ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости
Парламент Франции решил искоренить злоупотребления в сфере футбола, а Верховный суд США указал президенту на его правовое место. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
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🟥 Госминистр по делам обороны Катара Сауд Аль Тани и исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обсудили совместную координацию действий в условиях конфликта в регионе, сообщило РИА Новости;
🟥 Госминистр по делам обороны Катара Сауд Аль Тани и исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обсудили совместную координацию действий в условиях конфликта в регионе, сообщило РИА Новости;
🟥 Отключения света на Украине могут увеличиться до 8 часов в день, если аномальная жара совпадет с атаками РФ на энергосистему. Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко со ссылкой на главу "Укрэнерго".
"Сейчас жара второй-третий день, новых атак РФ как таковых нет, но присутствует фактор прошлых атак... В Киеве, например, внутренняя генерация не восстановлена", — жалуется депутат.
🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" после атаки ВСУ могут завершить до 1 ноября;
🟦 Эрмитаж отложил археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки на полуострове;
🟦 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за государственный счёт;
🟦 Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, все погибшие работали в центре по уходу за детьми;
🟦Российский омбудсмен Яна Лантратова доложила Путину о возвращении военных из украинского плена;
🟦Верховный суд узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию украинских кураторов;
🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" после атаки ВСУ могут завершить до 1 ноября;
🟦 Эрмитаж отложил археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки на полуострове;
🟦 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов за государственный счёт;
🟦 Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, все погибшие работали в центре по уходу за детьми;
🟦Российский омбудсмен Яна Лантратова доложила Путину о возвращении военных из украинского плена;
🟦Верховный суд узаконил приговор за поджог полицейских автомобилей по заданию украинских кураторов;
🟦 Законопроект о реформе управления французским футболом, инициированный многими президентами клубов, был принят в первом чтении в этот понедельник. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP;
🟦 Верховный суд США пресек попытки президента страны Дональда Трампа уволить сотрудницу Федеральной резервной системы Лизу Кук "по собственному желанию";
🟦 Бастуют работники французской газеты Le Monde. Коллектив недоволен реорганизацией, ориентированной на цифровые технологии, считая, что она негативно сказывается на условиях труда и качестве редакционной работы газеты;
🟦 Бразилия вышла в 1/16 финала ЧМ по футболу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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