96 украинских БПЛА над регионами РФ с 7:00 до 14:00 — Минобороны.🟥 Взрывы звучат в Харькове и Знаменке Кировоградской области.🟥 Украинские АЗС уничтожаются с усиленной скоростью. Поражены заправки в Полтавской, Харьковской областях и самом Харькове. Удары также наносятся по объектам в Городне.🟥 В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС.О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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спецоперация, крым, киев, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб, сво
Спецоперация, Крым, Киев, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Генштаб, СВО

ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка

15:57 29.06.2026 (обновлено: 16:00 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинское командование готовит провокацию с высадкой десанта на северо-западное побережье Крыма, собирая резервы в Очакове и Одессе. Об этом 29 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По данным подполья, туда прибывают латиноамериканские наёмники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты — в Николаеве на базе 198-го учебного центра ВМС ВСУ, а также на мощностях 241-го учебного центра морской пехоты. Генштаб Украины планирует реализовать провокацию в июле 2026 года.
Очередная операция в стиле американских военных фильмов направлена не на реальное боестолкновение, а на пиар с "флаговтыками" и медийную картинку. Киев продолжает гнать людей на убой ради пропагандистского эффекта.
Другие новости к этому часу:
🟥 ПВО уничтожила 96 украинских БПЛА над регионами РФ с 7:00 до 14:00 — Минобороны.
🟥 Взрывы звучат в Харькове и Знаменке Кировоградской области.
🟥 Украинские АЗС уничтожаются с усиленной скоростью. Поражены заправки в Полтавской, Харьковской областях и самом Харькове. Удары также наносятся по объектам в Городне.
🟥 В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС.
О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.
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