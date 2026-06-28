https://ukraina.ru/20260628/reshenie-narkodiktatora-zakharova-zhstko-otvetila-na-plany-zelenskogo-postavit-pamyatnik-mazepe-1080734741.html

"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе

"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе - 28.06.2026 Украина.ру

"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе очередным "решением наркодиктатора". Об этом 28 июня дипломат написала в своём Телеграм-канале

2026-06-28T18:43

2026-06-28T18:43

2026-06-28T18:43

новости

киев

россия

владимир зеленский

мазепа

андрей захаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda43922b722ff2f36bf190ba9d972dc.jpg

"Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу", — отметила дипломат.Ранее Зеленский объявил, что на месте снесённого памятника Ленину на бульваре Шевченко должен появиться монумент гетману-клятвопреступнику. Иван Мазепа в 1708 году предал Петра I, перебежав к шведскому королю, и был предан анафеме церковью. Для киевского режима такой персонаж — идеальный герой.По словам Захаровой, Зеленский в очередной раз предал собственных предков. Об этом – в материале Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре КиеваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, владимир зеленский, мазепа, андрей захаров