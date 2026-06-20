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Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла - 20.06.2026 Украина.ру

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента

2026-06-20T07:47

2026-06-20T07:47

2026-06-20T07:47

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"После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий в видеообращении. Он подчеркнул: за более чем двухсотлетнюю историю ордена его лишали лишь однажды. Навроцкий пояснил, что для значительной части польского общества УПА* ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Варшава неоднократно просила Киев пересмотреть решение, но "позиция украинской стороны не изменилась". Польский президент добавил, что шаг не направлен против украинского народа, и Варшава продолжит поддержку Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевского области. Также он присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"По польским оценкам, жертвами этой организации стали более 100 тысяч мирных поляков. Теперь скандал вышел на новый уровень: Киев теряет не только репутацию, но и высшие награды союзников. Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, польша, киев, варшава, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, андрей мельник, оон