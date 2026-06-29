https://ukraina.ru/20260629/pvo-za-noch-sbila-bolshe-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1080744283.html

ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 29.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ, передает 29 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T07:52

2026-06-29T07:52

2026-06-29T07:52

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

черное море

михаил развожаев

украина.ру

вооруженные силы украины

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что дроны уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.А губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ПВО в ходе отражения атаки ВСУ сбила два беспилотника в районе Северной стороны.О других атаках - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, михаил развожаев, украина.ру, вооруженные силы украины