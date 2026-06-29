ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости - 29.06.2026 Украина.ру
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ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости
ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости - 29.06.2026 Украина.ру
ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости
Парламент Франции решил искоренить злоупотребления в сфере футбола, а Верховный суд США указал президенту на его правовое место. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T22:51
2026-06-29T22:51
новости
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владимир путин
михаил мишустин
дональд трамп
верховный суд
украина.ру
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Другие новости к этому часу:🟥 Госминистр по делам обороны Катара Сауд Аль Тани и исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обсудили совместную координацию действий в условиях конфликта в регионе, сообщило РИА Новости;🟥 Отключения света на Украине могут увеличиться до 8 часов в день, если аномальная жара совпадет с атаками РФ на энергосистему. Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко со ссылкой на главу "Укрэнерго"."Сейчас жара второй-третий день, новых атак РФ как таковых нет, но присутствует фактор прошлых атак... В Киеве, например, внутренняя генерация не восстановлена", — жалуется депутат.🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" после атаки ВСУ могут завершить до 1 ноября;🟦 Эрмитаж отложил археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки на полуострове;🟦 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за государственный счёт;🟦 Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, все погибшие работали в центре по уходу за детьми;🟦Российский омбудсмен Яна Лантратова доложила Путину о возвращении военных из украинского плена;🟦Верховный суд узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию украинских кураторов;🟦 Законопроект о реформе управления французским футболом, инициированный многими президентами клубов, был принят в первом чтении в этот понедельник. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP;🟦 Верховный суд США пресек попытки президента страны Дональда Трампа уволить сотрудницу Федеральной резервной системы Лизу Кук "по собственному желанию";🟦 Бастуют работники французской газеты Le Monde. Коллектив недоволен реорганизацией, ориентированной на цифровые технологии, считая, что она негативно сказывается на условиях труда и качестве редакционной работы газеты; 🟦 Бразилия вышла в 1/16 финала ЧМ по футболу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, франция, владимир путин, михаил мишустин, дональд трамп, верховный суд, украина.ру, евросоюз, сми, забастовка, футбол, чемпионат украины по футболу, спорт
Новости, США, Россия, Франция, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дональд Трамп, Верховный Суд, Украина.ру, Евросоюз, СМИ, забастовка, футбол, Чемпионат Украины по футболу, спорт

ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости

22:51 29.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкФутбол. Лига Чемпионов. Матч "Динамо" - "ПСЖ"
Футбол. Лига Чемпионов. Матч Динамо - ПСЖ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Парламент Франции решил искоренить злоупотребления в сфере футбола, а Верховный суд США указал президенту на его правовое место. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:

🟥 Госминистр по делам обороны Катара Сауд Аль Тани и исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обсудили совместную координацию действий в условиях конфликта в регионе, сообщило РИА Новости;
🟥 Отключения света на Украине могут увеличиться до 8 часов в день, если аномальная жара совпадет с атаками РФ на энергосистему. Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко со ссылкой на главу "Укрэнерго".
"Сейчас жара второй-третий день, новых атак РФ как таковых нет, но присутствует фактор прошлых атак... В Киеве, например, внутренняя генерация не восстановлена", — жалуется депутат.

🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" после атаки ВСУ могут завершить до 1 ноября;

🟦 Эрмитаж отложил археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки на полуострове;

🟦 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за государственный счёт;

🟦 Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, все погибшие работали в центре по уходу за детьми;

🟦Российский омбудсмен Яна Лантратова доложила Путину о возвращении военных из украинского плена;

🟦Верховный суд узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию украинских кураторов;
🟦 Законопроект о реформе управления французским футболом, инициированный многими президентами клубов, был принят в первом чтении в этот понедельник. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP;
🟦 Верховный суд США пресек попытки президента страны Дональда Трампа уволить сотрудницу Федеральной резервной системы Лизу Кук "по собственному желанию";
🟦 Бастуют работники французской газеты Le Monde. Коллектив недоволен реорганизацией, ориентированной на цифровые технологии, считая, что она негативно сказывается на условиях труда и качестве редакционной работы газеты;
🟦 Бразилия вышла в 1/16 финала ЧМ по футболу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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