https://ukraina.ru/20260629/starmera--v-genseki-nato-pyatibratov-o-tom-kak-rusofob-mozhet-priblizit-bolshuyu-voynu-k-30-mu-godu-1080775576.html

Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году

Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году - 29.06.2026 Украина.ру

Стармера — в генсеки НАТО: Пятибратов о том, как русофоб может приблизить большую войну к 30-му году

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться в 2028 году на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила... Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T15:08

2026-06-29T15:08

2026-06-29T15:08

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Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться в 2028 году на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила британская воскресная газета, ссылаясь на источники.Ранее Стармер заявлял, что согласно выводам разведки Великобритании и оценкам других стран Североатлантического альянса, Россия якобы может "напасть" на страны НАТО в 2030 году.Сможет ли Стармер сменить Марка Рютте? Перспектива туманная, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии Украина.ру он оценил и риски большой войны, до которой, по всей видимости, осталось четыре года.

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