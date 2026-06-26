"Моральный дух команды Зеленского смердит гнилью": Маркосян про уход Стармера и ситуацию на Украине - 26.06.2026 Украина.ру
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"Моральный дух команды Зеленского смердит гнилью": Маркосян про уход Стармера и ситуацию на Украине
"Моральный дух команды Зеленского смердит гнилью": Маркосян про уход Стармера и ситуацию на Украине - 26.06.2026 Украина.ру
"Моральный дух команды Зеленского смердит гнилью": Маркосян про уход Стармера и ситуацию на Украине
Уход Кира Стармера не порадует киевский режим, но это не стало для него неожиданностью. Моральный дух команды Зеленского давно "смердит гнилью", и его уже ничто не освежит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-06-26T05:45
2026-06-26T05:45
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Отвечая на вопрос о том, насколько сильный удар по моральному духу офиса Зеленского нанесет отставка Стармера, собеседница Украина.ру заявила, что уход британского премьера не стал для Киева неожиданностью.Маркосян подчеркнула, что моральный дух команды Зеленского "давно смердит гнилью". "Его уже ничто не освежит. Уход Стармера, конечно, не порадует мальчиков с Банковой, но это ведь не неожиданность", — пояснила обозреватель.Эксперт напомнила, что остановить войну весной 2022 года помешал один британский премьер, а провести все провокации этого года — помог другой. "Остановить войну весной 2022 года помешал один британский премьер, а провести все провокации этого года — помог другой", — отметила Маркосян.По словам эксперта, от смены премьер-министра суть влияния Британии на происходящее на Украине не меняется. "И пока ждать перемен не стоит. Другое дело — чем дольше продолжается украинская война, тем глубже погружается Британия и Европа в болото собственных проблем. А ведь Россия их об этом предупреждала..." , — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
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"Моральный дух команды Зеленского смердит гнилью": Маркосян про уход Стармера и ситуацию на Украине

05:45 26.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Уход Кира Стармера не порадует киевский режим, но это не стало для него неожиданностью. Моральный дух команды Зеленского давно "смердит гнилью", и его уже ничто не освежит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о том, насколько сильный удар по моральному духу офиса Зеленского нанесет отставка Стармера, собеседница Украина.ру заявила, что уход британского премьера не стал для Киева неожиданностью.
Маркосян подчеркнула, что моральный дух команды Зеленского "давно смердит гнилью". "Его уже ничто не освежит. Уход Стармера, конечно, не порадует мальчиков с Банковой, но это ведь не неожиданность", — пояснила обозреватель.
Эксперт напомнила, что остановить войну весной 2022 года помешал один британский премьер, а провести все провокации этого года — помог другой. "Остановить войну весной 2022 года помешал один британский премьер, а провести все провокации этого года — помог другой", — отметила Маркосян.
По словам эксперта, от смены премьер-министра суть влияния Британии на происходящее на Украине не меняется. "И пока ждать перемен не стоит. Другое дело — чем дольше продолжается украинская война, тем глубже погружается Британия и Европа в болото собственных проблем. А ведь Россия их об этом предупреждала..." , — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
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