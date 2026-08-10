https://ukraina.ru/20260810/10-avgusta-2026-goda-vecherniy-efir-1082364978.html

10 августа 2026 года, вечерний эфир

10 августа 2026 года, вечерний эфир - 10.08.2026 Украина.ру

10 августа 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.08.2026

2026-08-10T18:33

2026-08-10T18:33

2026-08-10T18:33

донецк

донецкая народная республика

горловка

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. Фестиваль единоборств объединил в Донецке любителей, профессионалов и даже рыцарей. Гость: Артур Гасанов - руководитель "Народной Дружины" в ДНР.* Улица с историей. Любимая улица многих херсонцев –Суворова. Гость: Александра Романова, ведущая радио "Таврия".* Радиомост Москва-Новороссия. Оперативная обстановка в Горловке и Макеевке. Гость: Елизавета Елисеева - военный корреспондент.* Школы жизни. О конкурсе "Моя страна - моя Россия" и сохранении исторической памяти Херсонщины. Гость: Даниэла Марченко - студентка Херсонского государственного педагогического университета.

донецк

донецкая народная республика

горловка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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