Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру
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Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен
Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен - 29.06.2026 Украина.ру
Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен
Скандал с контрактом на поставку вакцин Pfizer, когда Урсула фон дер Ляйен согласовала 35 миллиардов евро по смс, а переписка "случайно удалилась", повторяет ту же схему, что и с закрытым чатом по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T12:43
2026-06-29T13:04
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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Политолог напомнил, что ранее уже проводилось расследование по контракту с Pfizer на поставку вакцин. Тогда фигурировала сумма в 35 миллиардов евро, которые Урсула фон дер Ляйен согласовала по телефону и через смс, притом что вакцина на тот момент ещё не прошла всех необходимых испытаний.По словам Бардина, когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". "И что в итоге? Когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". Думаю, фон дер Ляйен для того и назначали на нынешний пост, чтобы она прятала такие неудобные темы от посторонних глаз", — отметил эксперт.Глава Еврокомиссии распоряжается огромными средствами, что, конечно же, вызывает недовольство конкурентов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, молдавия, приднестровье, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина.ру, еврокомиссия, мир без границ, главные новости, главное, вакцина, расследование, международные отношения, международная политика, европа, ес
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Украина.ру, Еврокомиссия, Мир без границ, Главные новости, главное, вакцина, Расследование, международные отношения, Международная политика, Европа, ЕС

Переписка "случайно удалилась": политолог о расследовании против фон дер Ляйен

12:43 29.06.2026 (обновлено: 13:04 29.06.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Скандал с контрактом на поставку вакцин Pfizer, когда Урсула фон дер Ляйен согласовала 35 миллиардов евро по смс, а переписка "случайно удалилась", повторяет ту же схему, что и с закрытым чатом по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.
Политолог напомнил, что ранее уже проводилось расследование по контракту с Pfizer на поставку вакцин. Тогда фигурировала сумма в 35 миллиардов евро, которые Урсула фон дер Ляйен согласовала по телефону и через смс, притом что вакцина на тот момент ещё не прошла всех необходимых испытаний.
По словам Бардина, когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". "И что в итоге? Когда началось расследование, последовал ответ: переписка "случайно удалилась". Думаю, фон дер Ляйен для того и назначали на нынешний пост, чтобы она прятала такие неудобные темы от посторонних глаз", — отметил эксперт.
Глава Еврокомиссии распоряжается огромными средствами, что, конечно же, вызывает недовольство конкурентов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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