Евросоюз нашёл замену США
Республика Корея стремительно ворвалась в число крупнейших поставщиков вооружений для европейских членов НАТО. Об этом 21 июня пишет Politico со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира
Корея уже стала второй после США по объёмам поставок оружия для альянса. Особый интерес проявляет Польша: в 2022 году она заключила с Сеулом сделку на 13,7 миллиарда долларов, закупив танки К2, ракетные установки и артиллерию.
Среди причин выбора — способность корейцев к быстрому производству, доступность оружия и позиция Сеула по украинскому и ближневосточному конфликтам. По прогнозам, в 2026 году совокупный доход четырёх крупнейших оборонных компаний Южной Кореи составит порядка 37 миллиардов долларов — почти в четыре раза больше, чем в 2021-м.
Пока Европа говорит о снижении зависимости от США, корейский ВПК стремительно занимает освобождающуюся нишу. Вашингтон рискует потерять не только политическое влияние, но и оружейный рынок.
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