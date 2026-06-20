Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла - 20.06.2026 Украина.ру
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Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла - 20.06.2026 Украина.ру
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента
2026-06-20T07:47
2026-06-20T07:47
новости
польша
киев
варшава
кароль навроцкий
вооруженные силы украины
андрей мельник
оон
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"После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий в видеообращении. Он подчеркнул: за более чем двухсотлетнюю историю ордена его лишали лишь однажды. Навроцкий пояснил, что для значительной части польского общества УПА* ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Варшава неоднократно просила Киев пересмотреть решение, но "позиция украинской стороны не изменилась". Польский президент добавил, что шаг не направлен против украинского народа, и Варшава продолжит поддержку Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевского области. Также он присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"По польским оценкам, жертвами этой организации стали более 100 тысяч мирных поляков. Теперь скандал вышел на новый уровень: Киев теряет не только репутацию, но и высшие награды союзников. Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, киев, варшава, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, андрей мельник, оон
Новости, Польша, Киев, Варшава, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Андрей Мельник, ООН

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

07:47 20.06.2026
 
© REUTERS / Dilara Senkaya
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Dilara Senkaya
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Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента
"После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий в видеообращении.
Он подчеркнул: за более чем двухсотлетнюю историю ордена его лишали лишь однажды. Навроцкий пояснил, что для значительной части польского общества УПА* ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны.
Варшава неоднократно просила Киев пересмотреть решение, но "позиция украинской стороны не изменилась". Польский президент добавил, что шаг не направлен против украинского народа, и Варшава продолжит поддержку Киева.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевского области. Также он присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
По польским оценкам, жертвами этой организации стали более 100 тысяч мирных поляков. Теперь скандал вышел на новый уровень: Киев теряет не только репутацию, но и высшие награды союзников.
Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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