Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
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Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина
Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру
Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина
России нужно быстро и существенно нарастить наиболее необходимые средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Все эти средства есть, вопрос в масштабах производства, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
2026-06-29T00:57
2026-06-29T00:57
украина.ру
россия
владимир путин
крым
удары
топливо
пво
сво
спецоперация
интервью
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Другие заявления президента:🟥 Удары по энергетике РФ создают проблемы, это очевидно, дефицит в связи с ударами ВСУ по энергоинфраструктуре РФ наблюдается, но не критичный;🟥 Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры в России быстро восстанавливаются;🟥 Мы не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров;🟥 Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и чтобы приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения;🟥 Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней;🟥 Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием членов правительства и руководители энергокомпаний поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, владимир путин, крым, удары, топливо, пво, сво, спецоперация, интервью, всу, вооруженные силы украины, украина, наступление вс рф, вс рф, общество
Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Крым, удары, топливо, ПВО, СВО, Спецоперация, Интервью, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, наступление ВС РФ, ВС РФ, Общество

Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина

00:57 29.06.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . POOL
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России нужно быстро и существенно нарастить наиболее необходимые средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Все эти средства есть, вопрос в масштабах производства, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
Другие заявления президента:

🟥 Удары по энергетике РФ создают проблемы, это очевидно, дефицит в связи с ударами ВСУ по энергоинфраструктуре РФ наблюдается, но не критичный;
🟥 Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры в России быстро восстанавливаются;
🟥 Мы не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров;
🟥 Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и чтобы приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения;
🟥 Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней;
🟥 Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием членов правительства и руководители энергокомпаний поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.
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