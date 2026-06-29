В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*
Польские депутаты продолжают развенчивать мифологию киевского режима в Евросоюзе. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Реагируя на продолжение чествования идеологов и боевиков ОУН-УПА* на Украине, польские парламентарии выполнили своё обещание вынести обсуждение проблемы на уровень Евросоюза.
Документ подготовила группа польских евродепутатов. Один из них, Пётр Мюллер, назвал действия Владимира Зеленского "очередным шагом, разрушающим польско-украинские отношения, а также доказательством осознанности всех сомнительных высказываний и поступков Зеленского в отношении украинских националистов прошлого.
Документ подготовила группа польских евродепутатов. Один из них, Пётр Мюллер, назвал действия Владимира Зеленского "очередным шагом, разрушающим польско-украинские отношения, а также доказательством осознанности всех сомнительных высказываний и поступков Зеленского в отношении украинских националистов прошлого.
Попытки ряда польских политиков прекратить скандал между Киевом и Варшавой ради противостояния с Россией успеха не имели. Формальным поводом стала очередная акция чествования УПА* на Украине - Зеленский присвоил почётное наименование одной из структур ВСУ, которые содержатся за счёт налогоплательщиков Польши и других стран-членов ЕС. Украинские политики декларируют стремление к членству в НАТО и Евросоюзе.
*запрещенная в России экстремистская организация
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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