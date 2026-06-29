Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
ПВО России готовится отразить атаки беспилотников ВСУ в регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T23:30
2026-06-29T23:30
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️🟥 ПВО работает в Курске, сообщают местные ТГ-каналы.🟥 БПЛА ВСУ замечены в небе над Донецком;🟥 Над Запорожской областью фиксируется высокая активность БПЛА противника. Работает ПВО, констатировал губернатор Евгений Балицкий;🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко;🟥 В Лискинском районе Воронежской области также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщил губернатор.🟥 Ещё два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ."На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По подсчётам СМИ, с начала суток на подлёте к Москве сбито уже более 10 БПЛА. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

23:30 29.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПВО России готовится отразить атаки беспилотников ВСУ в регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
️🟥 ПВО работает в Курске, сообщают местные ТГ-каналы.
🟥 БПЛА ВСУ замечены в небе над Донецком;
🟥 Над Запорожской областью фиксируется высокая активность БПЛА противника. Работает ПВО, констатировал губернатор Евгений Балицкий;
🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает глава города Андрей Кравченко;
🟥 В Лискинском районе Воронежской области также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщил губернатор.
🟥 Ещё два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По подсчётам СМИ, с начала суток на подлёте к Москве сбито уже более 10 БПЛА.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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