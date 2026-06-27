На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению" - 27.06.2026 Украина.ру
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На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению"
На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению" - 27.06.2026 Украина.ру
На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению"
В британской политике происходит "шизофрения": премьеры сменяют друг друга, а политика остается прежней. Лондон перестанет афишировать помощь Украине, но продолжит поставлять оружие и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-27T05:15
2026-06-27T05:15
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Отвечая на вопрос об отставке британского премьер-министра Кира Стармера, Васильев заявил, что в британской политике происходит нечто странное. "В британской политике происходит какая-то шизофрения: [Борис] Джонсон, [Лиз] Трасс, [Риши] Сунак, [Кир] Стармер — все наступают на одни и те же грабли", — сказал эксперт.По словам Васильева, новый лидер Лейбористской партии может пойти по пути классического британского "принципа подлости". "Политика останется прежней, но она уйдет в тень", — пояснил собеседник издания.Как отметил американист, Лондон перестанет афишировать помощь Украине, уберет ее с первых полос, но беспилотники и системы наведения будут поставлять так же активно. "Британия будет вмешиваться, а потом "хлопать глазками" и говорить "Мы тут ни при чем". Тональность изменится, а существо — нет", — подчеркнул Васильев.Эксперт также заявил, что власти Британии и оппозиция, несомненно, приняли решение воевать. "Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. У них "тусовка самоубийц", но до 2029 года они постараются как-то удержаться, просто действуя более скрытно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению"

05:15 27.06.2026
 
© Фото : gov.uk
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : gov.uk
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В британской политике происходит "шизофрения": премьеры сменяют друг друга, а политика остается прежней. Лондон перестанет афишировать помощь Украине, но продолжит поставлять оружие и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос об отставке британского премьер-министра Кира Стармера, Васильев заявил, что в британской политике происходит нечто странное. "В британской политике происходит какая-то шизофрения: [Борис] Джонсон, [Лиз] Трасс, [Риши] Сунак, [Кир] Стармер — все наступают на одни и те же грабли", — сказал эксперт.
По словам Васильева, новый лидер Лейбористской партии может пойти по пути классического британского "принципа подлости". "Политика останется прежней, но она уйдет в тень", — пояснил собеседник издания.
Как отметил американист, Лондон перестанет афишировать помощь Украине, уберет ее с первых полос, но беспилотники и системы наведения будут поставлять так же активно. "Британия будет вмешиваться, а потом "хлопать глазками" и говорить "Мы тут ни при чем". Тональность изменится, а существо — нет", — подчеркнул Васильев.
Эксперт также заявил, что власти Британии и оппозиция, несомненно, приняли решение воевать. "Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. У них "тусовка самоубийц", но до 2029 года они постараются как-то удержаться, просто действуя более скрытно", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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