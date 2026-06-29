https://ukraina.ru/20260629/es-uporyadochivaet-futbol-podzhog-politseyskikh-avtomobiley-organizoval-ukrainskiy-kurator-glavnye-1080793722.html

ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости

ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости - 29.06.2026 Украина.ру

ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости

Парламент Франции решил искоренить злоупотребления в сфере футбола, а Верховный суд США указал президенту на его правовое место. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T22:51

2026-06-29T22:51

2026-06-29T22:51

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дональд трамп

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украина.ру

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Другие новости к этому часу:🟥 Госминистр по делам обороны Катара Сауд Аль Тани и исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обсудили совместную координацию действий в условиях конфликта в регионе, сообщило РИА Новости;🟥 Отключения света на Украине могут увеличиться до 8 часов в день, если аномальная жара совпадет с атаками РФ на энергосистему. Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко со ссылкой на главу "Укрэнерго"."Сейчас жара второй-третий день, новых атак РФ как таковых нет, но присутствует фактор прошлых атак... В Киеве, например, внутренняя генерация не восстановлена", — жалуется депутат.🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" после атаки ВСУ могут завершить до 1 ноября;🟦 Эрмитаж отложил археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки на полуострове;🟦 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за государственный счёт;🟦 Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, все погибшие работали в центре по уходу за детьми;🟦Российский омбудсмен Яна Лантратова доложила Путину о возвращении военных из украинского плена;🟦Верховный суд узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию украинских кураторов;🟦 Законопроект о реформе управления французским футболом, инициированный многими президентами клубов, был принят в первом чтении в этот понедельник. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP;🟦 Верховный суд США пресек попытки президента страны Дональда Трампа уволить сотрудницу Федеральной резервной системы Лизу Кук "по собственному желанию";🟦 Бастуют работники французской газеты Le Monde. Коллектив недоволен реорганизацией, ориентированной на цифровые технологии, считая, что она негативно сказывается на условиях труда и качестве редакционной работы газеты; 🟦 Бразилия вышла в 1/16 финала ЧМ по футболу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, франция, владимир путин, михаил мишустин, дональд трамп, верховный суд, украина.ру, евросоюз, сми, забастовка, футбол, чемпионат украины по футболу, спорт