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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА - 29.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4440 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 29 июня сообщает РИА Новости
2026-06-29T04:13
2026-06-29T04:13
2026-06-29T04:15
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Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 25 июня (762 единицы) и 26 июня (797 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 15 по 21 июня, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 4124 украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день 28 июня сбили над регионами России 72 украинских БПЛА.Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, минобороны рф, вс рф, пво, сво, спецоперация, бпла, атака бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, украина
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России на 7,7% больше украинских БПЛА
04:13 29.06.2026 (обновлено: 04:15 29.06.2026)
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4440 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 29 июня сообщает РИА Новости