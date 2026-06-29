https://ukraina.ru/20260629/bpla-vsu-ne-doletel-do-moskvy-khersontsy-vosstanavlivayut-elektrosnabzhenie-novosti-svo--1080791920.html

БПЛА ВСУ не долетел до Москвы, херсонцы восстанавливают электроснабжение. Новости СВО

БПЛА ВСУ не долетел до Москвы, херсонцы восстанавливают электроснабжение. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ не долетел до Москвы, херсонцы восстанавливают электроснабжение. Новости СВО

Дроны украинской армии продолжают атаковать мирных жителей регионов России. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T21:08

2026-06-29T21:08

2026-06-29T21:08

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"В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - сообщило Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 На территории Ставропольского края снова объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров;🟥 Системой ПВО РФ сбит беспилотник, летевший на Москву, — сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;🟦 Основную часть Херсонской области, пострадавшей от атак ВСУ, уже удалось подключить к энергоснабжению. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Энергетики практически без отдыха восстанавливают работу системы, однако из-за дефицита мощности временные ограничения могут еще какое-то время сохраняться в ряде населенных пунктов.🟦 Ремонт музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, поврежденного атакой БПЛА ВСУ в минувшую субботу, планируется завершить до 1 ноября. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь."Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", - заверил губернтор.🟥 При атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя Белгородской области, сообщил оперштаб региона."В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма", - сказано в сообщении оперштаба.Пострадавших отправили в больницу. Помимо этого в различных районах области зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, складского помещения и социального объекта.🟥 Взрывы зафиксированы в Сумах на фоне воздушной тревоги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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