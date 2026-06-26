https://ukraina.ru/20260626/vsu-ubili-i-ranili-zhiteley-lnr-taganrog-otrazhaet-ataku-azs-ukrainy-perezhivayut-pereboi-novosti-svo-1080705612.html

ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО

ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру

ВСУ убили и ранили жителей ЛНР, Таганрог отражает атаку, АЗС Украины переживают перебои. Новости СВО

Беспилотники ВСУ атаковали сельскохозяйственную технику в Старобельском муниципальном округе и гражданский автомобиль в Перевальском - есть погибшие и раненые, проинформировал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T21:31

2026-06-26T21:31

2026-06-26T21:31

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ВСУ беспилотниками атаковали Луганскую Народную Республику, сообщил глава российского региона Леонид Пасечник. Погибли два человека, четверо получили ранения.Другие новости к этому часу:🟥 С 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ;🟥 "Герань-2" уничтожила логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, сообщило Минобороны РФ;🟥 ПВО работает в районе Таганрога;🟦 Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена в рамках обмена с Украиной через Белоруссию, приземлился в Подмосковье;🟦 В аэропорту Краснодара сняты ограничения, сообщила Росавиация;🟦 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона;🟦 На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом, поскольку водители бензовозов отказываются ехать туда из-за постоянной угрозы ударов дронами. Об этом заявил украинский топливный эксперт Сергей Куюн.Актуальное интервью: Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в ПольшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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