https://ukraina.ru/20260626/strashnaya-oshibka-i-nezrelost-budanov-prigrozil-polshe-ukhudsheniem-otnosheniy-1080681383.html
Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений
Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений - 26.06.2026 Украина.ру
Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал "страшной ошибкой" решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Об этом 26 июня сообщает "РБК-Украина"
2026-06-26T13:45
2026-06-26T13:45
2026-06-26T13:45
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Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало резкую реакцию в Киеве. Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* назвал этот шаг "страшной ошибкой" и предупредил, что отношения между Варшавой и Киевом могут ухудшиться ещё сильнее.Выступая перед студентами Киево-Могилянской академии, Буданов* отметил, что текущий спор между Украиной и Польшей — это пока лишь "классическое дипломатическое напряжение", однако "это ещё не пик". По его словам, ситуация может усугубиться, если "все немного не остановятся"."Оцениваю как ошибку. При этом — как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы — от политических до сугубо экономических... Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули, а затем приняли это решение", — подчеркнул Буданов.*19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало присвоение одной из бригад ВСУ наименования в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России). В знак солидарности с Зеленским от польских наград также отказались Буданов*, ряд дипломатов и бывшие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко*.Сам Зеленский назвал произошедшее следствием внутриполитической борьбы в Польше. Однако президент Навроцкий подчеркнул, что решение не связано с внутренними процессами в стране.*внесён в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, леонид кучма, киев, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Леонид Кучма, Киев, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал "страшной ошибкой" решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Об этом 26 июня сообщает "РБК-Украина"
Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало резкую реакцию в Киеве. Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* назвал этот шаг "страшной ошибкой" и предупредил, что отношения между Варшавой и Киевом могут ухудшиться ещё сильнее.
Выступая перед студентами Киево-Могилянской академии, Буданов* отметил, что текущий спор между Украиной и Польшей — это пока лишь "классическое дипломатическое напряжение", однако "это ещё не пик". По его словам, ситуация может усугубиться, если "все немного не остановятся".
"Оцениваю как ошибку. При этом — как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы — от политических до сугубо экономических... Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули, а затем приняли это решение", — подчеркнул Буданов.*
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла
— высшей государственной награды Польши. Причиной стало присвоение одной из бригад ВСУ наименования в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).
В знак солидарности с Зеленским от польских наград также отказались Буданов*, ряд дипломатов и бывшие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко*.
Сам Зеленский назвал произошедшее следствием внутриполитической борьбы в Польше. Однако президент Навроцкий подчеркнул, что решение не связано с внутренними процессами в стране.
*внесён в список террористов и экстремистов