https://ukraina.ru/20260629/nuzhno-bystro-narastit-sredstva-pvo-dlya-prikrytiya-obektov-infrastruktury-drugie-zayavleniya-putina-1080739979.html

Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина

Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина - 29.06.2026 Украина.ру

Нужно быстро нарастить средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Другие заявления Путина

России нужно быстро и существенно нарастить наиболее необходимые средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Все эти средства есть, вопрос в масштабах производства, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину

2026-06-29T00:57

2026-06-29T00:57

2026-06-29T00:57

украина.ру

россия

владимир путин

крым

удары

топливо

пво

сво

спецоперация

интервью

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Другие заявления президента:🟥 Удары по энергетике РФ создают проблемы, это очевидно, дефицит в связи с ударами ВСУ по энергоинфраструктуре РФ наблюдается, но не критичный;🟥 Все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры в России быстро восстанавливаются;🟥 Мы не дадим ВСУ шанса навязать свои условия для переговоров;🟥 Удары ВСУ наносятся с целью раскола в российском обществе и чтобы приостановить наступление ВС РФ на линии боестолкновения;🟥 Потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней;🟥 Задача энергоснабжения Крыма будет решена, мы будем наращивать поставки топлива по земле и по морю.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием членов правительства и руководители энергокомпаний поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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