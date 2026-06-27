https://ukraina.ru/20260627/nikakikh-soglasheniy-podpisano-ne-bylo-otkaz-ssha-ot-mira-i-zabvenie-dukha-ankoridzha-chto-dalshe-1080712509.html

"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?

"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше? - 27.06.2026 Украина.ру

"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?

"Дух Анкориджа" окончательно развеялся. После встречи на Аляске администрация Белого дома не только обесценила достигнутые договоренности, но и взяла курс на эскалацию конфликта. Госсекретарь Рубио фактически официально это подтвердил, объявив обсуждавшиеся параметры мирного плана пустым звуком, заявив, что "никаких соглашений подписано не было".

2026-06-27T12:13

2026-06-27T12:13

2026-06-27T12:14

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запад

марко рубио

дональд трамп

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Запад применил свою излюбленную стратегию: использовать переговоры для сверки позиций, а затем отказался от всех предложений России ради заработка на прокси-войне.В Министерстве иностранных дел России зафиксировали, что Соединенные Штаты отказались от того самого "импульса", который родился на Аляске. Заместитель главы МИД Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков прямо указали на то, что Вашингтон полностью отошел от пониманий, достигнутых в ходе конфиденциальных консультаций. "Мы не ждём выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждём Победы. Мы ждём реализации наших собственных целей", — заявил Ушаков.Стоит отметить особый цинизм в трактовках итогов Анкориджа в американской прессе. Если Россия рассматривала переговоры на Аляске как возможность зафиксировать статус-кво и остановить пролитие крови, то на Западе их теперь подают как слабость Москвы.Эксперты отмечают, что отказ от "духа Анкориджа" произошел на фоне внутренней борьбы в американском истеблишменте. Победу в Белом доме, судя по всему, одержала партия "ястребов", для которой мир с Россией хуже любой войны. Однако в Москве этот шаг воспринимают как двойную игру, показывающую, что Западу не нужен диалог — Западу нужна стратегия сдерживания, которая, по мнению аналитиков, обречена на провал. Больше мнений по этому поводу - в обзоре соцсетей.Американист Дмитрий ЕвстафьевНесмотря на все попытки нашей "партии мира" реанимировать "Дух Анкориджа" , американцы его окончательно развеяли. Причем, в крайне жесткой форме с откровенным, демонстративным нарушением дипломатических и политических приличий. Что само по себе важно и интересно.Потому, что посчитали нас слишком слабыми, чтобы перед нами что-то изображать.Было бы грубой ошибкой считать, что это личное мнение Рубио или даже только тех групп, что за ним стоят. Это и есть нынешний вашингтонский мейнстрим.Думаю, мы в шаге от того, что Трамп нам предъявит ультиматум по Украине. Это будет более, чем логично, учитывая настроения в политическом Вашингтоне.Думаю, что рубеж - тронная речь Трампа на Саммите НАТО в Анкаре в начале июля.Что делать? Для начала не эмоционировать и охладить голову. Случилось то, что давно должно было случиться. Просто в это не хотелось верить, даже несмотря на сгущающуюся реальность.А затем.....Ну, во-первых, понять, что Киев сейчас получит все, что попросит. Запад готов к эскалации без берегов. Включая существенно более глубокую степень вовлечения в конфликт. Прежде всего, с ударами вглубь территории России.Во-вторых, понять, что без жестких, я бы даже сказал, избыточно жестких силовых действий, словесными интервенциями эскалацию не сдержать. Каких действий? Спецы определят, начальство примет окончательное решение.Третье. Может, все-таки проветрим российское политическое пространство от носителей "душка Анкориджа"? Это будет правильный сигнал американцам, что мы их услышали и понимаем всю серьезность их намерений. Ну, я как идею....Политолог Кямиль АскерхановСегодня Профессор в закрытом канале написал о внутренней ситуации в США и отдельно обратил внимание на Рубио и его заявление по Анкориджу. Меня, похоже, не подвело первое ощущение, возникшее буквально с первых дней его назначения. Складывается впечатление, что это человек, которого поддерживают не только определённые круги в ЦРУ и не только евроатлантические элиты, но и сегодняшняя "партия хаоса". Иными словами — это их человек. Если эта оценка верна, то она кардинально меняет восприятие происходящего. Если они фактически пожертвовали человеком из ближайшего окружения Трампа, значит, времени у них практически не осталось. Каждый день промедления лишь ухудшает их положение. Поэтому ждать августа, как ранее было заявлено устами ВАЗа о "40 днях", они, скорее всего, уже не будут. Нарастающая эскалация — как внутри США, так и вокруг России — в ближайшие дни, вероятно, будет лишь усиливаться. При этом ключевой контрольной точкой становится саммит НАТО в Анкаре, намеченный на 7–8 июля. Именно к этим датам, судя по всему, основные игроки будут стремиться подойти с максимально сильными переговорными и политическими позициями. Поэтому события ближайших дней вряд ли будут развиваться в спокойном режиме. Если их нынешний замысел потерпит неудачу, то политическая карьера Рубио, мягко говоря, окажется под большим вопросом. А вероятность провала выглядит высокой: в условиях цейтнота добиться стратегического результата крайне сложно. Тем более что основные расклады уже всем понятны, и пространства для неожиданных ходов остаётся всё меньше. При этом не стоит недооценивать противника. Даже если стратегически ситуация складывается не в его пользу, на тактическом уровне он вполне способен добиться отдельных успехов и на какое-то время перехватить инициативу.Российский военкор Александр ХарченкоГрядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Уже несколько месяцев ТЦК усиленно отлавливают уклонистов даже в Киеве. Раньше такого не было. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков на Украине худо-бедно собрали. Удары по нашим НПЗ - это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. "Хорнеты" доказали свою эффективность и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит противник перешел к накоплению средств поражения. Уже запущена кампания массовой дезинформации. Противник создает ложные информационные угрозы для того, чтобы раздергать наши войска. При этом реальных контрнаступательных действий не предпринимается. Противник анализирует наши реакции и делает выводы.Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Сосредоточенные удары по российским НПЗ усугубили бы топливный кризис и усилили бы панические настроения среди населения. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение БПЛА типа "Хорнет". Фронтовая логистика превратилась бы в "русскую рулетку" и группировки потеряли бы часть своего потенциала.Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый – в Брянской области, а второй на Кинбурнской косе. Эти точки находятся максимально далеко друг от друга и будут способствовать растягиванию наших резервов.Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым.Эти планы более чем реальные. К тому же коллективный Запад в последнее время поет дифирамбы военному гению украинских полководцев. Да и Рубио заявил, что никаких договоров на Аляске не заключали. Ну как тут снова не поверить, что страны первого мира крепко поддерживают Украину.Пародокс состоит в том, что Запад не желает растягивать этот конфликт на десятилетие. Поэтому пока в украинской армии еще остались люди наступление все же проведут. От его итогов будут зависеть кульбиты мировой политики. Если мы выстоим и знатно проредим ряды украинских войск, то и новых кредитов Украина не получит, да и Трамп снова заявит, что у Зеленского нет карт. Так что в очередной раз мы можем рассчитывать лишь на себя. У сильных мира сего поведение оппонентов – есть производная от их действий. У слабых с точностью наоборот. Короче, время быть сильными, только с ними ведут переговоры и подписывают соглашения.Общественный деятель Александр СкубченкоГоссекретарь США Рубио: "На Аляске не было никакого соглашения. На Аляске было выдвинуто предложение, но никакого соглашения достигнуто не было. Если бы соглашение существовало, война уже закончилась бы. Но на Аляске никакого соглашения не было. На Аляске было сделано предложение, однако оно так и не стало соглашением".А, вон оно как, оказывается. Не способны выполнить свои обязательства — "никакого соглашения достигнуто не было". Дешёвая попытка янки сохранить лицо, когда все понимают, что они оказались просто не в состоянии выполнить то, что сами же и предложили, и на что Россия согласилась на Аляске. Вот именно поэтому Россия и не ведётся на все эти "давайте прекратим стрелять, в потом начнём договариваться".Красноармейск, Мирноград, Северск, Гуляйполе, (практически уже) Константиновка и Красный Лиман, и сотни более малых (но не менее важных) населённых пунктов сами себя не освободили бы после встречи в Анкоридже. Так что ничего, и особенно — время, не потеряно. Ну, кроме надежд на Анкоридж, разумеется.О внутриполитической ситуации в США - в статье Евгении Кондаковой "Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте"

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аляска, россия, запад, марко рубио, дональд трамп, юрий ушаков, нато, нпз, мид, эксклюзив