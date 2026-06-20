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Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла - 20.06.2026 Украина.ру
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента
2026-06-20T07:47
2026-06-20T07:47
2026-06-20T07:47
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"После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий в видеообращении. Он подчеркнул: за более чем двухсотлетнюю историю ордена его лишали лишь однажды. Навроцкий пояснил, что для значительной части польского общества УПА* ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Варшава неоднократно просила Киев пересмотреть решение, но "позиция украинской стороны не изменилась". Польский президент добавил, что шаг не направлен против украинского народа, и Варшава продолжит поддержку Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевского области. Также он присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"По польским оценкам, жертвами этой организации стали более 100 тысяч мирных поляков. Теперь скандал вышел на новый уровень: Киев теряет не только репутацию, но и высшие награды союзников. Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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новости, польша, киев, варшава, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, андрей мельник, оон
Новости, Польша, Киев, Варшава, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Андрей Мельник, ООН
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента
"После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА"*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий в видеообращении.
Он подчеркнул: за более чем двухсотлетнюю историю ордена его лишали лишь однажды. Навроцкий пояснил, что для значительной части польского общества УПА* ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны.
Варшава неоднократно просила Киев пересмотреть решение, но "позиция украинской стороны не изменилась". Польский президент добавил, что шаг не направлен против украинского народа, и Варшава продолжит поддержку Киева.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевского области. Также он присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
По польским оценкам, жертвами этой организации стали более 100 тысяч мирных поляков. Теперь скандал вышел на новый уровень: Киев теряет не только репутацию, но и высшие награды союзников.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.