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Минздрав Венесуэлы рассказал о жертвах и пострадавших от землетрясения
Минздрав Венесуэлы рассказал о жертвах и пострадавших от землетрясения - 26.06.2026 Украина.ру
Минздрав Венесуэлы рассказал о жертвах и пострадавших от землетрясения
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Об этом министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в ночь на 26 июня сообщил в эфире государственного телеканала VTV
2026-06-26T05:42
2026-06-26T05:42
2026-06-26T05:42
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землетрясение
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"По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства", — сказал Альварадо.Он добавил, что около 235 человек поступили в больницы "уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения".По словам министра, сразу после подземных толчков по всей стране был задействован государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, а в наиболее пострадавших районах к оказанию помощи были привлечены более пяти тысяч медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К работе подключились не только государственные, но и частные клиники, где лечение проходят более 150 пациентов, а многие пострадавшие с лёгкими травмами уже выписаны.Альварадо отметил, что самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано наибольшее число погибших и раненых. В регионе развёрнуты полевые госпитали армии, частных клиник и Венесуэльского Красного Креста для расширения возможностей по оказанию помощи пострадавшим.24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране действует режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.Президент России Владимир Путин в связи с произошедшим выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэле Делси Родригес.О сообщениях с мест в первые часы - в публикации В Венесуэле произошло мощное землетрясение. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, венесуэла, землетрясение, погибшие, разрушения, минздрав, мир без границ, пострадавшие
Украина.ру, Новости, Венесуэла, землетрясение, погибшие, разрушения, Минздрав, Мир без границ, пострадавшие
Минздрав Венесуэлы рассказал о жертвах и пострадавших от землетрясения
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Об этом министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в ночь на 26 июня сообщил в эфире государственного телеканала VTV
"По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства", — сказал Альварадо.
Он добавил, что около 235 человек поступили в больницы "уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения".
По словам министра, сразу после подземных толчков по всей стране был задействован государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, а в наиболее пострадавших районах к оказанию помощи были привлечены более пяти тысяч медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К работе подключились не только государственные, но и частные клиники, где лечение проходят более 150 пациентов, а многие пострадавшие с лёгкими травмами уже выписаны.
Альварадо отметил, что самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано наибольшее число погибших и раненых. В регионе развёрнуты полевые госпитали армии, частных клиник и Венесуэльского Красного Креста для расширения возможностей по оказанию помощи пострадавшим.
24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране действует режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.
Президент России Владимир Путин в связи с произошедшим выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэле Делси Родригес.
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