https://ukraina.ru/20260810/ukraina-dolzhna-priznat-genotsid-polyakov-radi-vstupleniya-v-es---spiker-parlamenta-polshi-1082364331.html

Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши

Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши - 10.08.2026 Украина.ру

Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши

Официальный Киеве должен назвать геноцид поляков геноцидом, если желает вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, сообщает 10 августа телеграм-канал RT

2026-08-10T18:29

2026-08-10T18:29

2026-08-10T18:29

новости

украина

польша

киев

руслан стефанчук

ес

сейм

rt

волынь

волынская резня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_13bd5fabfb34be52a52fee124c9a7c16.jpg

Глава нижней палаты Национального собрания Польши отметил, что от Киева потребуется переосмысление всех аспектов своей истории, потому что "ЕС — это ценности, а не просто банкомат"."Отношения Варшавы и Киева испортились после героизации Украиной преступников, устраивавших в годы ВОВ массовые зверства и расправы над поляками", - напомнил телеграм-канал.Накануне на Украине польские специалисты завершили сезон 2026 года в плане работ по эксгумации жертв массового убийства украинскими националистами польского населения Западной Украины. Подробности в публикации Завершена эксгумация тел жертв Волынской резни 1943 годаАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

польша

киев

волынь

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, киев, руслан стефанчук, ес, сейм, rt, волынь, волынская резня, западная украина, евроинтеграция, украина-ес