https://ukraina.ru/20260629/vsu-planiruet-vysadku-desanta-na-zapadnoe-poberezhe-kryma-azs-protivnika-unichtozhayutsya-po-vsey-linii-1080776787.html

ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка

ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка - 29.06.2026 Украина.ру

ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка

Украинское командование готовит провокацию с высадкой десанта на северо-западное побережье Крыма, собирая резервы в Очакове и Одессе. Об этом 29 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-29T15:57

2026-06-29T15:57

2026-06-29T16:00

спецоперация

крым

киев

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генштаб

сво

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По данным подполья, туда прибывают латиноамериканские наёмники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты — в Николаеве на базе 198-го учебного центра ВМС ВСУ, а также на мощностях 241-го учебного центра морской пехоты. Генштаб Украины планирует реализовать провокацию в июле 2026 года.Очередная операция в стиле американских военных фильмов направлена не на реальное боестолкновение, а на пиар с "флаговтыками" и медийную картинку. Киев продолжает гнать людей на убой ради пропагандистского эффекта.Другие новости к этому часу:🟥 ПВО уничтожила 96 украинских БПЛА над регионами РФ с 7:00 до 14:00 — Минобороны.🟥 Взрывы звучат в Харькове и Знаменке Кировоградской области.🟥 Украинские АЗС уничтожаются с усиленной скоростью. Поражены заправки в Полтавской, Харьковской областях и самом Харькове. Удары также наносятся по объектам в Городне.🟥 В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС.О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.

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спецоперация, крым, киев, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб, сво