https://ukraina.ru/20260810/zelenskiy-nabiraet-v-ttsk-byvshikh-zaklyuchennykh-ionov-pro-kadrovyy-golod-v-vsu-1082363204.html

Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ

Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру

Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ

ВСУ испытывают кадровый голод, поэтому Зеленский разрешил бывшим заключенным служить в ТЦК. Это вызвало возмущение украинцев: осужденные получают оружие, а гражданские сталкиваются с давлением военкомов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-10T17:53

2026-08-10T17:53

2026-08-10T17:53

новости

украина

россия

алексей ионов

тцк

владимир зеленский

главные новости

главное

мобилизация на украине

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_f7f906ff92287def1c1b68a35de91a9e.png

Отвечая на вопрос о законе, разрешающем бывшим заключенным служить в ТЦК, Ионов заявил, что Украина испытывает острый кадровый голод. "Если ВСУ не хватает людей, государство будет искать для них различные функции. Современная армия — это не только пехота на передовой, но и охрана, ремонт, связь, логистика", — пояснил эксперт.По словам Ионова, такое решение вызывает вопросы у простых украинцев. "Не удивительно, что подобное решение вызывает вопросы: почему осужденные получают свободу и оружие, а гражданские сталкиваются с жестким давлением?", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что массовое привлечение без подготовки опасно. "Массовое привлечение без подготовки и психологического отбора может создать серьезные проблемы. Если человек получает оружие без достаточной подготовки, это опасно и для него, и для окружающих", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей ионов, тцк, владимир зеленский, главные новости, главное, мобилизация на украине, мобилизация, оружие, логистика, украинцы, общество, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня