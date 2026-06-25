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Польша и Украина продолжают возвращение орденов

Польша и Украина продолжают возвращение орденов - 25.06.2026 Украина.ру

Польша и Украина продолжают возвращение орденов

Лидер главной польской оппозиционной партии Ярослав Качиньский заявил, что вернёт Украине выданный ему ранее орден князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T20:21

2026-06-25T20:21

2026-06-25T20:21

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О возврате награды постсоветской республики лидер "Права и справедливости" сообщил изданию RMF24. Он отметил, что конфликт "стремительно обостряет" именно украинская сторона.Также политик считает, что Польша должна блокировать открытие переговорных кластеров на пути Украины в Евросоюз, пока киевский режим не признает вину и не принесет извинения за преступления бандеровцев в период Второй мировой войны."Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от орденов Белого орла. Это серьезный жест. Серьезный и враждебный по отношению к Польше. Ибо Кучма, Ющенко и Порошенко* отдавали ордена не из-за того, что считали себя недостойными этих высоких наград. Ими двигало не смирение, а гордыня, спесь и высокомерие", - констатировало издание "Мысль польска".В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига написал пафосный текст, из которого следует, что это сами жертвы Волынской резни - поляки - "не уважают Украину".К ситуации "орденопада" присмотрелась Елена Мурзина в публикации Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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