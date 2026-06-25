Польша и Украина продолжают возвращение орденов - 25.06.2026 Украина.ру
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Польша и Украина продолжают возвращение орденов
Польша и Украина продолжают возвращение орденов - 25.06.2026 Украина.ру
Польша и Украина продолжают возвращение орденов
Лидер главной польской оппозиционной партии Ярослав Качиньский заявил, что вернёт Украине выданный ему ранее орден князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T20:21
2026-06-25T20:21
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О возврате награды постсоветской республики лидер "Права и справедливости" сообщил изданию RMF24. Он отметил, что конфликт "стремительно обостряет" именно украинская сторона.Также политик считает, что Польша должна блокировать открытие переговорных кластеров на пути Украины в Евросоюз, пока киевский режим не признает вину и не принесет извинения за преступления бандеровцев в период Второй мировой войны."Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от орденов Белого орла. Это серьезный жест. Серьезный и враждебный по отношению к Польше. Ибо Кучма, Ющенко и Порошенко* отдавали ордена не из-за того, что считали себя недостойными этих высоких наград. Ими двигало не смирение, а гордыня, спесь и высокомерие", - констатировало издание "Мысль польска".В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига написал пафосный текст, из которого следует, что это сами жертвы Волынской резни - поляки - "не уважают Украину".К ситуации "орденопада" присмотрелась Елена Мурзина в публикации Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, россия, леонид кучма, виктор ющенко, ярослав качиньский, украина.ру, ес, мид, бывший ссср, скандал, международные отношения, украина-ес, евроинтеграция, восточная европа, восточное партнерство
Новости, Украина, Польша, Россия, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Ярослав Качиньский, Украина.ру, ЕС, МИД, бывший СССР, скандал, международные отношения, Украина-ЕС, евроинтеграция, Восточная Европа, Восточное партнерство

Польша и Украина продолжают возвращение орденов

20:21 25.06.2026
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанкЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : president.gov.ua
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Лидер главной польской оппозиционной партии Ярослав Качиньский заявил, что вернёт Украине выданный ему ранее орден князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
О возврате награды постсоветской республики лидер "Права и справедливости" сообщил изданию RMF24. Он отметил, что конфликт "стремительно обостряет" именно украинская сторона.

Также политик считает, что Польша должна блокировать открытие переговорных кластеров на пути Украины в Евросоюз, пока киевский режим не признает вину и не принесет извинения за преступления бандеровцев в период Второй мировой войны.
"Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от орденов Белого орла. Это серьезный жест. Серьезный и враждебный по отношению к Польше. Ибо Кучма, Ющенко и Порошенко* отдавали ордена не из-за того, что считали себя недостойными этих высоких наград. Ими двигало не смирение, а гордыня, спесь и высокомерие", - констатировало издание "Мысль польска".
В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига написал пафосный текст, из которого следует, что это сами жертвы Волынской резни - поляки - "не уважают Украину".
К ситуации "орденопада" присмотрелась Елена Мурзина в публикации Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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