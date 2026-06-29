В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА* - 29.06.2026 Украина.ру
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В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*
В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА* - 29.06.2026 Украина.ру
В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*
Польские депутаты продолжают развенчивать мифологию киевского режима в Евросоюзе. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T19:21
2026-06-29T19:21
новости
владимир зеленский
европарламент
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Реагируя на продолжение чествования идеологов и боевиков ОУН-УПА* на Украине, польские парламентарии выполнили своё обещание вынести обсуждение проблемы на уровень Евросоюза. Документ подготовила группа польских евродепутатов. Один из них, Пётр Мюллер, назвал действия Владимира Зеленского "очередным шагом, разрушающим польско-украинские отношения, а также доказательством осознанности всех сомнительных высказываний и поступков Зеленского в отношении украинских националистов прошлого.Попытки ряда польских политиков прекратить скандал между Киевом и Варшавой ради противостояния с Россией успеха не имели. Формальным поводом стала очередная акция чествования УПА* на Украине - Зеленский присвоил почётное наименование одной из структур ВСУ, которые содержатся за счёт налогоплательщиков Польши и других стран-членов ЕС. Украинские политики декларируют стремление к членству в НАТО и Евросоюзе.Ранее в новостях: "Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной*запрещенная в России экстремистская организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, европарламент, украина, россия, польша, сиенна миллер, владимир путин, ес, оун-упа, терроризм, геноцид, украина-ес, скандал
Новости, Владимир Зеленский, Европарламент, Украина, Россия, Польша, Сиенна Миллер, Владимир Путин, ЕС, ОУН-УПА, терроризм, геноцид, Украина-ЕС, скандал

В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*

19:21 29.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польские депутаты продолжают развенчивать мифологию киевского режима в Евросоюзе. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Реагируя на продолжение чествования идеологов и боевиков ОУН-УПА* на Украине, польские парламентарии выполнили своё обещание вынести обсуждение проблемы на уровень Евросоюза.

Документ подготовила группа польских евродепутатов. Один из них, Пётр Мюллер, назвал действия Владимира Зеленского "очередным шагом, разрушающим польско-украинские отношения, а также доказательством осознанности всех сомнительных высказываний и поступков Зеленского в отношении украинских националистов прошлого.
Попытки ряда польских политиков прекратить скандал между Киевом и Варшавой ради противостояния с Россией успеха не имели. Формальным поводом стала очередная акция чествования УПА* на Украине - Зеленский присвоил почётное наименование одной из структур ВСУ, которые содержатся за счёт налогоплательщиков Польши и других стран-членов ЕС. Украинские политики декларируют стремление к членству в НАТО и Евросоюзе.
Ранее в новостях: "Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной
*запрещенная в России экстремистская организация
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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