Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши - 10.08.2026 Украина.ру
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Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши - 10.08.2026 Украина.ру
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
Официальный Киеве должен назвать геноцид поляков геноцидом, если желает вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, сообщает 10 августа телеграм-канал RT
2026-08-10T18:29
2026-08-10T18:29
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Глава нижней палаты Национального собрания Польши отметил, что от Киева потребуется переосмысление всех аспектов своей истории, потому что "ЕС — это ценности, а не просто банкомат"."Отношения Варшавы и Киева испортились после героизации Украиной преступников, устраивавших в годы ВОВ массовые зверства и расправы над поляками", - напомнил телеграм-канал.Накануне на Украине польские специалисты завершили сезон 2026 года в плане работ по эксгумации жертв массового убийства украинскими националистами польского населения Западной Украины. Подробности в публикации Завершена эксгумация тел жертв Волынской резни 1943 годаАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, польша, киев, руслан стефанчук, ес, сейм, rt, волынь, волынская резня, западная украина, евроинтеграция, украина-ес
Новости, Украина, Польша, Киев, Руслан Стефанчук, ЕС, сейм, RT, Волынь, Волынская резня, Западная Украина, евроинтеграция, Украина-ЕС

Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши

18:29 10.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Официальный Киеве должен назвать геноцид поляков геноцидом, если желает вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, сообщает 10 августа телеграм-канал RT
Глава нижней палаты Национального собрания Польши отметил, что от Киева потребуется переосмысление всех аспектов своей истории, потому что "ЕС — это ценности, а не просто банкомат".

"Отношения Варшавы и Киева испортились после героизации Украиной преступников, устраивавших в годы ВОВ массовые зверства и расправы над поляками", - напомнил телеграм-канал.
Накануне на Украине польские специалисты завершили сезон 2026 года в плане работ по эксгумации жертв массового убийства украинскими националистами польского населения Западной Украины.
Подробности в публикации Завершена эксгумация тел жертв Волынской резни 1943 года
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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