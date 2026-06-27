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Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону

Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону - 27.06.2026 Украина.ру

Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону

Республика Корея заявила о входе 10 военных самолётов России и Китая в опознавательную зону ПВО (KADIZ). Об этом 26 июня сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК

2026-06-27T12:35

2026-06-27T12:35

2026-06-27T12:36

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Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея сообщил о том, что российские и китайские военные самолёты вошли в опознавательную зону ПВО страны (KADIZ). Речь идёт о 10 воздушных судах, сообщает агентство Yonhap.В Сеуле подчеркнули, что нарушения воздушного пространства РК не было. Тем не менее, южнокорейская авиация была поднята "на случай непредвиденного развития событий". В южнокорейском военном ведомстве утверждают, что Москва и Пекин проводили совместные учения ВВС. Предыдущий аналогичный инцидент с входом в KADIZ Сеул фиксировал в декабре прошлого года.В Москве ранее неоднократно указывали, что опознавательная зона ПВО была установлена Республикой Корея в одностороннем порядке и не создаёт правовых обязательств для других государств. При этом Сеул требует уведомлять о пролёте воздушной техники в этом пространстве и обычно поднимает авиацию даже при отсутствии нарушения своего воздушного пространства. В Минобороны РФ подчёркивали, что все полёты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.21 июня Politico сообщила со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира, что Республика Корея стремительно вошла в число ведущих поставщиков вооружений для европейских стран — членов НАТО. Подробнее в материале Евросоюз нашёл замену СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сеул, новости, россия, москва, ввс, politico, нато