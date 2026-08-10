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Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит

Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит - 10.08.2026 Украина.ру

Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит

На прошлой неделе, после серии прилётов по украинским складам, предприниматели и народные депутаты Украины призвали членов Кабмина встретиться с бизнесом, чтобы обсудить программу возмещения ущерба от российских атак

2026-08-10T17:50

2026-08-10T17:50

2026-08-10T17:50

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Встреча состоялась в тот же день, но конкретных результатов не принесла. Кабинет министров Корецкого не принял новых мер поддержки, предложив пострадавшим довольствоваться уже действующим механизмом льготного кредитования 5-7-9, а также "сырым" и не устраивающим владельцев складов механизмом страхования. Дополнительно участников встречи, если верить публикациям СМИ, разочаровал тот факт, что программу 5-7-9 власти изначально планировали закрыть с осени, а стоимость сгоревшего на складах имущества не в состоянии покрыть ни одна украинская страховая компания.Проще говоря, новый виток эскалации, на который Киев вывел инфраструктурную войну с Москвой, приводит к накоплению украинским бизнесом убытков, которые ему никто не в состоянии возместить. Но если в предыдущие годы прилетало под объектам тепло-, и электроэнергетики, которые были в собственности либо государства (Центрэнерго), либо олигархического капитала (ДТЭК, сеть облэнерго), то теперь под раздачу попала торговля, ведь именно по ней сильнее всего бьют удары по складам — нерву потребительской экономики.Не просто складГлавное, что необходимо понимать про склады, так это то, что они не вещь в себе, а часть цепочки распределения товаров в ретейле. Сама цепочка выстраивается по принципу постепенного укрупнения, а затем дробления товарного потока.Производитель/импортёр отгружает товар на центральный распределительный центр — крупный склад, куда товары централизованно поступают от множества поставщиков.В распредцентре принимают товар — его проверяют, размещают и хранят на стеллажах или зонах россыпью. По мере необходимости товар комплектуют по запросам покупателей или входящих в сеть магазинов. После товары сортируют по направлениям доставки, которые отгружают по согласованному графику. При необходимости из магазинов/пунктов выдачи товары возвращаются на склад, а затем, если речь идёт о браке, возвращаются поставщикам.Централизация поставок товаров в рамках складов позволяет закупать товары большими партиями и поддерживать ассортимент в магазинах торговой сети. Кроме того, склады размещают в удобных локациях с подъездными путями и большим количеством автотранспортных рамп, что позволяет обслуживать одновременно большое количество машин.Из централизованного склада товар при необходимости попадает на региональный склад (если регион небольшой, то в нём может не быть регионального склада), а затем уже в магазины.Как следствие, такая централизация позволяет грузить быстрее, удобнее и обслуживать большее количество машин, чем если бы товары в магазины ехали сразу с завода или склада импортёра.В самих магазинах на стыке производства и розничной продажи работают торговые представители. Они собирают заказы от магазинов, следят за наличием товара на полке, договариваются о размещениях и промоакциях, передают данные о спросе на товар обратно в распредцентр или отдел заявок, чтобы корректировать грядущие поставки товаров.При этом не у каждого ретейлера или бренда есть собственный распредцентр — их строительство стоит больших денег. Поэтому в ретейле нормой является использование услуг сторонних логистических операторов — схема называется 3PL (Third Party Logistics). В таком случае производитель отправляет товар напрямую на склад 3PL-оператора, который берёт на себя хранение, комплектацию, упаковку и отгрузку заказов от имени клиента, а также ведёт учёт остатков. Именно по такой модели работали, например, украинские склады, где под одной крышей 3PL-оператора хранилась продукция сразу нескольких брендов.К слову, несмотря на принципиальное различие в методе регулирования, в СССР схема снабжения городов (в сёлах она отличалась) товарами была похожей на современную: заявка от магазина шла в Райторг, оттуда в Облторг, затем в республиканский и союзные Минторги с Госпланом. Когда заявка утверждалась, то товар отгружался на оптовые базы, а затем и районные. Из последних товар доставлялся в магазины. А функцию торговых представителей выполняли директивные наряды промышленности и контроль инспекторов по качеству и ассортименту.А теперь, после теоретической вводной, стоит перейти к ретейлу, который они обслуживают, а также методичному подсчёту уничтоженных объектов.Ретейл ретейлу розньВесь рынок украинской розничной торговли по итогам 2025 года оценивался примерно в 2,09 триллиона гривен — или 50,6 миллиарда долларов. Для понимания: оборот только одной американской сети Wallmart больше всего украинского розничного рынка в 13,5 раз — 50,6 против 681 миллиарда долларов. А если сравнивать с Россией, оборот её розничной торговли составляет около 766 миллиардов долларов, что в 16 раз больше украинского.Структурное деление рынка можно опустить, а вот каналы продаж имеют значение. В России на онлайн-торговлю приходится 18,8%, тогда как на Украину всего 10%. И, что критически важно, на внутренний российский онлайн-рынок приходится 96,2% продаж, тогда как на Украине 30–35% всего объёма онлайн торговли приходится на трансграничную торговлю. Проще говоря, в России доля онлайн-продаж в 2 раза больше, чем на Украине, а в России на заказы в иностранных маркетплейсах приходится 3,8% онлайн-торговли, тогда как на Украине примерно в 9 раз больше.И для понимания: по итогам 2025 года выручка маркетплейса Rozetka составила 14 миллиардов гривен или 25,7 миллиардов рублей, тогда как у Wildberries выручка превысила 198,7 миллиардов рублей, что почти в 4 раза больше. А есть ведь ещё и Ozon с "Маркетом".Как следствие, если в удары по складам Wildberries наносят удар самому WB и его продавцам, хранящим там товары, то на Украине прилёты по складам бьют как на онлайн, так и офлайн каналы продаж из-за крайне распространённой схемы 3PL.Обмен ударамиА теперь немного цифр уже о складах.Общая площадь украинских складов классов А (новое здание не старше 8 лет) и В (новое или реконструированное) по всей стране составляет около 3 миллиона м2. При этом на Киев приходится около 1,6 миллиона м2 современных складов.Для понимания: в Венгрии 4,6 миллиона м2 складов, в Чехии — 11, в Польше — 28. К слову, общая площадь складов WB— 5,2, а у Ozon 5 — миллионов "квадратов". А есть ещё офлайн-ретейлеры по типу "Магнита", Х5 и КБ со своими складами и распредцентрамиПо оценке аналитиков рынка недвижимости Expandia, с начала 2026 года потери складской недвижимости Киева составили около 160 тысяч м2, а с 2022 года — примерно 650 тысяч по Киеву и почти 950 тысяч — по всей Украине.Наиболее массированная волна ударов пришлась на ночь с 4 на 5 августа 2026 года, когда за одну атаку было выведено из строя не менее десяти складских объектов Киева и области общей площадью около 100 тысяч м2.Всего же, по оценкам Forbes, только с начала июля Россия уничтожила больше 400 тысяч м2 складов и логистических комплексов украинского бизнеса или около 13% от общей площади складов. И, судя по тому, что киевская власть останавливаться не собирается, список сгоревших складов будет становиться всё длиннее.И для понимания тенденций: по данным NAI Ukraine, на период с 2024–2029 годы анонсировано строительство около 700–800 тысяч м2 современных складов. Но это не твёрдые контракты, а скорее декларации о намерениях, так как прилёты по складам внесут серьёзные корректировки в планы застройщиков.Склады станут рискованным объектом для вложений, так как строительство склада категории А занимает как минимум полтора года. В среднем строят склады площадь 25–30 м2, а один "квадрат" в условиях экономии на материалах обходится в 500 долларов. Если строить качественно, стоимость вырастает до 600–700 долларов за метр квадратный. И это только "коробка" с коммуникациями без стеллажей, спецтехники. Окупается такой объект около 15 лет, но сгореть может за одну ночь вместе со всем содержимым, стоимость которого никто не сможет компенсировать.Самоубийственный шагУкраине нельзя было втягиваться в историю с уничтожением складов, потому что этих складов у неё значительно меньше, чем у России, да и территория Украины простреливается практически на всю глубину.Но киевская власть снова проигнорировала здравый смысл и втянулась в логистическую войну, от которой пострадают инвесторы, ретейлеры и, в итоге, простые граждане: логистические издержки торговли вырастут, а убытки неизбежно перекладываются на конечного потребителя.При этом никакой помощи от властей не будет — нет денег, но есть непреодолимое желание бодрить нацифицированное ядро политического украинства и генерировать красивую картинку о грядущем и неизбежном конце России в 2026 году. Таком же неизбежном, как и в 2022 году.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, дтэк, кабмин, россия, украина, киев, forbes, сергей корецкий