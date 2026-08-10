Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа - 10.08.2026 Украина.ру
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Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа - 10.08.2026 Украина.ру
Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
Киевский режим нанес массированный удар по Нижнекамску — 13 погибших, включая ребенка, 48 раненых, в Татарстане объявлен траур. Тем временем НАБУ нанесло новый удар по системе власти Зеленского, а на Украине зарегистрированы петиции с требованием призывать бездетных женщин. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-08-10T18:00
2026-08-10T18:00
эксклюзив
украина
татарстан
россия
владимир зеленский
мария захарова
набу
сап
украина.ру
ольга стефанишина
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Теракт в Нижнекамске: 13 погибших, включая ребенка, Татарстан в трауре Утром 10 августа ВСУ совершили массированный налет беспилотников на Нижнекамск. Режим "Беспилотная опасность" ввели на территории Татарстана в 02:51. Ближе к 5 утра в закамской части республики объявили угрозу атаки БПЛА. Отменили ее только через четыре с половиной часа — в 09:26.По последним официальным данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. Девочка скончалась еще до приезда медиков. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Пострадали 48 человек, всего за медицинской помощью обратились 75, госпитализирован 21. Двое находятся в тяжелом состоянии — один с ранением спинно-мозгового канала, второй с поражением грудной клетки.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте."В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", — подчеркнули в ведомстве.Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города, запланированное на 15 августа. Концерты и развлекательные мероприятия отменены. Минздрав РФ взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к ударам по Нижнекамску понесут суровое наказание. Это самый масштабный налет на Татарстан с 2022 года по числу жертв.Новый удар НАБУ по Зеленскому: кейс Стефанишиной НАБУ и САП нанесли очередной удар по системе власти Зеленского, использовав дело против экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Формальный повод — незадекларированные квартиры и машины. Но куда больший резонанс вызвала озвученная в суде информация, не касающаяся дела напрямую.САП обнародовала переписку Стефанишиной 2023–2024 годов с госсекретарем Минюста Александром Буханевичем. Из нее следует, что тогдашний министр юстиции влияла на конкурс по отбору главы НАПК, продвигая кандидата, угодного Банковой. Очевидно, что делала она это не по личной инициативе, а по приказу Зеленского.Теперь же НАБУ и САП посылают всей чиновничьей вертикали недвусмысленный сигнал: "Зеленский никого из вас не защитит. Вы будете исполнять его приказы, а потом он вас сдаст, как Стефанишину, которую фактически вытащили из Вашингтона, заставили написать заявление и вернуться в Киев, передав в наши руки. Не торопитесь выполнять приказы Зеленского — лучше идите к нам и давайте показания".НАБУ и САП продолжают оставаться инструментами информационно-политической войны с президентом Украины, методично обнуляя его реальные возможности контролировать внутреннюю ситуацию в стране. Это уже не борьба с коррупцией — это захват власти. Украинцы предлагают призывать бездетных женщинНа сайте Кабинета министров Украины почти одновременно появились петиции с требованием уравнять обязанности мужчин и женщин. Авторы предлагают мобилизовать женщин без детей, а также ввести обязательный воинский учет для всех гражданок.Логика инициаторов проста: каждый гражданин должен защищать государство, но бремя службы сейчас возложено исключительно на мужчин. Поэтому предлагается привлекать к мобилизации и женщин — тех, кто не воспитывает детей. Освобождение от призыва предлагается только для матерей. Также предлагаются абсолютно равные условия: возраст, состояние здоровья, военно-учетная специальность — без разделения по гендерному признаку.Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поспешил заявить, что "никакой мобилизации женщин не планируется" и назвал инициативы "чушью". Однако петиции зарегистрированы, и общественное обсуждение уже началось.О новой петиции – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, татарстан, россия, владимир зеленский, мария захарова, набу, сап, украина.ру, ольга стефанишина
Эксклюзив, Украина, Татарстан, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАБУ, САП, Украина.ру, Ольга Стефанишина

Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа

18:00 10.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Украина.ру
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевский режим нанес массированный удар по Нижнекамску — 13 погибших, включая ребенка, 48 раненых, в Татарстане объявлен траур. Тем временем НАБУ нанесло новый удар по системе власти Зеленского, а на Украине зарегистрированы петиции с требованием призывать бездетных женщин. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Теракт в Нижнекамске: 13 погибших, включая ребенка, Татарстан в трауре
Утром 10 августа ВСУ совершили массированный налет беспилотников на Нижнекамск. Режим "Беспилотная опасность" ввели на территории Татарстана в 02:51. Ближе к 5 утра в закамской части республики объявили угрозу атаки БПЛА. Отменили ее только через четыре с половиной часа — в 09:26.
По последним официальным данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. Девочка скончалась еще до приезда медиков. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Пострадали 48 человек, всего за медицинской помощью обратились 75, госпитализирован 21. Двое находятся в тяжелом состоянии — один с ранением спинно-мозгового канала, второй с поражением грудной клетки.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", — подчеркнули в ведомстве.
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города, запланированное на 15 августа. Концерты и развлекательные мероприятия отменены. Минздрав РФ взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к ударам по Нижнекамску понесут суровое наказание.
Это самый масштабный налет на Татарстан с 2022 года по числу жертв.
Новый удар НАБУ по Зеленскому: кейс Стефанишиной
НАБУ и САП нанесли очередной удар по системе власти Зеленского, использовав дело против экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Формальный повод — незадекларированные квартиры и машины. Но куда больший резонанс вызвала озвученная в суде информация, не касающаяся дела напрямую.
САП обнародовала переписку Стефанишиной 2023–2024 годов с госсекретарем Минюста Александром Буханевичем. Из нее следует, что тогдашний министр юстиции влияла на конкурс по отбору главы НАПК, продвигая кандидата, угодного Банковой. Очевидно, что делала она это не по личной инициативе, а по приказу Зеленского.
Теперь же НАБУ и САП посылают всей чиновничьей вертикали недвусмысленный сигнал:
"Зеленский никого из вас не защитит. Вы будете исполнять его приказы, а потом он вас сдаст, как Стефанишину, которую фактически вытащили из Вашингтона, заставили написать заявление и вернуться в Киев, передав в наши руки. Не торопитесь выполнять приказы Зеленского — лучше идите к нам и давайте показания".
НАБУ и САП продолжают оставаться инструментами информационно-политической войны с президентом Украины, методично обнуляя его реальные возможности контролировать внутреннюю ситуацию в стране. Это уже не борьба с коррупцией — это захват власти.
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
На сайте Кабинета министров Украины почти одновременно появились петиции с требованием уравнять обязанности мужчин и женщин.
Авторы предлагают мобилизовать женщин без детей, а также ввести обязательный воинский учет для всех гражданок.
Логика инициаторов проста: каждый гражданин должен защищать государство, но бремя службы сейчас возложено исключительно на мужчин. Поэтому предлагается привлекать к мобилизации и женщин — тех, кто не воспитывает детей. Освобождение от призыва предлагается только для матерей.
Также предлагаются абсолютно равные условия: возраст, состояние здоровья, военно-учетная специальность — без разделения по гендерному признаку.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поспешил заявить, что "никакой мобилизации женщин не планируется" и назвал инициативы "чушью". Однако петиции зарегистрированы, и общественное обсуждение уже началось.
О новой петиции – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
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