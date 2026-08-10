Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией - 10.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260810/nosovich-pribalty-ne-menyayut-svoego-vybora-no-starayutsya-otpolzat-ot-voyny-s-rossiey-1082364128.html
Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией - 10.08.2026 Украина.ру
Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
Изменение политической ситуации в Прибалтике — это не окрик из Вашингтона или Брюсселя, а внутренние интенции этих стран, которые почувствовали угрозу расширения конфликта на свои территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2026-08-10T18:23
2026-08-10T18:23
новости
прибалтика
россия
украина
александр носович
украина.ру
главные новости
главное
литва
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103270/30/1032703067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_233fd5ccab13b9b9ab3037b488c035de.jpg
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.Отвечая на вопрос журналиста о причинах изменения политической ситуации в Прибалтике, Носович заявил, что это их внутренние интенции. "Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих государств объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", — пояснил эксперт.По словам Носовича, с самого начала конфликта ракеты и дроны падали в Польше, Румынии и Прибалтике. К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории, отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что Прибалтика не меняет риторики, но меняет реальную политику. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", — подытожил Александр Носович.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
прибалтика
россия
украина
литва
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103270/30/1032703067_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_b18b651ea930869febfb9b5ba6141890.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, прибалтика, россия, украина, александр носович, украина.ру, главные новости, главное, литва, война, запад, дроны, война на украине, аналитика, украина аналитика, аналитики, аналитика событий на украине, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво
Новости, Прибалтика, Россия, Украина, Александр Носович, Украина.ру, Главные новости, главное, Литва, война, Запад, дроны, война на Украине, Аналитика, Украина аналитика, аналитики, аналитика событий на Украине, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО

Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией

18:23 10.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений "Рэпид трайдент-2018" на Украине
Открытие военных учений Рэпид трайдент-2018 на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Изменение политической ситуации в Прибалтике — это не окрик из Вашингтона или Брюсселя, а внутренние интенции этих стран, которые почувствовали угрозу расширения конфликта на свои территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг слова министра обороны Робертаса Каунаса о якобы "нарастающей угрозе" со стороны России. Глава Минобороны ранее заявил о планах Москвы якобы "нанести удары" по инфраструктуре Прибалтики украинскими дронами, но не привел доказательств. Синкявичюс назвал это необоснованным и отметил, что правительство не располагает данными о подобных планах.
Отвечая на вопрос журналиста о причинах изменения политической ситуации в Прибалтике, Носович заявил, что это их внутренние интенции.
"Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих государств объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", — пояснил эксперт.
По словам Носовича, с самого начала конфликта ракеты и дроны падали в Польше, Румынии и Прибалтике. К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории, отметил политолог.
Эксперт подчеркнул, что Прибалтика не меняет риторики, но меняет реальную политику. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать", — подытожил Александр Носович.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПрибалтикаРоссияУкраинаАлександр НосовичУкраина.руГлавные новостиглавноеЛитвавойнаЗападдронывойна на УкраинеАналитикаУкраина аналитикааналитикианалитика событий на УкраинеСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:36Российские войска приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
Лента новостейМолния