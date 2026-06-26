ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260626/vsu-ubili-i-ranili-zhiteley-lnr-taganrog-otrazhaet-ataku-azs-ukrainy-perezhivayut-pereboi-novosti-svo-1080705612.html
ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО
ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО
Беспилотники ВСУ атаковали сельскохозяйственную технику в Старобельском муниципальном округе и гражданский автомобиль в Перевальском - есть погибшие и раненые, проинформировал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T21:31
2026-06-26T21:31
спецоперация
сво
сводка сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
всу
атака бпла
бпла сегодня
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080705869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70547a4413a4ab141d3a3030fe86f803.jpg
ВСУ беспилотниками атаковали Луганскую Народную Республику, сообщил глава российского региона Леонид Пасечник. Погибли два человека, четверо получили ранения.Другие новости к этому часу:🟥 С 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ;🟥 "Герань-2" уничтожила логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, сообщило Минобороны РФ;🟥 ПВО работает в районе Таганрога;🟦 Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена в рамках обмена с Украиной через Белоруссию, приземлился в Подмосковье;🟦 В аэропорту Краснодара сняты ограничения, сообщила Росавиация;🟦 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона;🟦 На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом, поскольку водители бензовозов отказываются ехать туда из-за постоянной угрозы ударов дронами. Об этом заявил украинский топливный эксперт Сергей Куюн.Актуальное интервью: Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в ПольшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
украина
россия
лнр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080705869_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d3c8e5adfe7e7d218c36553e3dcc91a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, атака бпла, бпла сегодня, луганская народная республика, украина, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, росавиация, украина.ру, сергей куюн, лнр, донбасс, топливо
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Украина.ру, Сергей Куюн, ЛНР, Донбасс, топливо

ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО

21:31 26.06.2026
 
© Украина.ру / Леонид ПасечникВСУ беспилотниками атаковали ЛНР
ВСУ беспилотниками атаковали ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Украина.ру / Леонид Пасечник
Читать в
ДзенTelegram
Беспилотники ВСУ атаковали сельскохозяйственную технику в Старобельском муниципальном округе и гражданский автомобиль в Перевальском - есть погибшие и раненые, проинформировал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
ВСУ беспилотниками атаковали Луганскую Народную Республику, сообщил глава российского региона Леонид Пасечник. Погибли два человека, четверо получили ранения.
Другие новости к этому часу:
🟥 С 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ;
🟥 "Герань-2" уничтожила логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, сообщило Минобороны РФ;
🟥 ПВО работает в районе Таганрога;
🟦 Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена в рамках обмена с Украиной через Белоруссию, приземлился в Подмосковье;
🟦 В аэропорту Краснодара сняты ограничения, сообщила Росавиация;
🟦 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона;
🟦 На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом, поскольку водители бензовозов отказываются ехать туда из-за постоянной угрозы ударов дронами. Об этом заявил украинский топливный эксперт Сергей Куюн.
Актуальное интервью: Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОсводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОВСУатака БПЛАБПЛА сегодняЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныРосавиацияУкраина.руСергей КуюнЛНРДонбасстопливо
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:32"Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики
21:31ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО
21:13Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте
20:59Латвия пополнила список политзаключенных ЕС
20:42Крым восстанавливает электроснабжение, Иран атакует танкеры. Новости к этому часу
20:19Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
20:08Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
19:37Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян
19:32Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО
19:19Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше
19:17Украинский парламентарий обратил внимание правоохранителей на "мага Велиара"
19:04Стамбульские договорённости не актуальны - глава комитета ВРУ
18:4926 июня 2026 года, вечерний эфир
18:43Итоги 26.06.26: Украине готовят тяжелую зиму, Макрон пытается обмануть весь мир
18:35Путин принял Лукашенко на Валдае и подписал закон о добровольцах. Новости к этому часу
18:28"Грузооборот — на миллионы тонн": Сергей Ищенко про изоляцию порта Одессы и усиление ударов
18:15Тревога в Таганроге, отбой в Севастополе. Новости СВО
18:05Кроме Костылёва украинская федерация киберспорта дисквалифицировала ещё 32 геймеров
17:45Аксёнов объяснил режим ЧС в Крыму
17:37ВДВ взяли Мирное на Красноармейском направлении, воздушная тревога в Севастополе: сводка СВО
Лента новостейМолния