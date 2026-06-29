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ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины

ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины - 29.06.2026 Украина.ру

ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины

Предприятия ВПК и силовые ведомства Украины сталкиваются с вводными по энергомощностям. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T20:27

2026-06-29T20:27

2026-06-29T20:27

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Подтвержден урон по следующим объектам на Украине:🟥 Поражена АЗС "БРСМ-Нефть" в районе Подгородного в Днепропетровской области;🟥"Герани" ударили по АЗС Marshal в поселке Берестин в Харьковской области;🟥 Пострадала АЗС Marshal по дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага в Харьковской области;🟥 Дроны поразили резервуары с ГСМ на территории предприятия "Агрон" в поселке Новое в Кировоградской области. На месте удара возник пожар;🟥 Нанесен удар беспилотниками по подстанции в поселке Бурынь в Сумской области.Использовались данные каналов "Военкоры Русской Весны" и "АГС_Русского_Донбасса"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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