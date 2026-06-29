Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
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Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина
Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина
Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы, но возможности завершения конфликта на Украине и предлагаемые американской стороной компромиссы обсуждались. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
2026-06-29T01:52
2026-06-29T01:58
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"Так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками", — сказал Путин.Другие заявления президента:🟦 Россия в Анкоридже согласилась пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками;🟦 Президент также заявил, что сомневается в способности европейских лидеров повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине, так как Трамп – это более чем зрелый и опытный политик;🟦 В Москве ждут визита американской делегации после завершения "горячей фазы на иранском треке";🟦 У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за окриков главы киевского режима Владимира Зеленского, его угрозы детально не обсуждались;🟦 РФ благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными;🟦 Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения;🟦 Президент России допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина.Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, москва, владимир путин, сша, президент сша, дональд трамп, аляска, переговоры по украине 2025, переговоры, белоруссия, александр лукашенко, запад, минские соглашения, украина, европа, сво, война на украине, военнопленные, обмен пленными
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Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина

01:52 29.06.2026 (обновлено: 01:58 29.06.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы, но возможности завершения конфликта на Украине и предлагаемые американской стороной компромиссы обсуждались. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
"Так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками", — сказал Путин.
Другие заявления президента:
🟦 Россия в Анкоридже согласилась пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками;
🟦 Президент также заявил, что сомневается в способности европейских лидеров повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине, так как Трамп – это более чем зрелый и опытный политик;
🟦 В Москве ждут визита американской делегации после завершения "горячей фазы на иранском треке";
🟦 У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет паники из-за окриков главы киевского режима Владимира Зеленского, его угрозы детально не обсуждались;
🟦 РФ благодарна Лукашенко за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными;
🟦 Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения;
🟦 Президент России допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.
О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина.
Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?
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01:52Так называемый "дух Анкориджа" не был облечён в формальные документы. Другие заявления Путина
01:26Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина
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