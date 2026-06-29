https://ukraina.ru/20260629/perepiska-sluchayno-udalilas-politolog-o-skandalnom-rassledovanii-protiv-fon-der-lyayen-1080765504.html

Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен

Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру

Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен

Скандал с контрактом на поставку вакцин Pfizer, когда Урсула фон дер Ляйен согласовала 35 миллиардов евро по смс, а переписка "случайно удалилась", повторяет ту же схему, что и с закрытым чатом по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T12:43

2026-06-29T12:43

2026-06-29T13:04

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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Политолог напомнил, что ранее уже проводилось расследование по контракту с Pfizer на поставку вакцин. Тогда фигурировала сумма в 35 миллиардов евро, которые Урсула фон дер Ляйен согласовала по телефону и через смс, притом что вакцина на тот момент ещё не прошла всех необходимых испытаний.По словам Бардина, когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". "И что в итоге? Когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". Думаю, фон дер Ляйен для того и назначали на нынешний пост, чтобы она прятала такие неудобные темы от посторонних глаз", — отметил эксперт.Глава Еврокомиссии распоряжается огромными средствами, что, конечно же, вызывает недовольство конкурентов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.

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