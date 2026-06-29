https://ukraina.ru/20260629/putin-poruchil-prinyat-mery-po-obespecheniyu-toplivom-vnutrennego-rynka-1080738609.html
Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка
Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка - 29.06.2026 Украина.ру
Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка
Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по гражданским объектам России, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом в ночь на 29 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T00:21
2026-06-29T00:21
2026-06-29T00:21
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В совещании принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководители энергокомпаний, среди которых Игорь Сечин (Роснефть), Алексей Миллер (Газпром) и Вагит Алекперов (Лукойл).Другие заявления президента:🟦 Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму;🟦 На внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива;🟦 Запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн;🟦 Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, москва, владимир путин, андрей белоусов, сергей собянин, силуанов антон, роснефть, газпром, алексей миллер, топливо, украина, удары, нпз, терроризм, совещание
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Собянин, Силуанов Антон, Роснефть, Газпром, Алексей Миллер, топливо, Украина, удары, НПЗ, терроризм, совещание
Путин поручил принять меры по обеспечению топливом внутреннего рынка
Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по гражданским объектам России, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом в ночь на 29 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
В совещании принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководители энергокомпаний, среди которых Игорь Сечин (Роснефть), Алексей Миллер (Газпром) и Вагит Алекперов (Лукойл).
Другие заявления президента:
🟦 Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму;
🟦 На внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива;
🟦 Запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн;
🟦 Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.