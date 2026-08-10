https://ukraina.ru/20260810/ukraina-dolzhna-priznat-genotsid-polyakov-radi-vstupleniya-v-es---spiker-parlamenta-polshi-1082364331.html
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши - 10.08.2026 Украина.ру
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
Официальный Киеве должен назвать геноцид поляков геноцидом, если желает вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, сообщает 10 августа телеграм-канал RT
2026-08-10T18:29
2026-08-10T18:29
2026-08-10T18:29
новости
украина
польша
киев
руслан стефанчук
ес
сейм
rt
волынь
волынская резня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_13bd5fabfb34be52a52fee124c9a7c16.jpg
Глава нижней палаты Национального собрания Польши отметил, что от Киева потребуется переосмысление всех аспектов своей истории, потому что "ЕС — это ценности, а не просто банкомат"."Отношения Варшавы и Киева испортились после героизации Украиной преступников, устраивавших в годы ВОВ массовые зверства и расправы над поляками", - напомнил телеграм-канал.Накануне на Украине польские специалисты завершили сезон 2026 года в плане работ по эксгумации жертв массового убийства украинскими националистами польского населения Западной Украины. Подробности в публикации Завершена эксгумация тел жертв Волынской резни 1943 годаАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
польша
киев
волынь
западная украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8ce3b68ec235077e0ba7c0f41407e55f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, киев, руслан стефанчук, ес, сейм, rt, волынь, волынская резня, западная украина, евроинтеграция, украина-ес
Новости, Украина, Польша, Киев, Руслан Стефанчук, ЕС, сейм, RT, Волынь, Волынская резня, Западная Украина, евроинтеграция, Украина-ЕС
Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
Официальный Киеве должен назвать геноцид поляков геноцидом, если желает вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком, сообщает 10 августа телеграм-канал RT