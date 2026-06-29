Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году - 29.06.2026 Украина.ру
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Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году
Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году - 29.06.2026 Украина.ру
Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться в 2028 году на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила... Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T15:08
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Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться в 2028 году на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила британская воскресная газета, ссылаясь на источники.Ранее Стармер заявлял, что согласно выводам разведки Великобритании и оценкам других стран Североатлантического альянса, Россия якобы может "напасть" на страны НАТО в 2030 году.Сможет ли Стармер сменить Марка Рютте? Перспектива туманная, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии Украина.ру он оценил и риски большой войны, до которой, по всей видимости, осталось четыре года.
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видео, великобритания, россия, украина, кир стармер, нато, видео
Видео, Великобритания, Россия, Украина, Кир Стармер, НАТО

Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году

15:08 29.06.2026
 
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Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться в 2028 году на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила британская воскресная газета, ссылаясь на источники.

Ранее Стармер заявлял, что согласно выводам разведки Великобритании и оценкам других стран Североатлантического альянса, Россия якобы может "напасть" на страны НАТО в 2030 году.

Сможет ли Стармер сменить Марка Рютте? Перспектива туманная, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии Украина.ру он оценил и риски большой войны, до которой, по всей видимости, осталось четыре года.
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