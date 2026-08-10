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Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске - 10.08.2026 Украина.ру
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
Восстановить электроснабжения в Геленджике и Новороссийске обещают в течение двух часов. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-10T18:14
2026-08-10T18:14
2026-08-10T18:14
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жкх
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Проблемы с электричеством в Геленджике коснулись Дивноморского, Кабардинки, Возрождения, Адербиевки, Марьиной Рощи, Виноградного, Светлого и Джанхота, сообщает "Кубань 24".В Новороссийске без света остались Южный, Восточный и Приморский районы, села Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо, Гайдук.По информации министерства ТЭК и ЖКХ края, сработала защита на линиях электропередачи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геленджик, новороссийск, украина, украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, жкх
Новости, Геленджик, Новороссийск, Украина, Украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, ЖКХ
Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
Восстановить электроснабжения в Геленджике и Новороссийске обещают в течение двух часов. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру