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ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией - 26.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 660 украинских дронов над РФ, сообщили в Минобороны, передает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T07:57
2026-06-26T07:57
2026-06-26T08:00
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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.Порядка полусотни БПЛА сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Сначала губернатор региона Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о 73 уничтоженных дронах, позже еще 84 украинских беспилотника сбили в небе над регионом. В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина. Полтора десятка БПЛА уничтожено ночью в семи районах Ростовской области (Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком), информация о пострадавших не поступала, информировал губернатор Юрий Слюсарь.Максимальная беспилотная опасность объявлена на территории Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, крым, азовское море, сергей собянин, украина.ру, минобороны
ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией
07:57 26.06.2026 (обновлено: 08:00 26.06.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 660 украинских дронов над РФ, сообщили в Минобороны, передает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Порядка полусотни БПЛА сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Сначала губернатор региона Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о 73 уничтоженных дронах, позже еще 84 украинских беспилотника сбили в небе над регионом.
В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина.
Полтора десятка БПЛА уничтожено ночью в семи районах Ростовской области (Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком), информация о пострадавших не поступала, информировал губернатор Юрий Слюсарь.
Максимальная беспилотная опасность объявлена на территории Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.