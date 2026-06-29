ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины - 29.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины
ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины - 29.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины
Предприятия ВПК и силовые ведомства Украины сталкиваются с вводными по энергомощностям. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T20:27
2026-06-29T20:27
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Подтвержден урон по следующим объектам на Украине:🟥 Поражена АЗС "БРСМ-Нефть" в районе Подгородного в Днепропетровской области;🟥"Герани" ударили по АЗС Marshal в поселке Берестин в Харьковской области;🟥 Пострадала АЗС Marshal по дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага в Харьковской области;🟥 Дроны поразили резервуары с ГСМ на территории предприятия "Агрон" в поселке Новое в Кировоградской области. На месте удара возник пожар;🟥 Нанесен удар беспилотниками по подстанции в поселке Бурынь в Сумской области.Использовались данные каналов "Военкоры Русской Весны" и "АГС_Русского_Донбасса"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина, Россия, Харьковская область, Украина.ру, Владимир Путин, ВПК

ВС РФ продолжают разрушать топливную и энергетическую инфраструктуру Украины

20:27 29.06.2026
 
© Украина.руЭнергетические войны
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру
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Предприятия ВПК и силовые ведомства Украины сталкиваются с вводными по энергомощностям. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Подтвержден урон по следующим объектам на Украине:

🟥 Поражена АЗС "БРСМ-Нефть" в районе Подгородного в Днепропетровской области;

🟥"Герани" ударили по АЗС Marshal в поселке Берестин в Харьковской области;

🟥 Пострадала АЗС Marshal по дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага в Харьковской области;

🟥 Дроны поразили резервуары с ГСМ на территории предприятия "Агрон" в поселке Новое в Кировоградской области. На месте удара возник пожар;

🟥 Нанесен удар беспилотниками по подстанции в поселке Бурынь в Сумской области.

Использовались данные каналов "Военкоры Русской Весны" и "АГС_Русского_Донбасса"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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