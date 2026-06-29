https://ukraina.ru/20260629/vsu-planiruet-vysadku-desanta-na-zapadnoe-poberezhe-kryma-azs-protivnika-unichtozhayutsya-po-vsey-linii-1080776787.html
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка - 29.06.2026 Украина.ру
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
Украинское командование готовит провокацию с высадкой десанта на северо-западное побережье Крыма, собирая резервы в Очакове и Одессе. Об этом 29 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-29T15:57
2026-06-29T15:57
2026-06-29T16:00
спецоперация
крым
киев
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
генштаб
сво
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По данным подполья, туда прибывают латиноамериканские наёмники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты — в Николаеве на базе 198-го учебного центра ВМС ВСУ, а также на мощностях 241-го учебного центра морской пехоты. Генштаб Украины планирует реализовать провокацию в июле 2026 года.Очередная операция в стиле американских военных фильмов направлена не на реальное боестолкновение, а на пиар с "флаговтыками" и медийную картинку. Киев продолжает гнать людей на убой ради пропагандистского эффекта.Другие новости к этому часу:🟥 ПВО уничтожила 96 украинских БПЛА над регионами РФ с 7:00 до 14:00 — Минобороны.🟥 Взрывы звучат в Харькове и Знаменке Кировоградской области.🟥 Украинские АЗС уничтожаются с усиленной скоростью. Поражены заправки в Полтавской, Харьковской областях и самом Харькове. Удары также наносятся по объектам в Городне.🟥 В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС.О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, крым, киев, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб, сво
Спецоперация, Крым, Киев, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Генштаб, СВО
ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
15:57 29.06.2026 (обновлено: 16:00 29.06.2026)
Украинское командование готовит провокацию с высадкой десанта на северо-западное побережье Крыма, собирая резервы в Очакове и Одессе. Об этом 29 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По данным подполья, туда прибывают латиноамериканские наёмники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты — в Николаеве на базе 198-го учебного центра ВМС ВСУ, а также на мощностях 241-го учебного центра морской пехоты. Генштаб Украины планирует реализовать провокацию в июле 2026 года.
Очередная операция в стиле американских военных фильмов направлена не на реальное боестолкновение, а на пиар с "флаговтыками" и медийную картинку. Киев продолжает гнать людей на убой ради пропагандистского эффекта.
Другие новости к этому часу:
🟥 ПВО уничтожила 96 украинских БПЛА над регионами РФ с 7:00 до 14:00 — Минобороны.
🟥 Взрывы звучат в Харькове и Знаменке Кировоградской области.
🟥 Украинские АЗС уничтожаются с усиленной скоростью. Поражены заправки в Полтавской, Харьковской областях и самом Харькове. Удары также наносятся по объектам в Городне.
🟥 В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС.