https://ukraina.ru/20260627/na-odni-i-te-zhe-grabli-vasilev-obyasnil-pochemu-politika-britanii-napominaet-shizofreniyu-1080706229.html

На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению"

На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению" - 27.06.2026 Украина.ру

На одни и те же грабли: Васильев объяснил, почему политика Британии напоминает "шизофрению"

В британской политике происходит "шизофрения": премьеры сменяют друг друга, а политика остается прежней. Лондон перестанет афишировать помощь Украине, но продолжит поставлять оружие и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-27T05:15

2026-06-27T05:15

2026-06-27T05:15

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Отвечая на вопрос об отставке британского премьер-министра Кира Стармера, Васильев заявил, что в британской политике происходит нечто странное. "В британской политике происходит какая-то шизофрения: [Борис] Джонсон, [Лиз] Трасс, [Риши] Сунак, [Кир] Стармер — все наступают на одни и те же грабли", — сказал эксперт.По словам Васильева, новый лидер Лейбористской партии может пойти по пути классического британского "принципа подлости". "Политика останется прежней, но она уйдет в тень", — пояснил собеседник издания.Как отметил американист, Лондон перестанет афишировать помощь Украине, уберет ее с первых полос, но беспилотники и системы наведения будут поставлять так же активно. "Британия будет вмешиваться, а потом "хлопать глазками" и говорить "Мы тут ни при чем". Тональность изменится, а существо — нет", — подчеркнул Васильев.Эксперт также заявил, что власти Британии и оппозиция, несомненно, приняли решение воевать. "Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. У них "тусовка самоубийц", но до 2029 года они постараются как-то удержаться, просто действуя более скрытно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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