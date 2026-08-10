Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске - 10.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260810/avariynoe-otklyuchenie-sveta-proizoshlo-v-gelendzhike-i-novorossiyske-1082364003.html
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске - 10.08.2026 Украина.ру
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
Восстановить электроснабжения в Геленджике и Новороссийске обещают в течение двух часов. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-10T18:14
2026-08-10T18:14
новости
геленджик
новороссийск
украина
украина.ру
электроснабжение
электроэнергетика
коммунальное хозяйство
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070404463_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_cfc58b18efaaac958b1786cff0078c12.jpg
Проблемы с электричеством в Геленджике коснулись Дивноморского, Кабардинки, Возрождения, Адербиевки, Марьиной Рощи, Виноградного, Светлого и Джанхота, сообщает "Кубань 24".В Новороссийске без света остались Южный, Восточный и Приморский районы, села Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо, Гайдук.По информации министерства ТЭК и ЖКХ края, сработала защита на линиях электропередачи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
геленджик
новороссийск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070404463_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_3a653171d42073647278328d498e94f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геленджик, новороссийск, украина, украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, жкх
Новости, Геленджик, Новороссийск, Украина, Украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, ЖКХ

Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске

18:14 10.08.2026
 
© РИА НовостиАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Восстановить электроснабжения в Геленджике и Новороссийске обещают в течение двух часов. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру
Проблемы с электричеством в Геленджике коснулись Дивноморского, Кабардинки, Возрождения, Адербиевки, Марьиной Рощи, Виноградного, Светлого и Джанхота, сообщает "Кубань 24".

В Новороссийске без света остались Южный, Восточный и Приморский районы, села Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо, Гайдук.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ края, сработала защита на линиях электропередачи.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГеленджикНовороссийскУкраинаУкраина.руэлектроснабжениеэлектроэнергетикакоммунальное хозяйствоЖКХ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:36Российские войска приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
Лента новостейМолния