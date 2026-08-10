https://ukraina.ru/20260810/nosovich-pribalty-ne-menyayut-svoego-vybora-no-starayutsya-otpolzat-ot-voyny-s-rossiey-1082364128.html

Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией

Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией - 10.08.2026 Украина.ру

Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией

Изменение политической ситуации в Прибалтике — это не окрик из Вашингтона или Брюсселя, а внутренние интенции этих стран, которые почувствовали угрозу расширения конфликта на свои территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2026-08-10T18:23

2026-08-10T18:23

2026-08-10T18:23

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Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.Отвечая на вопрос журналиста о причинах изменения политической ситуации в Прибалтике, Носович заявил, что это их внутренние интенции. "Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих государств объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", — пояснил эксперт.По словам Носовича, с самого начала конфликта ракеты и дроны падали в Польше, Румынии и Прибалтике. К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории, отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что Прибалтика не меняет риторики, но меняет реальную политику. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", — подытожил Александр Носович.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

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