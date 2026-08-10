https://ukraina.ru/20260810/kolomoyskiy--eto-kolomoyskiy-a-sinagoga--eto-sinagoga-sinagoga-vne-politiki-ona-dlya-boga-1082362688.html
Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога - 10.08.2026 Украина.ру
Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц фактически единственный раввин на всю Новороссию. Поэтому ему приходится одному исполнять иудейские обряды в этом... Украина.ру, 10.08.2026
2026-08-10T17:49
2026-08-10T17:49
2026-08-10T17:49
видео
новороссия
россия
херсонская область
игорь коломойский
александр чаленко
александр кофман
украина.ру
общественная палата
евреи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082362550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5809554c4ac00034c7b4855cd49654e.png
Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц фактически единственный раввин на всю Новороссию. Поэтому ему приходится одному исполнять иудейские обряды в этом регионе России, мотаясь по новороссийским дорогам от Херсонской области до ЛНР. В интервью корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко он рассказал, много ли евреев осталось в Новороссии, каковы были отношения у донецкой синагоги с известными евреями Донбасса, в частности с бывшим советским диссидентом и израильским министром Натаном Щаранским и с председателем Общественной палаты ДНР Александром Кофманом. * Игорь Коломойский внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
новороссия
россия
херсонская область
донбасс
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082362550_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f640af6275218ec1f80cc5bacfd38a2c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новороссия, россия, херсонская область, игорь коломойский, александр чаленко, александр кофман, украина.ру, общественная палата, евреи, синагога, донбасс, донецкая народная республика, религия, верующие, раввин, видео
Видео, Новороссия, Россия, Херсонская область, Игорь Коломойский, Александр Чаленко, Александр Кофман, Украина.ру, общественная палата, евреи, синагога, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Религия, верующие, раввин