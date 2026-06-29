https://ukraina.ru/20260629/v-evroparlamente-initsiirovali-rezolyutsiyu-o-chestvovanii-pamyati-zhertv-genotsida-sovershnnogo-boevikami-1080789933.html

В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*

В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА* - 29.06.2026 Украина.ру

В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА*

Польские депутаты продолжают развенчивать мифологию киевского режима в Евросоюзе. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T19:21

2026-06-29T19:21

2026-06-29T19:21

новости

владимир зеленский

европарламент

украина

россия

польша

сиенна миллер

владимир путин

ес

оун-упа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041128413_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fb2c1c3f310364a798d649f71763c381.jpg

Реагируя на продолжение чествования идеологов и боевиков ОУН-УПА* на Украине, польские парламентарии выполнили своё обещание вынести обсуждение проблемы на уровень Евросоюза. Документ подготовила группа польских евродепутатов. Один из них, Пётр Мюллер, назвал действия Владимира Зеленского "очередным шагом, разрушающим польско-украинские отношения, а также доказательством осознанности всех сомнительных высказываний и поступков Зеленского в отношении украинских националистов прошлого.Попытки ряда польских политиков прекратить скандал между Киевом и Варшавой ради противостояния с Россией успеха не имели. Формальным поводом стала очередная акция чествования УПА* на Украине - Зеленский присвоил почётное наименование одной из структур ВСУ, которые содержатся за счёт налогоплательщиков Польши и других стран-членов ЕС. Украинские политики декларируют стремление к членству в НАТО и Евросоюзе.Ранее в новостях: "Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной*запрещенная в России экстремистская организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, европарламент, украина, россия, польша, сиенна миллер, владимир путин, ес, оун-упа, терроризм, геноцид, украина-ес, скандал