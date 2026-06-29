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Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка

Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка - 29.06.2026 Украина.ру

Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка

Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по гражданским объектам России, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом в ночь на 29 июня пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T00:21

2026-06-29T00:21

2026-06-29T00:21

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В совещании принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководители энергокомпаний, среди которых Игорь Сечин (Роснефть), Алексей Миллер (Газпром) и Вагит Алекперов (Лукойл).Другие заявления президента:🟦 Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму;🟦 На внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива;🟦 Запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн;🟦 Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, москва, владимир путин, андрей белоусов, сергей собянин, силуанов антон, роснефть, газпром, алексей миллер, топливо, украина, удары, нпз, терроризм, совещание