ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 29.06.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 29.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ, передает 29 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T07:52
2026-06-29T07:52
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спецоперация
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что дроны уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.А губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ПВО в ходе отражения атаки ВСУ сбила два беспилотника в районе Северной стороны.О других атаках - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, михаил развожаев, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Черное море, Михаил Развожаев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

07:52 29.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ, передает 29 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что дроны уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
А губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ПВО в ходе отражения атаки ВСУ сбила два беспилотника в районе Северной стороны.
О других атаках - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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