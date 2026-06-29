Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
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Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина
Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина
Предложение ограничить боевые действия на Украине только Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР даст возможность ВСУ снять войска с других территорий, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
2026-06-29T01:26
2026-06-29T01:26
украина.ру
россия
курская область
наступление вс рф
вс рф
сво
спецоперация
владимир путин
удары
ракетные удары по украине
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"Это было бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Но в наши планы спасение киевского режима не входит", — добавил президент.Другие заявления президента о ходе СВО:🟥 Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности;🟥 Главная задача ВС РФ - полностью освободить Донбасс и Новороссию;🟥 До Сум ВС РФ осталось десять с половиной километров;🟥 Ответные удары РФ вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные;🟥 До окончательного окружения сил ВСУ в районе Оскола остается около двух километров;🟥 В Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч;🟥 ВС РФ осталось до Славянска восемь-девять километров, наступление идет успешно на 15 участках;🟥 96% Константиновки под контролем ВС РФ;🟥 ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр";🟥 ВС РФ подошли к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет;🟥 Контратаки ВСУ под Купянском успеха не имели;🟥 Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию;🟥 Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые войсками РФ, но их быстро ликвидируют;🟥 Противник перебросил хорошо подготовленные войска на запорожское направление из Донбасса;🟥 ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом;🟥 Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал;🟥 Российские войска будут делать все для достижения всех целей СВО.О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, курская область, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, владимир путин, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, донбасс, новороссия, днр, запорожская область, херсонская область, лнр, константиновка, сумская область, сумы, наступление на сумы, купянск, купянское направление, харьковская область, дрг, всу, вооруженные силы украины, украина, красный лиман, дружковка, доброполье
Украина.ру, Россия, Курская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Владимир Путин, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, Донбасс, Новороссия, ДНР, Запорожская область, Херсонская область, ЛНР, Константиновка, Сумская область, Сумы, наступление на Сумы, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, ДРГ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Красный Лиман, Дружковка, Доброполье

Предложение ограничить территорию боевых действий выгодно только Киеву. Другие заявления Путина

01:26 29.06.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Предложение ограничить боевые действия на Украине только Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР даст возможность ВСУ снять войска с других территорий, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
"Это было бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Но в наши планы спасение киевского режима не входит", — добавил президент.
Другие заявления президента о ходе СВО:
🟥 Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности;
🟥 Главная задача ВС РФ - полностью освободить Донбасс и Новороссию;
🟥 До Сум ВС РФ осталось десять с половиной километров;
🟥 Ответные удары РФ вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные;
🟥 До окончательного окружения сил ВСУ в районе Оскола остается около двух километров;
🟥 В Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч;
🟥 ВС РФ осталось до Славянска восемь-девять километров, наступление идет успешно на 15 участках;
🟥 96% Константиновки под контролем ВС РФ;
🟥 ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки "Центр";
🟥 ВС РФ подошли к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет;
🟥 Контратаки ВСУ под Купянском успеха не имели;
🟥 Не исключено, что ВСУ попытаются провести отвлекающую операцию;
🟥 Иногда ДРГ Украины просачиваются на территории, занятые войсками РФ, но их быстро ликвидируют;
🟥 Противник перебросил хорошо подготовленные войска на запорожское направление из Донбасса;
🟥 ВС РФ ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом;
🟥 Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал;
🟥 Российские войска будут делать все для достижения всех целей СВО.
О других вопросах, поднятых в интервью - в публикации Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина.
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