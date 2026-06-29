ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима - 29.06.2026 Украина.ру
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ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима
ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима - 29.06.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима
Российские спецслужбы продолжают выявлять агентуру киевского режима в новых регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T19:46
2026-06-29T19:46
новости
запорожская область
россия
евгений балицкий
фсб
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шпионаж
спецслужба
новые регионы
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ФСБ задержала в Запорожской области мужчину, передававшего Украине сведения о ВС РФ, проинформировал губернатор Евгений Балицкий.В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ выявила жителя города Пологи, который вёл наблюдение за местами дислокации и передвижением личного состава и военной техники наших вооруженных сил. Полученные сведения он передавал противнику для планирования диверсий и ракетно-бомбовых ударов.Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Фигурант заключён под стражу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, россия, евгений балицкий, фсб, украина, украина.ру, шпионаж, спецслужба, новые регионы
Новости, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, ФСБ, Украина, Украина.ру, шпионаж, спецслужба, Новые регионы

ФСБ задержала в Запорожской области информатора киевского режима

19:46 29.06.2026
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : ФСБ РФ
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Российские спецслужбы продолжают выявлять агентуру киевского режима в новых регионах. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
ФСБ задержала в Запорожской области мужчину, передававшего Украине сведения о ВС РФ, проинформировал губернатор Евгений Балицкий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ выявила жителя города Пологи, который вёл наблюдение за местами дислокации и передвижением личного состава и военной техники наших вооруженных сил. Полученные сведения он передавал противнику для планирования диверсий и ракетно-бомбовых ударов.

Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Фигурант заключён под стражу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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