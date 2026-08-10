Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит - 10.08.2026 Украина.ру
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Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит - 10.08.2026 Украина.ру
Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
На прошлой неделе, после серии прилётов по украинским складам, предприниматели и народные депутаты Украины призвали членов Кабмина встретиться с бизнесом, чтобы обсудить программу возмещения ущерба от российских атак
2026-08-10T17:50
2026-08-10T17:50
эксклюзив
дтэк
кабмин
россия
украина
киев
forbes
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Встреча состоялась в тот же день, но конкретных результатов не принесла. Кабинет министров Корецкого не принял новых мер поддержки, предложив пострадавшим довольствоваться уже действующим механизмом льготного кредитования 5-7-9, а также "сырым" и не устраивающим владельцев складов механизмом страхования. Дополнительно участников встречи, если верить публикациям СМИ, разочаровал тот факт, что программу 5-7-9 власти изначально планировали закрыть с осени, а стоимость сгоревшего на складах имущества не в состоянии покрыть ни одна украинская страховая компания.Проще говоря, новый виток эскалации, на который Киев вывел инфраструктурную войну с Москвой, приводит к накоплению украинским бизнесом убытков, которые ему никто не в состоянии возместить. Но если в предыдущие годы прилетало под объектам тепло-, и электроэнергетики, которые были в собственности либо государства (Центрэнерго), либо олигархического капитала (ДТЭК, сеть облэнерго), то теперь под раздачу попала торговля, ведь именно по ней сильнее всего бьют удары по складам — нерву потребительской экономики.Не просто складГлавное, что необходимо понимать про склады, так это то, что они не вещь в себе, а часть цепочки распределения товаров в ретейле. Сама цепочка выстраивается по принципу постепенного укрупнения, а затем дробления товарного потока.Производитель/импортёр отгружает товар на центральный распределительный центр — крупный склад, куда товары централизованно поступают от множества поставщиков.В распредцентре принимают товар — его проверяют, размещают и хранят на стеллажах или зонах россыпью. По мере необходимости товар комплектуют по запросам покупателей или входящих в сеть магазинов. После товары сортируют по направлениям доставки, которые отгружают по согласованному графику. При необходимости из магазинов/пунктов выдачи товары возвращаются на склад, а затем, если речь идёт о браке, возвращаются поставщикам.Централизация поставок товаров в рамках складов позволяет закупать товары большими партиями и поддерживать ассортимент в магазинах торговой сети. Кроме того, склады размещают в удобных локациях с подъездными путями и большим количеством автотранспортных рамп, что позволяет обслуживать одновременно большое количество машин.Из централизованного склада товар при необходимости попадает на региональный склад (если регион небольшой, то в нём может не быть регионального склада), а затем уже в магазины.Как следствие, такая централизация позволяет грузить быстрее, удобнее и обслуживать большее количество машин, чем если бы товары в магазины ехали сразу с завода или склада импортёра.В самих магазинах на стыке производства и розничной продажи работают торговые представители. Они собирают заказы от магазинов, следят за наличием товара на полке, договариваются о размещениях и промоакциях, передают данные о спросе на товар обратно в распредцентр или отдел заявок, чтобы корректировать грядущие поставки товаров.При этом не у каждого ретейлера или бренда есть собственный распредцентр — их строительство стоит больших денег. Поэтому в ретейле нормой является использование услуг сторонних логистических операторов — схема называется 3PL (Third Party Logistics). В таком случае производитель отправляет товар напрямую на склад 3PL-оператора, который берёт на себя хранение, комплектацию, упаковку и отгрузку заказов от имени клиента, а также ведёт учёт остатков. Именно по такой модели работали, например, украинские склады, где под одной крышей 3PL-оператора хранилась продукция сразу нескольких брендов.К слову, несмотря на принципиальное различие в методе регулирования, в СССР схема снабжения городов (в сёлах она отличалась) товарами была похожей на современную: заявка от магазина шла в Райторг, оттуда в Облторг, затем в республиканский и союзные Минторги с Госпланом. Когда заявка утверждалась, то товар отгружался на оптовые базы, а затем и районные. Из последних товар доставлялся в магазины. А функцию торговых представителей выполняли директивные наряды промышленности и контроль инспекторов по качеству и ассортименту.А теперь, после теоретической вводной, стоит перейти к ретейлу, который они обслуживают, а также методичному подсчёту уничтоженных объектов.Ретейл ретейлу розньВесь рынок украинской розничной торговли по итогам 2025 года оценивался примерно в 2,09 триллиона гривен — или 50,6 миллиарда долларов. Для понимания: оборот только одной американской сети Wallmart больше всего украинского розничного рынка в 13,5 раз — 50,6 против 681 миллиарда долларов. А если сравнивать с Россией, оборот её розничной торговли составляет около 766 миллиардов долларов, что в 16 раз больше украинского.Структурное деление рынка можно опустить, а вот каналы продаж имеют значение. В России на онлайн-торговлю приходится 18,8%, тогда как на Украину всего 10%. И, что критически важно, на внутренний российский онлайн-рынок приходится 96,2% продаж, тогда как на Украине 30–35% всего объёма онлайн торговли приходится на трансграничную торговлю. Проще говоря, в России доля онлайн-продаж в 2 раза больше, чем на Украине, а в России на заказы в иностранных маркетплейсах приходится 3,8% онлайн-торговли, тогда как на Украине примерно в 9 раз больше.И для понимания: по итогам 2025 года выручка маркетплейса Rozetka составила 14 миллиардов гривен или 25,7 миллиардов рублей, тогда как у Wildberries выручка превысила 198,7 миллиардов рублей, что почти в 4 раза больше. А есть ведь ещё и Ozon с "Маркетом".Как следствие, если в удары по складам Wildberries наносят удар самому WB и его продавцам, хранящим там товары, то на Украине прилёты по складам бьют как на онлайн, так и офлайн каналы продаж из-за крайне распространённой схемы 3PL.Обмен ударамиА теперь немного цифр уже о складах.Общая площадь украинских складов классов А (новое здание не старше 8 лет) и В (новое или реконструированное) по всей стране составляет около 3 миллиона м2. При этом на Киев приходится около 1,6 миллиона м2 современных складов.Для понимания: в Венгрии 4,6 миллиона м2 складов, в Чехии — 11, в Польше — 28. К слову, общая площадь складов WB— 5,2, а у Ozon 5 — миллионов "квадратов". А есть ещё офлайн-ретейлеры по типу "Магнита", Х5 и КБ со своими складами и распредцентрамиПо оценке аналитиков рынка недвижимости Expandia, с начала 2026 года потери складской недвижимости Киева составили около 160 тысяч м2, а с 2022 года — примерно 650 тысяч по Киеву и почти 950 тысяч — по всей Украине.Наиболее массированная волна ударов пришлась на ночь с 4 на 5 августа 2026 года, когда за одну атаку было выведено из строя не менее десяти складских объектов Киева и области общей площадью около 100 тысяч м2.Всего же, по оценкам Forbes, только с начала июля Россия уничтожила больше 400 тысяч м2 складов и логистических комплексов украинского бизнеса или около 13% от общей площади складов. И, судя по тому, что киевская власть останавливаться не собирается, список сгоревших складов будет становиться всё длиннее.И для понимания тенденций: по данным NAI Ukraine, на период с 2024–2029 годы анонсировано строительство около 700–800 тысяч м2 современных складов. Но это не твёрдые контракты, а скорее декларации о намерениях, так как прилёты по складам внесут серьёзные корректировки в планы застройщиков.Склады станут рискованным объектом для вложений, так как строительство склада категории А занимает как минимум полтора года. В среднем строят склады площадь 25–30 м2, а один "квадрат" в условиях экономии на материалах обходится в 500 долларов. Если строить качественно, стоимость вырастает до 600–700 долларов за метр квадратный. И это только "коробка" с коммуникациями без стеллажей, спецтехники. Окупается такой объект около 15 лет, но сгореть может за одну ночь вместе со всем содержимым, стоимость которого никто не сможет компенсировать.Самоубийственный шагУкраине нельзя было втягиваться в историю с уничтожением складов, потому что этих складов у неё значительно меньше, чем у России, да и территория Украины простреливается практически на всю глубину.Но киевская власть снова проигнорировала здравый смысл и втянулась в логистическую войну, от которой пострадают инвесторы, ретейлеры и, в итоге, простые граждане: логистические издержки торговли вырастут, а убытки неизбежно перекладываются на конечного потребителя.При этом никакой помощи от властей не будет — нет денег, но есть непреодолимое желание бодрить нацифицированное ядро политического украинства и генерировать красивую картинку о грядущем и неизбежном конце России в 2026 году. Таком же неизбежном, как и в 2022 году.
https://ukraina.ru/20260807/my-na-krayu-ukrainskiy-biznes--v-panike-posle-rossiyskikh-obstrelov-1082297698.html
https://ukraina.ru/20260728/faktor-wildberries-1081917478.html
https://ukraina.ru/20260723/mirolyubov-o-tom-kak-vsu-politiziruyut-zumerov-s-pomoschyu-udarov-po-wildberries-1081779626.html
https://ukraina.ru/20260810/na-ukraine-uzhe-goryuyut-o-sgorevshikh-knigakh-no-est-nyuans---reuters-1082352647.html
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Иван Лизан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, дтэк, кабмин, россия, украина, киев, forbes, сергей корецкий
Эксклюзив, ДТЭК, Кабмин, Россия, Украина, Киев, Forbes, Сергей Корецкий

Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит

17:50 10.08.2026
 
© REUTERS / Social Media
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© REUTERS / Social Media
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
На прошлой неделе, после серии прилётов по украинским складам, предприниматели и народные депутаты Украины призвали членов Кабмина встретиться с бизнесом, чтобы обсудить программу возмещения ущерба от российских атак
Встреча состоялась в тот же день, но конкретных результатов не принесла. Кабинет министров Корецкого не принял новых мер поддержки, предложив пострадавшим довольствоваться уже действующим механизмом льготного кредитования 5-7-9, а также "сырым" и не устраивающим владельцев складов механизмом страхования.
Дополнительно участников встречи, если верить публикациям СМИ, разочаровал тот факт, что программу 5-7-9 власти изначально планировали закрыть с осени, а стоимость сгоревшего на складах имущества не в состоянии покрыть ни одна украинская страховая компания.
Проще говоря, новый виток эскалации, на который Киев вывел инфраструктурную войну с Москвой, приводит к накоплению украинским бизнесом убытков, которые ему никто не в состоянии возместить.
Но если в предыдущие годы прилетало под объектам тепло-, и электроэнергетики, которые были в собственности либо государства (Центрэнерго), либо олигархического капитала (ДТЭК, сеть облэнерго), то теперь под раздачу попала торговля, ведь именно по ней сильнее всего бьют удары по складам — нерву потребительской экономики.
Не просто склад
Главное, что необходимо понимать про склады, так это то, что они не вещь в себе, а часть цепочки распределения товаров в ретейле. Сама цепочка выстраивается по принципу постепенного укрупнения, а затем дробления товарного потока.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 16:27
"Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстреловАтаки российских военно-космических сил по логистике, складам, портовой инфраструктуре нанесли мощный урон крупному капиталу Украины и его держателям. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу – настоящая паника
Производитель/импортёр отгружает товар на центральный распределительный центр — крупный склад, куда товары централизованно поступают от множества поставщиков.
В распредцентре принимают товар — его проверяют, размещают и хранят на стеллажах или зонах россыпью. По мере необходимости товар комплектуют по запросам покупателей или входящих в сеть магазинов.
После товары сортируют по направлениям доставки, которые отгружают по согласованному графику. При необходимости из магазинов/пунктов выдачи товары возвращаются на склад, а затем, если речь идёт о браке, возвращаются поставщикам.
Централизация поставок товаров в рамках складов позволяет закупать товары большими партиями и поддерживать ассортимент в магазинах торговой сети. Кроме того, склады размещают в удобных локациях с подъездными путями и большим количеством автотранспортных рамп, что позволяет обслуживать одновременно большое количество машин.
Из централизованного склада товар при необходимости попадает на региональный склад (если регион небольшой, то в нём может не быть регионального склада), а затем уже в магазины.
Как следствие, такая централизация позволяет грузить быстрее, удобнее и обслуживать большее количество машин, чем если бы товары в магазины ехали сразу с завода или склада импортёра.
В самих магазинах на стыке производства и розничной продажи работают торговые представители. Они собирают заказы от магазинов, следят за наличием товара на полке, договариваются о размещениях и промоакциях, передают данные о спросе на товар обратно в распредцентр или отдел заявок, чтобы корректировать грядущие поставки товаров.
Удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением, — ООН - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
28 июля, 13:03
Фактор WildberriesНачавшиеся 18 июля украинские удары по складам российского маркетплейса Wildberries, которые привели к масштабным пожарам, несомненно являются новым фактором не только войны, но и послевоенного мира. Слишком многое связано с этой компанией, чтобы пожар на складе остался просто пожаром на складе
При этом не у каждого ретейлера или бренда есть собственный распредцентр — их строительство стоит больших денег. Поэтому в ретейле нормой является использование услуг сторонних логистических операторов — схема называется 3PL (Third Party Logistics).
В таком случае производитель отправляет товар напрямую на склад 3PL-оператора, который берёт на себя хранение, комплектацию, упаковку и отгрузку заказов от имени клиента, а также ведёт учёт остатков. Именно по такой модели работали, например, украинские склады, где под одной крышей 3PL-оператора хранилась продукция сразу нескольких брендов.
К слову, несмотря на принципиальное различие в методе регулирования, в СССР схема снабжения городов (в сёлах она отличалась) товарами была похожей на современную: заявка от магазина шла в Райторг, оттуда в Облторг, затем в республиканский и союзные Минторги с Госпланом.
Когда заявка утверждалась, то товар отгружался на оптовые базы, а затем и районные. Из последних товар доставлялся в магазины. А функцию торговых представителей выполняли директивные наряды промышленности и контроль инспекторов по качеству и ассортименту.
А теперь, после теоретической вводной, стоит перейти к ретейлу, который они обслуживают, а также методичному подсчёту уничтоженных объектов.
Ретейл ретейлу рознь
Весь рынок украинской розничной торговли по итогам 2025 года оценивался примерно в 2,09 триллиона гривен — или 50,6 миллиарда долларов. Для понимания: оборот только одной американской сети Wallmart больше всего украинского розничного рынка в 13,5 раз — 50,6 против 681 миллиарда долларов. А если сравнивать с Россией, оборот её розничной торговли составляет около 766 миллиардов долларов, что в 16 раз больше украинского.
Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
23 июля, 16:12
Миролюбов о том, как ВСУ политизируют зумеров с помощью ударов по Wildberries
Структурное деление рынка можно опустить, а вот каналы продаж имеют значение. В России на онлайн-торговлю приходится 18,8%, тогда как на Украину всего 10%. И, что критически важно, на внутренний российский онлайн-рынок приходится 96,2% продаж, тогда как на Украине 30–35% всего объёма онлайн торговли приходится на трансграничную торговлю.
Проще говоря, в России доля онлайн-продаж в 2 раза больше, чем на Украине, а в России на заказы в иностранных маркетплейсах приходится 3,8% онлайн-торговли, тогда как на Украине примерно в 9 раз больше.
И для понимания: по итогам 2025 года выручка маркетплейса Rozetka составила 14 миллиардов гривен или 25,7 миллиардов рублей, тогда как у Wildberries выручка превысила 198,7 миллиардов рублей, что почти в 4 раза больше. А есть ведь ещё и Ozon с "Маркетом".
Как следствие, если в удары по складам Wildberries наносят удар самому WB и его продавцам, хранящим там товары, то на Украине прилёты по складам бьют как на онлайн, так и офлайн каналы продаж из-за крайне распространённой схемы 3PL.
Обмен ударами
А теперь немного цифр уже о складах.
Общая площадь украинских складов классов А (новое здание не старше 8 лет) и В (новое или реконструированное) по всей стране составляет около 3 миллиона м2. При этом на Киев приходится около 1,6 миллиона м2 современных складов.
Для понимания: в Венгрии 4,6 миллиона м2 складов, в Чехии — 11, в Польше — 28. К слову, общая площадь складов WB— 5,2, а у Ozon 5 — миллионов "квадратов". А есть ещё офлайн-ретейлеры по типу "Магнита", Х5 и КБ со своими складами и распредцентрами
По оценке аналитиков рынка недвижимости Expandia, с начала 2026 года потери складской недвижимости Киева составили около 160 тысяч м2, а с 2022 года — примерно 650 тысяч по Киеву и почти 950 тысяч — по всей Украине.
Наиболее массированная волна ударов пришлась на ночь с 4 на 5 августа 2026 года, когда за одну атаку было выведено из строя не менее десяти складских объектов Киева и области общей площадью около 100 тысяч м2.
Всего же, по оценкам Forbes, только с начала июля Россия уничтожила больше 400 тысяч м2 складов и логистических комплексов украинского бизнеса или около 13% от общей площади складов. И, судя по тому, что киевская власть останавливаться не собирается, список сгоревших складов будет становиться всё длиннее.
И для понимания тенденций: по данным NAI Ukraine, на период с 2024–2029 годы анонсировано строительство около 700–800 тысяч м2 современных складов. Но это не твёрдые контракты, а скорее декларации о намерениях, так как прилёты по складам внесут серьёзные корректировки в планы застройщиков.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
13:56
На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - ReutersУкраинским издателям больно смотреть на миллионы сгоревших книг, отпечатанных на украинском языке. Об этом 10 августа сообщает агентство На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - Reuters
Склады станут рискованным объектом для вложений, так как строительство склада категории А занимает как минимум полтора года. В среднем строят склады площадь 25–30 м2, а один "квадрат" в условиях экономии на материалах обходится в 500 долларов. Если строить качественно, стоимость вырастает до 600–700 долларов за метр квадратный. И это только "коробка" с коммуникациями без стеллажей, спецтехники.
Окупается такой объект около 15 лет, но сгореть может за одну ночь вместе со всем содержимым, стоимость которого никто не сможет компенсировать.
Самоубийственный шаг
Украине нельзя было втягиваться в историю с уничтожением складов, потому что этих складов у неё значительно меньше, чем у России, да и территория Украины простреливается практически на всю глубину.
Но киевская власть снова проигнорировала здравый смысл и втянулась в логистическую войну, от которой пострадают инвесторы, ретейлеры и, в итоге, простые граждане: логистические издержки торговли вырастут, а убытки неизбежно перекладываются на конечного потребителя.
При этом никакой помощи от властей не будет — нет денег, но есть непреодолимое желание бодрить нацифицированное ядро политического украинства и генерировать красивую картинку о грядущем и неизбежном конце России в 2026 году. Таком же неизбежном, как и в 2022 году.
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