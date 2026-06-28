"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе - 28.06.2026 Украина.ру
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"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе - 28.06.2026 Украина.ру
"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе очередным "решением наркодиктатора". Об этом 28 июня дипломат написала в своём Телеграм-канале
2026-06-28T18:43
2026-06-28T18:43
новости
киев
россия
владимир зеленский
мазепа
андрей захаров
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"Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу", — отметила дипломат.Ранее Зеленский объявил, что на месте снесённого памятника Ленину на бульваре Шевченко должен появиться монумент гетману-клятвопреступнику. Иван Мазепа в 1708 году предал Петра I, перебежав к шведскому королю, и был предан анафеме церковью. Для киевского режима такой персонаж — идеальный герой.По словам Захаровой, Зеленский в очередной раз предал собственных предков. Об этом – в материале Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре КиеваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, киев, россия, владимир зеленский, мазепа, андрей захаров
Новости, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Мазепа, Андрей Захаров

"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе

18:43 28.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе очередным "решением наркодиктатора". Об этом 28 июня дипломат написала в своём Телеграм-канале
"Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу", — отметила дипломат.
Ранее Зеленский объявил, что на месте снесённого памятника Ленину на бульваре Шевченко должен появиться монумент гетману-клятвопреступнику.
Иван Мазепа в 1708 году предал Петра I, перебежав к шведскому королю, и был предан анафеме церковью. Для киевского режима такой персонаж — идеальный герой.
По словам Захаровой, Зеленский в очередной раз предал собственных предков. Об этом – в материале Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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