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Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске

Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске - 10.08.2026 Украина.ру

Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске

Восстановить электроснабжения в Геленджике и Новороссийске обещают в течение двух часов. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-10T18:14

2026-08-10T18:14

2026-08-10T18:14

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жкх

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Проблемы с электричеством в Геленджике коснулись Дивноморского, Кабардинки, Возрождения, Адербиевки, Марьиной Рощи, Виноградного, Светлого и Джанхота, сообщает "Кубань 24".В Новороссийске без света остались Южный, Восточный и Приморский районы, села Глебовское, Васильевка, Цемдолина, Северная Озереевка, Кирилловка, Абрау-Дюрсо, Гайдук.По информации министерства ТЭК и ЖКХ края, сработала защита на линиях электропередачи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, геленджик, новороссийск, украина, украина.ру, электроснабжение, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, жкх