Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру
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Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру
Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
ВСУ испытывают кадровый голод, поэтому Зеленский разрешил бывшим заключенным служить в ТЦК. Это вызвало возмущение украинцев: осужденные получают оружие, а гражданские сталкиваются с давлением военкомов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
2026-08-10T17:53
2026-08-10T17:53
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Отвечая на вопрос о законе, разрешающем бывшим заключенным служить в ТЦК, Ионов заявил, что Украина испытывает острый кадровый голод. "Если ВСУ не хватает людей, государство будет искать для них различные функции. Современная армия — это не только пехота на передовой, но и охрана, ремонт, связь, логистика", — пояснил эксперт.По словам Ионова, такое решение вызывает вопросы у простых украинцев. "Не удивительно, что подобное решение вызывает вопросы: почему осужденные получают свободу и оружие, а гражданские сталкиваются с жестким давлением?", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что массовое привлечение без подготовки опасно. "Массовое привлечение без подготовки и психологического отбора может создать серьезные проблемы. Если человек получает оружие без достаточной подготовки, это опасно и для него, и для окружающих", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, алексей ионов, тцк, владимир зеленский, главные новости, главное, мобилизация на украине, мобилизация, оружие, логистика, украинцы, общество, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня
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Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ

17:53 10.08.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : dumatv.ru
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ВСУ испытывают кадровый голод, поэтому Зеленский разрешил бывшим заключенным служить в ТЦК. Это вызвало возмущение украинцев: осужденные получают оружие, а гражданские сталкиваются с давлением военкомов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Отвечая на вопрос о законе, разрешающем бывшим заключенным служить в ТЦК, Ионов заявил, что Украина испытывает острый кадровый голод.
"Если ВСУ не хватает людей, государство будет искать для них различные функции. Современная армия — это не только пехота на передовой, но и охрана, ремонт, связь, логистика", — пояснил эксперт.
По словам Ионова, такое решение вызывает вопросы у простых украинцев. "Не удивительно, что подобное решение вызывает вопросы: почему осужденные получают свободу и оружие, а гражданские сталкиваются с жестким давлением?", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что массовое привлечение без подготовки опасно. "Массовое привлечение без подготовки и психологического отбора может создать серьезные проблемы. Если человек получает оружие без достаточной подготовки, это опасно и для него, и для окружающих", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
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