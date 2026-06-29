https://ukraina.ru/20260629/tak-nazyvaemyy-dukh-ankoridzha-ne-byl-oblechn-v-formalnye-dokumenty-drugie-zayavleniya-putina-1080741448.html

Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина

Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру

Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина

Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы, но возможности завершения конфликта на Украине и предлагаемые американской стороной компромиссы обсуждались. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину

2026-06-29T01:52

2026-06-29T01:52

2026-06-29T01:58

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"Так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками", — сказал Путин.Другие заявления президента:🟦 Россия в Анкоридже согласилась пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками;🟦 Президент также заявил, что сомневается в способности европейских лидеров повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине, так как Трамп – это более чем зрелый и опытный политик;🟦 В Москве ждут визита американской делегации после завершения "горячей фазы на иранском треке";🟦 У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за окриков главы киевского режима Владимира Зеленского, его угрозы детально не обсуждались;🟦 РФ благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными;🟦 Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения;🟦 Президент России допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина.Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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