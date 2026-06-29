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ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима

ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима - 29.06.2026 Украина.ру

ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима

Российские спецслужбы продолжают выявлять агентуру киевского режима в новых регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T19:46

2026-06-29T19:46

2026-06-29T19:46

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ФСБ задержала в Запорожской области мужчину, передававшего Украине сведения о ВС РФ, проинформировал губернатор Евгений Балицкий.В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ выявила жителя города Пологи, который вёл наблюдение за местами дислокации и передвижением личного состава и военной техники наших вооруженных сил. Полученные сведения он передавал противнику для планирования диверсий и ракетно-бомбовых ударов.Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Фигурант заключён под стражу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, россия, евгений балицкий, фсб, украина, украина.ру, шпионаж, спецслужба, новые регионы