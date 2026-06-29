https://ukraina.ru/20260629/predlozhenie-ogranichit-territoriyu-boevykh-deystviy-vygodno-tolko-kievu-drugie-zayavleniya-putina-1080740891.html

Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина

Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру

Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина

Предложение ограничить боевые действия на Украине только Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР даст возможность ВСУ снять войска с других территорий, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину

2026-06-29T01:26

2026-06-29T01:26

2026-06-29T01:26

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"Это было бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Но в наши планы спасение киевского режима не входит", — добавил президент.Другие заявления президента о ходе СВО:🟥 Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности;🟥 Главная задача ВС РФ - полностью освободить Донбасс и Новороссию;🟥 До Сум ВС РФ осталось десять с половиной километров;🟥 Ответные удары РФ вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные;🟥 До окончательного окружения сил ВСУ в районе Оскола остается около двух километров;🟥 В Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч;🟥 ВС РФ осталось до Славянска восемь-девять километров, наступление идет успешно на 15 участках;🟥 96% Константиновки под контролем ВС РФ;🟥 ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр";🟥 ВС РФ подошли к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет;🟥 Контратаки ВСУ под Купянском успеха не имели;🟥 Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию;🟥 Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые войсками РФ, но их быстро ликвидируют;🟥 Противник перебросил хорошо подготовленные войска на запорожское направление из Донбасса;🟥 ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом;🟥 Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал;🟥 Российские войска будут делать все для достижения всех целей СВО.О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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