https://ukraina.ru/20260629/chto-tvoritsya-v-bezobraznom-organe-skandal-s-mirovym-prokurorom-i-amerikanskoe-vtorzhenie-v-gaagu-1080755110.html

Что творится в "безобразном органе"? Скандал с мировым прокурором и американское вторжение в Гаагу

Что творится в "безобразном органе"? Скандал с мировым прокурором и американское вторжение в Гаагу - 29.06.2026 Украина.ру

Что творится в "безобразном органе"? Скандал с мировым прокурором и американское вторжение в Гаагу

Что случилось с прокурором МУС, который выписал ордер на арест Президента России?

2026-06-29T14:22

2026-06-29T14:22

2026-06-29T14:37

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан, который выписывал ордера на арест президента России и премьера Израиля, был отстранён от исполнения обязанностей. Решение приняла Ассамблея государств - участников Римского статута на основании расследования Управления служб внутреннего надзора ООН.А буквально несколько дней назад руководящий орган МУС рекомендовал уволить Карима Хана с поста прокурора.Причина - обвинение в сексуальных домогательствах."Безобразный орган"Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин так прокомментировал эту новость:"Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции. Этому суду надо заниматься самим собой."Кстати, предшественник нынешнего прокурора ушел со своего поста тоже в результате подобного скандала.Кто такой Карим ХанКарим Хан занимал должность прокурора МУС с 16 июня 2021 года. До этого имел большой стаж работы в соответствующих международных организациях.Работал в международном трибунале по делам бывшей Югославии, по войне в Руанде. Защищал президента Либерии. Занимался расследованием преступлений ИГИЛ* в Ираке.Очень опытный юрист. По гражданству он британец. Родился в Эдинбурге, в Шотландии.Именно прокурор Карим Хан принимал решение о выдаче ордеров на президента России и уполномоченную по правам человека Марию Львову-Белову.Но теперь громкое дело начато против самого прокурора.Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова:И это ещё далеко не всё про человека, которому дали права "мирового прокурора".Секс-скандал в офисеЧто же произошло?Прокурор был обвинен несколькими сотрудницами его офиса в сексуальных домогательствах.Одной сотруднице он "засовывал язык в ухо" во время служебной командировки.Другую помощницу он вызвал в номер отеля, не позволил ей уйти и принудил к половому акту. Впоследствии уговаривал её отозвать заявление, так как это "помешает расследованию в Газе".Как пишут газеты, "замужняя мать" неоднократно вынуждена была вступать в половую связь с прокурором, так как "зарабатывала деньги для лечения больной матери".По данным британских СМИ, обвинения предъявила женщина юрист, помощница прокурора Хана. А предполагаемые эпизоды домогательств происходили в офисе прокурора, в отелях и даже дома у прокурора, в течение двух лет.Было проведено серьёзное расследование. Потребовались и были предоставлены доказательства специальной группы судебных экспертов.Карим Хан на публике все отрицает.Но в любом случае, его репутация рухнула, а карьера, видимо, закончена. Если, конечно, его не подхватят глобалистские структуры и не передислоцируют, как принято в этих кругах, в другое подобное место.Но вряд ли ему найдется место в структурах ООН или серьезных международных организациях. Скандал слишком большой.Ордер на руководство РоссииКак сообщила представитель МИД России Мария Захарова, решение о выдаче ордеров на арест президента России и уполномоченной по правам детей прокурор Хан принимал единолично.Причину просто придумали: ею стала якобы "незаконная депортация и перемещение детей с территории Украины".Под зловещей "депортацией" подразумевалась эвакуация детей из зоны боевых действий и размещение их в санаториях.Россия отвергла решения суда, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения МУС являются "ничтожными с точки зрения права".В декабре 2025 года Московский городской суд заочно приговорил Карима Хана к 15 годам заключения за незаконное привлечение к ответственности граждан России.Кроме прокурора, заочно арестованы еще 8 судей МУС, председатель суда Хофманьский и его заместители.Все они объявлены в международный розыск.Когда же начали разбираться по существу дела и Россия потребовала предоставить доказательства, хотя бы списки "пропавших" детей, их сначала долго не давали, потом Украина что-то предоставила. Большинство детей уже вернулись к семьям или вообще случайно попали в список "депортированных".МУС специально и целенаправленно сфабриковал дело, которое не только не подпадало под его юрисдикцию (ни Россия, ни Украина не признают МУС), но и дела по сути вообще не существовало.Но получил "черную метку" от глобалистов Карим Хан не за сфабрикованное им дело против президента России. А за ордер на арест "неприкасаемых" - руководство Израиля.Ордер на Нетаньяху и ГалантаДва года назад Карим Хан запросил ордера на арест лидеров палестинского движения ХАМАС, а также на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.Израиль, по словам прокурора, "намеренно и систематически лишает гражданское население во всех районах Газы предметов, необходимых для выживания человека". Тысячи жителей Палестины умерли от голода! В результате блокады, которую ввел "демократический" Израиль.Он назвал это "израильским методом" ведения войны.В обвинении было собрано множество доказательств. Впрочем, методы ведения войны Израилем знает весь мир.В секторе Газа с октября 2023 года, с начала агрессии Израиля погибло более 60 тысяч мирного населения. Из них 18,5 тысяч детей. Из них 953 жертвы - это дети возрастом до года.Это жуткие цифры.Имена всех детей опубликовало издание "Вашингтон пост".В секторе Газа погибло за это время 200 сотрудников ООН.Почему "заметили"?Что заставило Международный уголовный суд "увидеть" наконец военные преступления Израиля?Версию "это невозможно было не заметить" нельзя принимать во внимание.В своё время МУС "не заметил" сотни преступлений британской армии в Афганистане. Причем данные об убийствах мирного населения, о пытках и других преступлениях были собраны самими британскими правозащитниками.МУС "не замечал" преступлений армии США в Ираке, которые были не просто задокументированы, а широко освещались в печати.Почему же МУС "заметил" действительно чудовищные преступления Израиля в секторе Газа?Есть силы, в среде тех же глобалистов, которые выступают против Израиля. Кто-то из глобальных "стратегов" решил задействовать такой подчиненный им орган как МУС.Кстати, в мае прошлого года Испания, Ирландия и Норвегия признали государство Палестина, несмотря на яростное сопротивление США и Израиля.В Европе все меньше поддерживают Израиль.И МУС, кажется, вообще впервые в истории, выполнил свою роль "мирового полицейского".Но парадокс заключается в том, что когда МУС обратил внимание на действительно страшные преступления в секторе Газа, Карим Хан сразу же получил уголовное дело от другого клана глобалистов, которые поддерживают Израиль.Были с его стороны сексуальные домогательства или нет - не так уж важно. Это дело остановит его карьеру и послужит уроком другим "слугам глобалистов".А неуправляемых там нет. И если у человека есть несколько темное прошлое или настоящее - тем лучше, тем легче им управлять.Карим и его братНо почему же таким управляемым стал сам Карим Хан?Конечно, МУС сам по себе был изначально создан как инструмент и орудие глобалистов.Но сам Карим Хан оказался управляемым ещё и по другой причине.Он не просто встроен в систему западного истеблишмента (а человек с такой биографией не бывает "случайным", на таких местах находятся полностью лояльные, доказавшие свою преданность десятилетиями верной службы).У Карима Хана есть брат, Имран Хан, он был депутатом парламента Британии. Но был обвинён в педофилии и заключен в тюрьму.За две недели до того, как Карим Хан единолично выписал ордер на арест президента России, с его брата чудесным образом были сняты обвинения и он вышел из заключения.То есть, получается, прокурор МУС действовал в сговоре с европейской мафией педофилов?Это очень похоже на правду. Ведь европейские педофилы были уверены, что сейчас из района боевых действий на Украине начнут поступать в Европу тысячи детей. Кто-то из детских домов, кто-то потерялся, да и не все родители знакомы с европейскими "реалиями", не понимают, что ждёт их детей в Европе.За последние четыре года было опубликовано несколько расследований украинских и западных журналистов: детей Украины в Европе и США продают педофилам, трансплантологам, испытывают на них лекарства, отдают в сексуальное рабство. Творятся ужасные дела.И тут выясняется, что президент России дал указание спасать детей и размещать их в России в санаториях!Конечно, надо было немедленно сфабриковать дело о "депортации".Израиль нападаетНу а после обвинения премьера Израиля на прокурора стали оказывать беспрецедентное давление.Что тут началось. Прокурора сразу же обвинили в антисемитизме. Сделал это не кто иной как Биньямин Нетаньяху.Карта "антисемитизма" вынимается руководством Израиля из рукава всякий раз, когда их спрашивают о десятках тысяч жертв палестинского народа.Следом посыпались обвинения из Вашингтона. Госдеп США был страшно возмущён.12 сенаторов США написали письмо в МУС, где расценили обвинения прокурора в адрес Нетаньяху как "угрозу суверенитету не только Израиля, но и США"."Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас, - написали сенаторы Кариму Хану, - если вы продолжите... мы прекратим всю американскую поддержку МУС, наложим санкции на ваших сотрудников и запретим вам и вашим семьям въезд в США."6 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС и лично против прокурора Карима Хана. Один из первых указов президента после инаугурации.А сенатор Том Коттон прямо написал, что в случае преследования Нетаньяху Гааге грозит американское вторжение. Почему?Кто признаёт МУСЗдесь надо добавить, что МУС и решения МУС не признаются ни Россией, ни США, ни Израилем. Также МУС не признают Китай и Индия.А в США вообще принят закон, который позволяет применять силу для освобождения любого американского гражданина или граждан стран-союзников США, которые были задержаны по ордеру МУС.Он так и называется Гаагский акт о вторжении. Так что Том Коттон был прав. Теоретически США могут напасть на Гаагу и любую другую страну, которая посмеет задержать кого угодно по ордеру МУС."Результативность" МУСМУС - это структура, которая во многом дублирует Международный суд ООН.Создавалась она так: страны "колонизаторы" хотели иметь орган управления своими бывшими колониями. Ведь подавляющее большинство дел, которые расследовал МУС, касаются стран Африки.Есть даже такое мнение, что эту структуру создали для трудоустройства огромного количества юристов, которые десятилетиями работали в трибуналах по бывшей Югославии и Руанде.24 и 21 год соответственно существовали "трибуналы"!Некоторые судьи и прокуроры успели состариться и уйти на пенсию. Ну а те, кто не ушёл, были прекрасно трудоустроены в МУС.Но настоящая причина создания и существования МУС - это всё-таки в первую очередь инструмент контроля за развивающимися странами.Причем "результативность" деятельности МУС просто поражает.За более чем 20 лет своего существования МУС зарегистрировал иски о преступлениях в 139 странах мира. Возбудил расследование... в 8 случаях. Причем некоторые дела закончились вынесением оправдательных приговоров.И конечно, МУС отказался возбуждать иски из-за вторжения в Афганистан и Ирак. Не говоря уже про Ливию, Сирию и другие страны, на которые напали за эти годы США.Ну а чем закончится громкий секс скандал с прокурором - очевидно, что ничем. Дела такого рода могут длиться в западной юрисдикции годами и даже десятилетиями.Но процесс запущен, конечно, интересный. По сути, мы видим очередной раунд борьбы "США и Израиль против Европы". Или "гегемон против глобалистов".Но всю подоплёку этого дела полезно знать, чтобы представлять себе, как на самом деле устроено "справедливое" международное сообщество.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистской и террористическойО том, как цели вынашивает западная олигархия и как ее использует Трамп - в статье Кирилла Стрельникова "Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и Европы"

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Елена Мурзина

израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, мария захарова, мария львова-белова, оон, игил, эксклюзив, украина.ру