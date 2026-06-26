https://ukraina.ru/20260626/strashnaya-oshibka-i-nezrelost-budanov-prigrozil-polshe-ukhudsheniem-otnosheniy-1080681383.html

Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений

Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений - 26.06.2026 Украина.ру

Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал "страшной ошибкой" решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Об этом 26 июня сообщает "РБК-Украина"

2026-06-26T13:45

2026-06-26T13:45

2026-06-26T13:45

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Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало резкую реакцию в Киеве. Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* назвал этот шаг "страшной ошибкой" и предупредил, что отношения между Варшавой и Киевом могут ухудшиться ещё сильнее.Выступая перед студентами Киево-Могилянской академии, Буданов* отметил, что текущий спор между Украиной и Польшей — это пока лишь "классическое дипломатическое напряжение", однако "это ещё не пик". По его словам, ситуация может усугубиться, если "все немного не остановятся"."Оцениваю как ошибку. При этом — как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы — от политических до сугубо экономических... Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули, а затем приняли это решение", — подчеркнул Буданов.*19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало присвоение одной из бригад ВСУ наименования в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России). В знак солидарности с Зеленским от польских наград также отказались Буданов*, ряд дипломатов и бывшие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко*.Сам Зеленский назвал произошедшее следствием внутриполитической борьбы в Польше. Однако президент Навроцкий подчеркнул, что решение не связано с внутренними процессами в стране.*внесён в список террористов и экстремистов

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новости, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, леонид кучма, киев, вооруженные силы украины, мир без границ