https://ukraina.ru/20260626/pvo-za-noch-sbila-pochti-700-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1080659151.html

ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией - 26.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 660 украинских дронов над РФ, сообщили в Минобороны, передает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T07:57

2026-06-26T07:57

2026-06-26T08:00

сво

спецоперация

россия

крым

азовское море

сергей собянин

украина.ру

минобороны

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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.Порядка полусотни БПЛА сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Сначала губернатор региона Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о 73 уничтоженных дронах, позже еще 84 украинских беспилотника сбили в небе над регионом. В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина. Полтора десятка БПЛА уничтожено ночью в семи районах Ростовской области (Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком), информация о пострадавших не поступала, информировал губернатор Юрий Слюсарь.Максимальная беспилотная опасность объявлена на территории Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, крым, азовское море, сергей собянин, украина.ру, минобороны