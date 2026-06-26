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"Отрубить голову дракону": сын Жириновского раскрыл последнюю волю отца — закончить СВО в Лондоне
"Отрубить голову дракону": сын Жириновского раскрыл последнюю волю отца — закончить СВО в Лондоне - 26.06.2026 Украина.ру
"Отрубить голову дракону": сын Жириновского раскрыл последнюю волю отца — закончить СВО в Лондоне
Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец считал Лондон конечной точкой противостояния России и Европы. Об этом 26 июня сообщает NEWS.ru
2026-06-26T15:15
2026-06-26T15:15
2026-06-26T15:15
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Олег Жириновский (Эйдельштейн), младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в интервью NEWS.ru поделился воспоминаниями о политических взглядах отца на завершение конфликта с Западом.По его словам, Жириновский считал, что военные успехи в Париже и Берлине не привели к окончательному изменению отношения Европы к России, поэтому специальная военная операция должна достичь своей цели именно в Лондоне.Сын политика также скептически оценил нынешнее руководство европейских стран, обвинив их в подталкивании собственных государств к конфронтации с Москвой. При этом он высоко оценил деятельность президента Владимира Путина, отметив, что российский лидер обеспечивает стабильность и сохраняет страну.Больше интересного — в материале Жириновский предсказал, когда, чем закончится СВО, бегство Зеленского и распад Украины. Мистика или наука.
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Новости, Лондон, Россия, Европа, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЛДПР
"Отрубить голову дракону": сын Жириновского раскрыл последнюю волю отца — закончить СВО в Лондоне
Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец считал Лондон конечной точкой противостояния России и Европы. Об этом 26 июня сообщает NEWS.ru
Олег Жириновский (Эйдельштейн), младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в интервью NEWS.ru поделился воспоминаниями о политических взглядах отца на завершение конфликта с Западом.
По его словам, Жириновский считал, что военные успехи в Париже и Берлине не привели к окончательному изменению отношения Европы к России, поэтому специальная военная операция должна достичь своей цели именно в Лондоне.
"Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте", — процитировал Олег отца.
Сын политика также скептически оценил нынешнее руководство европейских стран, обвинив их в подталкивании собственных государств к конфронтации с Москвой. При этом он высоко оценил деятельность президента Владимира Путина, отметив, что российский лидер обеспечивает стабильность и сохраняет страну.