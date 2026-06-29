https://ukraina.ru/20260629/kursk-pod-obstrelom-pvo-unichtozhila-letevshie-na-moskvu-bpla-novosti-svo-1080793912.html

Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

ПВО России готовится отразить атаки беспилотников ВСУ в регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T23:30

2026-06-29T23:30

2026-06-29T23:30

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сергей собянин

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️🟥 ПВО работает в Курске, сообщают местные ТГ-каналы.🟥 БПЛА ВСУ замечены в небе над Донецком;🟥 Над Запорожской областью фиксируется высокая активность БПЛА противника. Работает ПВО, констатировал губернатор Евгений Балицкий;🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко;🟥 В Лискинском районе Воронежской области также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщил губернатор.🟥 Ещё два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ."На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По подсчётам СМИ, с начала суток на подлёте к Москве сбито уже более 10 БПЛА. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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