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Евросоюз нашёл замену США

Евросоюз нашёл замену США - 21.06.2026 Украина.ру

Евросоюз нашёл замену США

Республика Корея стремительно ворвалась в число крупнейших поставщиков вооружений для европейских членов НАТО. Об этом 21 июня пишет Politico со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира

2026-06-21T15:30

2026-06-21T15:30

2026-06-21T15:30

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Корея уже стала второй после США по объёмам поставок оружия для альянса. Особый интерес проявляет Польша: в 2022 году она заключила с Сеулом сделку на 13,7 миллиарда долларов, закупив танки К2, ракетные установки и артиллерию. Среди причин выбора — способность корейцев к быстрому производству, доступность оружия и позиция Сеула по украинскому и ближневосточному конфликтам. По прогнозам, в 2026 году совокупный доход четырёх крупнейших оборонных компаний Южной Кореи составит порядка 37 миллиардов долларов — почти в четыре раза больше, чем в 2021-м. Пока Европа говорит о снижении зависимости от США, корейский ВПК стремительно занимает освобождающуюся нишу. Вашингтон рискует потерять не только политическое влияние, но и оружейный рынок.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, сеул, корея, politico, нато, впк