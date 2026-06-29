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Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и Европы

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и Европы - 29.06.2026 Украина.ру

Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и Европы

В последние дни оживленно и с некоторой обидой обсуждается "разворот Трампа над Анкориджем", то есть французским Эвианом

2026-06-29T06:42

2026-06-29T06:42

2026-06-29T06:43

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В рамках саммита G7 американский президент, по словам очевидцев, "выразил разочарование действиями Путина и даже допустил возможность отказаться от “анкориджских договорённостей”, в рамках которых США согласились с требованием России о сохранении контроля над Донбассом в рамках любого будущего соглашения".Разочарования добавило и заявление госсекретаря США Рубио, который сообщил, что "на Аляске не было достигнуто никаких договоренностей, но были выдвинуты лишь предложения по урегулированию без какой-либо юридической силы".На противоположной же стороне заиграли духовые оркестры и полилось шампанское: ну как же – Америка с нами! Украинские и европейские официальные лица хором заголосили о "коренном переломе" и "новом едином фронте против России". Президент Франции Макрон, промокнув губы салфеточкой после бокала "Мадам Клико", заявил, что Европа наконец переубедила Трампа, и теперь России каюк: "США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной", то есть ждите в Донбассе американских авианосцев.Впрочем, по какой-то причине в Кремле радостное возбуждение в Киеве и Брюсселе не разделили. В частности, президент РФ Владимир Путин сообщил, что он сомневается в способности европейских лидеров повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине, ведь "Трамп – это более чем зрелый и опытный политик, который знает, что делает".И добавил: РФ готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже.Это как понимать? Так был разворот или нет?Дело в том, что российское руководство прекрасно понимает, с кем имеет дело. Дональд Трамп – не политик, а бизнесмен, маскирующийся под политика, и анкориджский ларчик просто открывается в его случае, как всегда, денежными знаками.Всего за несколько недель после "возвращения" Трампа в антироссийскую коалицию произошел интересный момент.В июле 2025 года в шотландском Тёрнберри между США и ЕС было заключено так называемое "Тёрнберрийское торговое соглашение", в рамках которого Трамп требовал от Европы всевозможных уступок, а также преференций для американских компаний. Соглашение это было настолько и очевидно односторонним, и настолько било по экономике Европы, что его бурное обсуждение тянулось целый год, и многие европейские политики клялись, что утверждено оно никогда не будет.Так вот: прямо перед саммитом G7 Европарламент, который ранее был категорически против, теперь проголосовал за соглашение категорически "за".Дружно проголосовали европейцы вот за что: теперь весь (!) экспорт товаров из ЕС в США будет облагаться 15‑процентной таможенной пошлиной, а на сталь и алюминий будут действовать сверхвысокие ставки в 50 процентов (что сильнейшим образом бьет по металлургии и машиностроению).Кроме того, ЕС обязался до 2028 года закупить американские энергоресурсы (нефть, СПГ, ядерное топливо) на сумму около 750 млрд долларов, фактически переориентируя львиную долю своего импорта энергоносителей на США и отказываясь от более дешёвых альтернатив, еще глубже сползая в энергетический кризис и убивая на корню свою конкурентоспособность.Вдобавок к этой красоте Брюссель обязался вложить до 600 млрд долларов в "стратегические сектора" экономики США (инфраструктура, высокие технологии, оборона и т.п.), что де‑факто означает насильственный вывод капитала из ЕС в американскую экономику. По мнению Кильского института мировой экономики, в совокупности данное соглашение вызовет сокращение промышленного производства в ЕС на 11–15% (с особенно сильным ударом по Германии).Почему же, ради всего святого, европейцы сами набросили себе удавку на шею?Тут вспоминается когда-то популярная традиция приглашать на свадьбу генералов. Обычно обходились "красненькой", баночкой омаров и бутылочкой "Цимлянского".Но антироссийской свадьбе в Эвиане нужен был особый генерал, можно сказать – главный, и в конвертик ему нужно было положить не меньше триллиона долларов.Пошелестев купюрами и проверив их водяные знаки, Трамп прокашлялся и заявил, что поддерживает Украину, надо усиливать давление на Россию, трансатлантическое единство стронг, и где тут у вас выход?На фоне отчаянного положения Украины на фронте и в тылу Киеву и Брюсселю было очень важно получить поддержку Трампа – и они ее получили. На словах.По факту же американцы уже негромко уточнили, что мы вас тут всех очень любим, а Путина не очень, но в украинской истории остаемся "на вспомогательных ролях". Денег и оружия для Киева от США тоже не будет. За денежки – пожалуйста, но так, собственно, было и до "разворота".По мнению некоторых обозревателей, Трамп – красавчик, который воспользовался дикой паникой на Украине и в Европе на фоне наметившегося полного освобождения русской армией всего Донбасса и планов Путина на всю Новороссию, и блестяще нахлобучил эту шайку-лейку на огромные деньги, ничего не дав взамен, кроме пары ничего не значащих в реальности фраз.Несмотря на громкий "разворот", планируется визит в Москву спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Кушнера, и по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, "контакты продолжатся".Как вчера заявил глава судебной системы Ирана, "одним из инструментов доминирования США, помимо военной агрессии и экономического давления, является информационная война, основанная на обмане и манипуляциях". Для Америки в целом – может быть, а лично для Трампа — это только бизнес, и ничего личного. Главное для нас – делить все на десять, не иметь никаких иллюзий и делать свое дело.О том, чем Россия ответит на угрозы Запада - в статье Ростислава Ищенко "И видел Путин далеко. На много лет вперёд"

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, ес, мнения, кирилл стрельников